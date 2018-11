Comandante en jefe del Ejército revela que oficiales traficaron armas para bandas de narcos

El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, se paró delante de los novecientos oficiales que estuvieron presentes este martes en el Aula Magna de la Escuela Militar y prometió hablarles «sin eufemismos» de la corrupción castrense, de las divisiones internas e incluso de los inéditos lazos de algunos de los hombres bajo su mando con el crimen organizado.

─ Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando ─ lamentó Martínez (escuchar audio).

Sin saber que era grabado, el comandante en jefe recalcó también que la única forma de encarar la crisis era con un mando fuerte, sin más fracturas internas.

─ Un ejército sin disciplina es una horda de gente muy peligrosa ─ aseguró ante sus subalternos, según consignan los audios en poder de The Clinic.

«VIENEN MÁS CASOS»

Martínez, sin ahondar más en los lazos detectados con el crimen organizado, apuntó luego a la crisis provocada por los múltiples desfalcos cometidos en la institución, en especial aquellos con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

─ Los últimos siete meses para mí no han sido fáciles. Tener que enfrentar cada cosa… Y vienen más. Está el caso del FAM (Fondo de Ayuda Mutua), el del Milicogate que uno no sabe hasta dónde llega. Todo está activo…

El general, quien calificó como «dolorosa» la reciente salida de veintiún generalesdel alto mando debido a las investigaciones por malversación de fondos públicos asociados a la compra de pasajes, aseveró que ya no hay más actos irregulares en la institución. No bajo su mando.

También dijo comprender que con el tiempo los reglamentos internos quedaron desfasados de las leyes y que ello provocó errores administrativos que en la actualidad son investigados por la Contraloría General de la República, en juicios de cuenta donde los afectados deben devolver los montos cuestionados, a veces por hasta doscientos millones de pesos.

─ Estamos haciendo todo lo humanamente posible con la Contraloría General de la República, y en eso me he empleado yo también, para que se entienda el contexto de lo que eran los viajes de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica, de manera tal que no se lleven a cabo o no se realicen estos juicios de cuenta.

El general Martínez lamentó sin embargo que hasta ahora las gestiones no resultaron.

─ Yo lo conversé con el contralor, el contralor entendió las razones, pero parece que alguien se opuso ─ contó a la tropa, preocupada.

El comandante en jefe, tras lamentar el carácter inquisitivo de la Justicia Militar, aseveró que la corrupción también golpea a las otras ramas de la Defensa, en especial en lo relativo al uso irregular de fondos para pasajes y fletes.

─ ¿Es posible encontrar situaciones similares en las otras instituciones? Respuesta, sí. Lo que pasa es que estamos siendo investigados nosotros ─ comentó.

«ES INSOSTENIBLE»

Luego el comandante en jefe del Ejército dijo a sus hombres que debía readecuarse el sistema de pensiones castrenses, el que permite que algunos oficiales reciban pagos por hasta seis millones de pesos mensuales.

─ La verdad es que es insostenible un sistema previsional como el que tenemos, no con la realidad del país.

Martínez luego develó a los militares presentes que el gobierno alista un cambio en la previsión castrense, consistente en prolongar la carrera militar, descartando de paso cualquier alza salarial en el corto plazo, como reclamaron algunos presentes.

─ Uno tiene que ser estratega. El bien a cautelar son las pensiones. Las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas, si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo.

La polémica por las jubilaciones castrenses estalló en la agenda pública luego que varios medios revelaron la existencia de pensiones para uniformados por hasta siete millones de pesos mensuales.

En ese contexto, Capredena admitió que pagaba en 2017 tres mil novecientas cincuenta y seis pensiones sobre el límite legal de sesenta unidades de fomento. Es decir, sobre un millón seiscientos mil pesos.

También reconoció la existencia de 327 beneficiarios que reciben legalmente de dos a cuatro pensiones simultáneas, algo imposible en el sistema privado de pensiones, en el que están incluidos los trabajadores civiles.

En total, este último colectivo acapara ingresos por diez mil millones de pesos anuales (unos quince millones de dólares), según Capredena, institución que paga pensiones a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.

«GUERRILLA INTERNA»

Martínez, tras subrayar que la sociedad exige un nuevo estándar al Ejército confesó que lo desgasta enfrentar el «trabajo guerrillero» de quienes sabotean a la institución desde adentro.

También descartó que exista un quiebre entre oficiales y suboficiales,como planteó el diputado Leonidas Montes, de Renovación Nacional, en el Congreso.

─ Eso yo no se lo voy a permitir a nadie, sea quien sea. No voy a permitir bajo ningún punto de vista que se coloque una cuña entre los oficiales y los suboficiales.

El enojo de Martínez no paró ahí con esas críticas.

─ Yo no voy a aguantar que sea quien sea se de gustitos con uno ─ subrayó.

«INACEPTABLE»

El comandante en jefe del Ejército también criticó el homenaje brindado en la Escuela Militar al general en retiro Miguel Krassnoff, condenado a seiscientos años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

─ Yo no puedo permitir, que, por muy legítimas que sean las expresiones individuales, se den en el marco de la Escuela Militar.

Martínez, además admitió que la versión pública de los hechos fue alterada, que lo sucedido no fue un simple error del coronel Germán Villarroel, director de la Escuela Militar.

– Estaba presente, conocía el libreto, no me digan que no, sí lo conocía. Sabía que iban a hablar A, B y C, que iban a leer las cartas y entregar las poleras. Y él tiene palabras de cierre. Ese era su último momento para hacer lo que tenía que hacer ─ fustigó.

Martínez luego reveló que la renuncia de Villarroel fue forzada, que él no quería presentarla, pero que no había otra opción.

─ Lo que pasó fue inaceptable ─zanjó.

Al cierre de esas dos horas de discurso, Martínez tuvo también palabras de consejo para sus subalternos.

Les recomendó no exponer su vida en las redes digitales, evitar los conflictos de pareja, ser caballerosos, mejorar el inglés y trabajar sin descanso.

─ El Ejército es noble ─les aseguró.

*Consultado por estos hechos, el Ejército respondió a The Clinic que “no es posible darle una respuesta, debido a la premura del tiempo. No obstante a lo anterior, se informa que los antecedentes a los cuales hace referencia, deben ser requeridos por la Ley 20.285 “Ley de Transparencia””.

*Fuente: The Clinic