Los acosos de Don Francisco: el pionero del “rubro” en la televisión

“Se acercó a mí y me dijo: ‘Ves esa mujer de la cuarta fila, la de rojo… Llévala a mi oficina en el descanso. La llevé y recuerdo que estaba fumando un cigarro en el pasillo cuando veo aparecer al fondo de este a la directora del Canal 13, Rubi Anne Gumpert. Venía directo hacia nosotros. Mario estaba en su oficina con ella y para colmo no estaba cerrada la cortina, solo el visillo de la ventana y cuando miro hacia adentro, me doy cuenta que la mujer le estaba practicando sexo oral. Golpeé la puerta para que dejaran de hacerlo y le dije: ‘Mario te busca Rubi’”.

En otro de los casos recogidos para el libro, G.R. me cuenta que trabajaba en una panadería en Las Condes y Don Francisco “siempre pasaba a comprar”. Cuando la conoció comenzó a acosarla descaradamente y lo siguió haciendo cada vez de manera más intimidante: “Mi jefe me decía que él era muy importante y que no tenía que molestarlo. Por eso acepté, necesitaba el trabajo. Entonces un día me preguntó a qué hora salía de la pega y que vendría por mí. Y cuando salí estaba ahí en su auto y me seguía mientras caminaba al paradero insistiendo en que me subiera con él. No lo hice y le pedí que me dejara de molestar, insistió un rato y luego me dijo: ‘Usted se lo pierde’ y se fue. Tuve miedo”.