Detienen a ex agente de la CNI prófugo de la justicia, en supermercado de Pucón

Poema de Patricio Sobarzo

CIRCUNDANTE

He querido ser el surcador de todos los caminos,

de esos que se recorren en la noche angustiosa

o en esas de estrellas titilantes,

incitadoras de aciertos o desaciertos

de días con sol y lluvia

de panes repartidos en cualquier cuartucho miserable.

He querido ser una especie de animal raro en estos días

aborto de miedo, represión y libertad.

He tratado de jugar con todas las verdades

y la mentira siempre quiso participar del juego,

pero no facilmente el río que llega al mar se confunde con este.

Me he esforzado por esforzarme,

He conversado algo cabizbajo

con el espejo de mi conciencia

y me he visto en duros aprietos

para salir del paso con dignidad