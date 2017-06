AL.- El primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Abdelkader Taleb Omar, afirma que Marruecos ha llegado a la conclusión de que “la estrategia que ha seguido en el Sáhara Occidental ha fracasado”, como lo demuestran sus conflictos con Naciones Unidas, los intentos de restablecer alianzas con Rusia y China, el retorno a la Unión Africana y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.

Esta apreciación ha sido hecha en la inauguración de las jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental , que se desarrollan dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos .

Abdelkader Taleb Omar, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, dijo que Marruecos se ha incorporado a la Unión Africana, que abandonó por la admisión de la RASD, más de tres décadas después y que la posición saharaui en la organización está aún más consolidada, mientras que Marruecos es un “outsider”.

En cuanto al reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas de Marruecos con Cuba, señaló que la respuesta del país caribeño fue contundente: recibimiento oficial del presidente saharaui acompañado de una gran delegación y “reafirmación del apoyo y solidaridad de siempre”.

Por ello considera que el convivir en distinto foros diplomáticos no ha hecho que se impongan las tesis de Marruecos y, en cambio, ha consagrado el Estado saharaui, la RASD, “que Marruecos no ha podido cambiar ni eliminar”.

Desencanto social en Marruecos

A estos fracasos dijo que Marruecos sumó los domésticos, como la baja participación en las elecciones legislativas, un parlamento fragmentado, lo mismo que los partidos monárquicos, y un desencanto social en auge “que no ha podido mantener silenciado” con la política expansionista en el Sáhara.

“Las sublevaciones en el Rif y otras regiones es la demostración de que la primavera árabe en Marruecos estaba en hibernación y que las medidas cosméticas no pudieron salvar”, afirmó Abdelkader Taleb.

Por ello considera que la anexión del Sáhara “para acallar las protestas internas ha perdido su efectividad” y que la estabilidad de Marruecos depende de la descolonización del Sáhara: “Es más rentable para Marruecos destinar sus recursos al bienestar de sus ciudadanos en vez de lanzarse a aventuras y guerras injustas; el pueblo marroquí no está dispuesto a acompañar al majzén en sus aventuras”, que sigue con sus “maniobras obstruccionistas y dilatorias, represión en las zonas ocupadas, saqueos de las riquezas saharauis, producción y exportación de drogas, apoyo el crimen organizado y conexiones con el narcoterrorismo”.

El dirigente saharaui se refirió a la última resolución del Consejo de Seguridad de NNUU y su respaldo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y dijo que la consagración del status quo no es aceptable, ya que conlleva altos riesgos de vuelta a la tensión en una región sensible, como demostró la crisis de Guerguerat donde los ejércitos saharaui y marroquí estuvieron a 120 metros: “Esto se puede repetir en cualquier momento, la situación actual no da para más”.

Francia cubre las violaciones de Marruecos

Advirtió que la comunidad internacional no puede seguir viendo el conflicto como un espectador y que algunos países tienen que salir de sus contradicciones, como es “predicar el respeto a los derechos humanos en unos países y ayudar a su violación en otros”.

Aquí citó “particularmente y con especial hincapié” a Francia, “que sigue brindando apoyo ilimitado a Marruecos”, y pidió que se ponga de parte de la legalidad internacional y “deje de cubrir las violaciones y obstrucciones de Marruecos a las resoluciones de las Naciones Unidas”.

El primer ministro saharaui mencionó a España y su responsabilidad histórica, pues “sigue siendo potencia administradora y Marruecos fuerza de ocupación” según el derecho internacional y resoluciones judiciales españolas y europeas, y dijo que ningún gobierno ha estado a la altura debida para actuar y permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación, ante lo que desean que “llegue uno que pueda ayudar de forma decisiva a los saharauis” y exprese la posición solidaria y de simpatía de la sociedad civil y del movimiento solidario español.

Hizo hincapié en que los saharauis tienen el español, que es idioma oficial, como una seña de identidad por la que se distinguen del mundo árabe: “Estamos decididos a defender y divulgar esta cultura como parte nuestra. Nos consideramos en familia al encontrarnos con españoles, nos alegramos de esos lazos y esperamos que lo que sienten los españoles un día su gobierno lo pueda defender; la descolonización del Sáhara Occidental es la asignatura pendiente de los gobiernos de la democracia”.

*Fuente: Contramutis