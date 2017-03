“El socialismo es la esperanza”.

Tras 56 años de bloqueo imperialista, un pueblo sigue resistiendo. Miles de señoritos en el mundo acusan de que allí hay una dictadura, de no tener democracia, pero esos señoritos no viven lo que viven aquellos que están cesantes, los sin casa, los que sobreviven con sueldo mínimo; no conocen las miserias de quien vive de una pensión AFP; no han tenido a un familiar un par de semanas en una clínica y ahora se enfrentan a una deuda a pagar. Como escribe Silvio Rodriguez: “Pero a sangre y sudor se hizo cosecha / Más lo que se pudo que lo que se quería“. El Gabo, en una entrevista, hace muchos años, respondió a una pregunta sobre la democracia en Cuba diciendo que -cito de memoria, no textual- “esta tiene tanta posibilidad de movimiento, como un pie dentro de un zapato”. Quien no haya hecho todo lo que puede por ayudar a derribar el inmenso muro que es el bloqueo que trata de ahogarla, que mejor se calle la boca.

3 de marzo de 2017