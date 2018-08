Los Obispos no pueden plantear soluciones, en tanto ellos son parte del problema

Declaración de la Coordinación Nacional de Laicas y Laico s de Chile con motivo de la reciente declaración de los Obispos reunidos en Punta de Tralca

Santiago, 4 de agosto de 2018

“Nosotros creemos y sabemos que eres el S anto de Dios” (Jn. 6,69)

1. Los obispos renunciados de la iglesia católica en Chile han emitido al término de su reciente asamblea plenaria extraordinaria una declaración que han titulado eufemísticamente “ Declaración, Decisiones y Compromisos de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile “.

2. Lamentamos que más allá de los contenidos, los obispos no se den cuenta que ellos son el problema, en cuanto personas, funcionarios eclesiales y ciudadanos chilenos, y que por lo mismo, en cualquier institución respetable las personas que son señaladas como “el problema”, no pueden plantear soluciones porque están afectadas por los intereses que los involucran.

3. Exigimos que los obispos encubridores ¡se vayan ya! Todo tiene su tiempo y hoy es hora de exigirlo. (Ec. 3)

4. No nos referiremos al contenido del documento, que sigue siendo escrito desde el poder, desde lo patriarcal y no inclusivo. (Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen (Lc.23,34)

5. Nos gustaría valorar menciones hechas al laicado, al pueblo de Dios, a la mujer y a los cambios estructurales, pero siempre que fueren planteados por obispos creíbles.

6. Invitamos a todas las autoridades que han sido elegidas por el voto popular a rechazar las invitaciones a los Te Deum de las próximas Fiestas Patrias, y al Pueblo de Dios sumarse a la construcción de un laicado creyente y maduro porque #OtraIglesiaEsPosible.

7. Agradecemos la cobertura de los medios de comunicación y por este intermedio enviamos de Arica a Punta Arenas un abrazo solidario y fraterno a todas nuestras diócesis, comunidades, grupos laicales, y también a los sacerdotes, diáconos y monjas, religiosas y religiosos que han luchado siempre junto al pueblo con rectitud ética y moral.

Coordinación Nacional

Laicas y Laicos de Chile

La Red Laicas y Laicos está constituida en regiones en las siguientes diócesis. Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, San Bernardo, Melipilla, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Osorno, Puerto Montt

