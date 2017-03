Gabinete Ancile-Abogados

Proceso de Gdeim Izik: Respuesta al diario marroquí Le 360.ma

Juicio de Gdeim Izik: Respuesta a 360ma

Nosotros, abogados de los demandados acusados en el juicio de Gdeim Izik, venimos luchando desde hace años para hacer cumplir los derechos fundamentales de nuestros clientes. Desde hace más de seis años sufren múltiples violaciones: torturas y malos tratos, detención arbitraria, condena basada en confesiones forzadas, violación del derecho de defensa y del derecho a un juicio justo, sin contar con las represalias de castigo por reivindicar sus derechos.

El nuevo juicio de nuestros clientes, iniciado el 26 de diciembre de 2016, se lleva a cabo en condiciones completamente injustas, pero nosotros seguimos a su lado.

Su presunción de inocencia es pisoteada todos los días. Continúan en prisión provisional basada exclusivamente en confesiones forzadas. Son difamados por los medios de comunicación de Marruecos. Se nos impide hablar con ellos en virtud de la confidencialidad de la relación abogados-cliente. Ellos asisten a su juicio en una jaula de cristal donde no pueden seguir las intervenciones, mientras que sus padres, a los que se prohíbe entrar en la sala del tribunal, son intimidados o golpeados a la entrada. Pero, a pesar de todo, nosotros seguimos a su lado. Nuestras argumentaciones son interrumpidas de manera sistemática. Los jueces rechazan nuestros informes de forma arbitraria, sin fundamento jurídico alguno. Nos insultan en la sala de audiencias y se nos impide pura y llanamente defender a nuestros clientes, violando manifiestamente el derecho a un juicio justo. Pero a pesar de todo, seguimos a su lado.

En el día de hoy, el diario Le 360.ma, la voz de las autoridades marroquíes, anuncia que vamos a retirarnos de la defensa. Si, para defender a nuestros clientes, hemos aceptado injurias e insultos, ¿qué insoportable afrenta han planeado infligirnos las autoridades [marroquíes] para anticipar así nuestro abandono?

[Traducción: Luis Portillo]

Cabinet Ancile-Avocat / Procès de Gdeim Izik : Réponse au 360ma

Procès de Gdeim Izik : Réponse au 360ma

Nous, avocats des accusés poursuivis dans le cadre du procès de Gdeim Izik, nous battons depuis des années pour faire respecter les droits fondamentaux de nos clients. Depuis plus de six ans, ces derniers subissent de multiples violations : tortures et mauvais traitements, détention arbitraire, condamnation sur la base d’aveux forcés, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, sans compter les représailles visant à les punir de revendiquer leurs droits.

Le nouveau procès de nos clients, débuté le 26 décembre 2016, se déroule dans des conditions tout à fait inéquitables mais nous restons à leurs côtés.

Leur présomption d’innocence est chaque jour bafouée. Ils sont maintenus en détention provisoire sur la seule base de leurs aveux forcés. Ils sont diffamés par les médias marocains. Nous sommes empêchés de nous entretenir avec eux dans le respect de la confidentialité des échanges clients-avocats. Ils assistent à leur procès dans une cage en verre d’où ils ne peuvent pas suivre les débats, pendant que leurs parents, interdits d’entrer dans la salle d’audience, se font malmener voire tabasser devant le tribunal. Malgré tout, nous restons à leurs côtés.

Nos plaidoiries sont systématiquement interrompues. Les magistrats rejettent nos mémoires arbitrairement, sans fondement juridique valable. Nous sommes insultés dans la salle d’audience et tout simplement empêchés de défendre nos clients en violation manifeste du droit à un procès équitable. Malgré tout, nous restons à leurs côtés.

Aujourd’hui, le 360ma, la voix des autorités marocaines, annonce que nous allons nous retirer de la défense. Si, pour défendre nos clients, nous avons accepté les injures et les insultes, quel affront insupportable les autorités ont-elles prévu de nous infliger pour qu’elles anticipent ainsi notre départ ?

