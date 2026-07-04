FiSahara llama al boicot de la película de Christopher Nolan “La Odisea”

04 de julio de 2026

El Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara) pide el boicot a La Odisea, la última película del realizador británico después de que rodara en el Sáhara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos y un año de secretismo.

Dajla, la ciudad del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos en la que se encuentra la Duna Blanca que quiso aprovechar Nolan para su película, es escenario desde hace 50 años de torturas, detenciones arbitrarias, robo de tierras, expulsiones forzosas, limpieza étnica y toda suerte de violaciones de Derechos Humanos de la población saharaui por parte de las fuerzas represoras marroquís.

¿Sabías que Christopher Nolan rodó escenas de La Odisea en Ucrania y tanto los permisos como los derechos fueron gestionados directamente con el gobierno de Putin? , pregunta el Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (Fishara), y responde: “Claro que no, porque no sucedió así. Sin embargo, el realizador británico sí rodó parte de su superproducción en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos con permisos de la potencia ocupante, ignorando a su legítimo dueño, el pueblo saharaui.

En un comunicado, Fishara indica que Dajla, la ciudad del Sáhara Occidental en la que se encuentra la Duna Blanca que quiso aprovechar Nolan para su película, “es escenario desde hace 50 años de torturas, detenciones arbitrarias, robo de tierras, expulsiones forzosas, limpieza étnica y toda suerte de violaciones de derechos humanos de la población saharaui por parte de las fuerzas represoras de Marruecos. Un escenario que Marruecos reconvierte, con acciones como la llevada a cabo con Nolan, en un gran escaparate que utiliza Marruecos para normalizar su ocupación del territorio”.

Añade que este 6 de julio tendrá lugar en Londres la premier de La Odisea y, posteriormente, su estreno mundial el 17 de julio y llama al boicot taquillero de esta superproducción que contribuye al expolio del Sáhara Occidental, legitíma la ocupación ilegal por parte de Marruecos y contribuye a la represión del pueblo saharaui.

La organización del festival de cine señala que durante el último año, Nolan ha guardado silencio sobre el porqué de ese rodaje y no ha aclarado si las escenas robadas al pueblo saharaui figuran en la película. Sin embargo, el tráiler más reciente, estrenado el 1 de julio, parece mostrar en su escena de arranque la playa de Dajla contigua a la Gran Duna Blanca, donde rodó Nolan.

“Cuando Christopher Nolan pise la alfombra roja en la premiere de La Odisea estará pisoteando también el Derecho Internacional, y específicamente el derecho de todo un pueblo a disponer de su territorio y recursos y de rodar sus propias películas en su patria sin arriesgarse a ir a prisión”, asegura María Carrión, directora ejecutiva de FiSahara, que añade: “Al público que se plantee asistir a La Odisea le pedimos esta reflexión: ¿Apoyaríais a una película realizada en un asentamiento de colonos israelíes en Palestina contra la voluntad del pueblo palestino y con los permisos del gobierno genocida de Netanyahu?”

Por su parte, el actor Javier Bardem declara:

“Animaría a Nolan a informarse sobre la historia de la represión del régimen marroquí contra el pueblo saharaui y la violación sistemática de los derechos de saharauis que viven en su territorio bajo la ocupación ilegal de Marruecos, y que han sido documentados por Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales. Hace años hice una película sobre el Sáhara Occidental; a nivel personal es un tema de gran importancia para mí”.

“Christopher Nolan ha tenido un año para conocer la historia del lugar donde decidió rodar su película, del que tuvo que huir mi familia en 1975 bajo los bombardeos con fósforo blanco”,

asegura el cineasta saharaui Brahim Chagaf, cuya película Toufa retrata el éxodo de miles de saharauis a Argelia.

“Yo crecí en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia y hoy, como cineasta saharaui originario de la ciudad de Dajla, sigo sin poder entrar libremente en esta tierra para contar mis propias historias. Esa es la contradicción que hay detrás de esos paisajes: mientras unos pocos privilegiados como Nolan puede convertirlos en cine, otros seguimos esperando el día en que simplemente podamos volver a ellos”.

El Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental explica que en julio de 2025, cuando Nolan se encontraba rodando en Dajla ocupada y se hizo selfies con el Ministro de Cultura marroquí, que aprovechó la ocasión para promover rodajes internacionales en Dajla, FiSahara se unió a cineastas, periodistas y activistas Saharauis y articuló una campaña internacional reclamando a Nolan, así como a Universal Pictures y la productora Syncopy, que rectificaran su error y, o bien que no incluyeran dichas imágenes en la película o que obtuvieran para ello el consentimiento del pueblo Saharaui. A pesar del masivo apoyo al manifiesto de FiSahara, con una recogida de firmas encabezada por figuras tan relevantes como Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Greta Thunberg, Rodrigo Sorogoyen o Paul Laverty, entre muchas otras personalidades, y de la cobertura internacional en más de cien medios como Variety, The Guardian, Forbes, Le Figaro o Il Post, tanto Nolan como la productora y distribuidora han guardado un año de silencio que les sigue haciendo cómplices de la brutal ocupación marroquí del Sáhara Occidental.

“Ser cómplice de la violación del Derecho Internacional no puede salir gratis. La ocupación ilegal del Sáhara Occidental, su expolio natural y cultural o, incluso, la guerra que provocó Marruecos en 2020, son sistemáticamente silenciadas por el lobby marroquí. FiSahara insta a los profesionales de los medios de comunicación que informen sobre La Odisea que no obvien esta realidad, pues hacerlo también favorecería la ocultación de las atrocidades que comete el régimen marroquí contra el pueblo saharaui, según han documentado medios como Democracy Now!”,

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Del mismo modo que en La Odisea, Odiseo (Ulises) busca regresar a Ítaca y recuperar su patria, la última edición de FiSahara en abril-mayo de este año reclamó el derecho al retorno del pueblo saharaui exiliado y la descolonización del territorio. La cobertura de prensa como El País, The Daily Beast o TeleSur ha dado cuenta de la dramática situación por la que atraviesa el pueblo saharaui al que Marruecos ni siquiera permite su regreso, mientras sí acoge producciones como las de Nolan., concluye FiShara.

*Fuente: Contramutis