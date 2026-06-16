Horizontes tenebrosos

16 de junio de 2026

COMPARACIONES ODIOSAS, PERO NECESARIAS

En la declaración obligatoria de patrimonio que hiciera el presidente José Kast al asumir este año como tal, se señala la cifra de 5 mil 200 millones de pesos. Si estimamos en mil pesos el valor de una moneda estadounidense, la referida suma equivale a cinco millones doscientos mil dólares. Aunque el monto puede ser considerado descomunal para gran parte de la población chilena, no lo es para las grandes fortunas que existen tanto en el país como en otras latitudes[1].

En Latinoamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha declarado tener un patrimonio de cuatro mil millones de dólares. Para la nación argentina, la cifra se torna aún más precaria: el monto declarado por el president Milei es 206.046.375 pesos argentinos que equivalen a 194 mil dólares[2]. Los patrimonios de Santiago Peña y Daniel Noboa, presidentes de Paraguay y Ecuador, presentan cifras que no superan a las entregadas anteriormente. Todos ellos representan a la tendencia conservadora libertaria que se ha manifestado triunfadora en las últimas elecciones de Latinoamérica.

En Estados Unidos, el patrimonio declarado por el president Trump es, ostensiblemente mayor. No debe sorprender. Trump no es solamente un político sino un exitoso empresario que sigue ejerciendo esa actividad paralelamente a la de presidente de los Estados Unidos. Según la revista Forbes, desde

“[…] noviembre de 2025, Trump se encuentra entre las personas más ricas del mundo en el puesto 593, con un valor neto de 6.300 millones de dólares aunque varias de sus empresas se han declarado en bancarrota”…[3]

La riqueza deTrump no puede compararse con la de los presidentes latinoamericanos citados anteriormente. Hay una desproporción aterradora que pone de manifiesto un sinnúmero de circunstancias. Pero sirve para entender que, entre uno y otros se abren abismos espectaculares, imposibles de salvar. Y, sin embargo, el presidente estadounidense, si bien ocupa el puesto no. 593 en el ranking de las personas más adineradas de la tierra, también es superado por las riquezas de quienes representa políticamente. Así, por ejemplo, Elon Musk poseía hasta hace poco 835 mil millones[4] de dólares, cifra alucinante, difícil de imaginar o de concebir. Recientemente, ha informado Bloomberg que, con ocasion de la puesta en venta de acciones de Space X, su fortuna superó el billón de dólares, quedando en US$ 1.05 billones[5].

Pero hay una diferencia entre las personas nombradas anteriormente: estos super ricos pueden conversar entre ellos, de igual a igual…

EMPRESARIOS EN POLÍTICA

En uno de nuestros trabajos anteriores señalamos que, en el modo de producción capitalista, raramente los empresarios se involucran en el mundo de la política; por regla general, financian a quienes pueden representarlos en esa arena. La razón es obvia: un empresario sabe que debe estar dedicado por entero a su empresa; puede realizarse en política, pero el costo que debe pagar es alto. La real percepción de plusvalor se aleja de él. Por eso, decíamos que, en el sistema democrático de gobierno, los empresarios se ven obligados a pagar a quien los represente.

En el mundo de hoy, los avances espectaculares alcanzados por las fuerzas productivas han provocado cambios fundamentales en la composición de la clase compradora de fuerza o capacidad de trabajo. Sus fracciones tradicionales, aquellas que se originan en la rotación del capital ─industrial, commercial y bancaria─ han experimentado cambios; al menos, en algunas de sus ramas o sectores. Tales alteraciones obedecen a la creciente especialización que impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas. Especialmente, en el rubro del comercio del dinero y la transferencia constante de ese medio de pago alrededor del planeta.

Cambios de esa naturaleza invitan a experimentar. La inconvertibilidad permitió la manipulación monetaria: el volumen de la masa monetaria que circulaba alrededor del planeta superó con creces a la producción de bienes y servicios. La especulación se apoderó de la economía. Y los guarismos crecieron al compás de los negocios que surgieron con la venta de bonos del Tesoro, compras y ventas a futuro, fondos de inversion, derivados y demás titulos mobiliarios creando una riqueza sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero es una riqueza de la cual no goza la casi totalidad de aquella. La concentración y centralización del capital se ha intensificado. Y en este proceso transformador, la estructura de clases a nivel planetario ha experimentado profundos cambios. Pero como se trata de un proceso que raras veces se reproduce globalmente de inmediato; los cambios que han de introducirse no ocurrirán al unísono sino en forma espaciada, en forma tardía; especialmente en las regiones más pobres del planeta.

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA LATINOAMERICANA DE LOS EMPRESARIOS

Uno de los rasgos más destacados de la representación politica latinoamericana de los sectores conservadores es su extrema diversidad: Noboa era empresario antes de asumir; también Milei; del mismo modo Kast, en cierta medida. Santiago Peña, en Paraguay, rompe ese esquema, aunque no enteramente, pues antes de asumir era economista y desempeñaba su profesión.

Este rasgo, es decir, la ‘coincidencia’ según la cual gran parte de las personas que comienzan a participar en la política son empresarios, es algo nuevo. Caracteriza a la época actual. Son empresarios, hombres de negocios un tanto liberados de sus obligaciones por el tipo de actividad que desarrollan. En realidad, esto es armónico al avance de las fuerzas productivas. Pero, de todas maneras, nos lleva a determinar, igualmente, las fracciones que hoy van liderando a la clase dominante que es la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo.

En efecto, tal como lo señalamos en otro de nuestros trabajos, no es una estructura nueva la que ha sustituido a la anterior como podría creerse, sino es la evolución que han tenido las diversas fracciones que se han originado en las tres principales corrientes en que se divide esa estructura (industrial, commercial y bancaria).

LAS NUEVAS FRACCIONES DE CLASE EN EL CAPITALISMO ACTUAL

A nuestro parecer, la fracción industrial de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo se ha ido especializando de tal manera que una fracción de ella ha superado a las otras y hoy se empeña en conducir al resto de aquellas. Así sucede con las llamadas ‘empresas tecnológicas’ ─las más grandes, al momento en que se escriben estas líneas, son llamadas ‘las siete magníficas’ , grupo en el que se incluye a Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta y Alphabet─. No sucede de manera diferente con las empresas dedicadas al comercio del dinero. También allí ha destacado una fracción que se ha dedicado a multiplicar el capital. Son las gestoras del negocio de los llamados ’fondos de inversión’ y podemos señalar como las más importantes a Black Rock, Vanguard, Rothchilds y Morgan, por citar tan solo algunas.

Finalmente, en el área del comercio, han destacado otras empresas que han superado a los grandes almacenes incorporándolos al negocio y se acostumbra señalar como las más exitosas a las llamadas ‘empresas mediáticas’, entre las que se puede contar a The Walt Disney Company y la Comcast Corporation. Entre estos comerciantes, un grupo se ha empeñado en adquirir información para procesarla y venderla a los Estados con fines estratégicos. Se trata de adquirir ‘datos’ que sirvan a los politicos para asegurar su dominio sobre el conjunto social. Es una fracción que se ha especializado en coleccionar informacón, la procesa y la ofrece en el carácter de mercancía siendo Palantir la más representativa de todas.

¿ES IMPORTANTE LA DIFERENCIA DE PATRIMONIOS ENTRE EL PRESIDENTE TRUMP Y LOS PRESIDENTES DE LATINOAMÉRICA?

Desde el punto de vista teórico, esa diferencia ayuda a entender con mayor claridad la contraposición que existe entre las clases que dominan y las que son dominadas. Pero muestra algo que, a menudo, muy pocos brindan la importancia debida: los conflictos que se producen entre las diferentes fracciones de los sectores dominantes y sus representantes politicos. Porque al interior de las clases y fracciones de clase dominantes, no todos son iguales, sus intereses se contraponen y los conflictos se hacen presentes entre ellos. La confrontación de clases más encarnizada se libra, precisamente, en esos estamentos, entre fracciones de las mismas clases que dominan y donde las clases dominadas no desempeñan rol alguno de importancia, cuando no sea un alzamiento que termina, generalmente, en una masacre de trabajadores.

ROL QUE VA A JUGAR EL CONJUNTO DE PRESIDENTES LATINOAMERICANOS EN EL PLAN GLOBAL

Tenemos, así, a un grupo de sujetos que, investidos en el cargo de ‘presidente’, no poseen carta de presentación que los habilite para tratar de igual a los grandes financistas ni, mucho menos, al hegemon. Y que esperan, además, los resultados de las elecciones en Perú y Colombia, para aumentar el número de ‘conservadores libertarios’ a cargo de sus respectivos gobiernos. Sus patrimonios no los habilita para participar en el reparto del poder global; el rol que van a desempeñar en el concierto internacional, en consecuencia, es inmensamente mezquino. Son los peones encargados de tejer la red planetaria que ha de intentar llevar adelante los postulados de los verdaderos dueños del gran capital. Pero, no lo olvidemos: son comerciantes, no personas inflamadas por el ’amor patrio’: quieren hacer negocios, no con su capital sino con el capital estatal.

Leí, hace unos días, los titulares de un periódico español según el cual Milei haría algunos negocios con el dueño de Palantir, Peter Thiel y me preguntaba qué clase de negocios podría hacer una persona cuyo patrimonio es apenas de 194 mil dólares (como se consignó más arriba) con uno de los dueños de una de las empresas más ponderosas de la tierra y cuyos haberes, al 21 de abril de 2026, eran 29.300 millones de dólares[6].

Los titulares, no obstante, inducen a error. Hacen suponer algo que no es cierto. Porque, en estricta doctrina jurídica, la celebración de contratos exige igualdad de condiciones entre las partes contratantes. Por consiguiente, no pueden existir contratos cuando las partes contratantes se encuentran en condiciones de absoluta disparidad.

¿Qué ha querido decir, entonces, el diario español? Pues, algo muy simple: que el presidente negocia sobre bienes que no son suyos y que pertenecen a la sociedad argentina[7]. El presidente entregaría bienes que no le pertenecen. Es más: el presidente estaría negociando sobre bienes cuya transferencia supondría pérdida de soberanía. Y esta acción sería grave.

CUÁLES SON ESOS BIENES

Las nuevas fracciones de la clase dominante a nivel planetario no están interesadas en bienes que existen en todas las latitudes sino en aquellos que son escasos y sirven para el desarrollo de la tecnología que ha permitido los avances que ellas han experimentado. Por consiguiente, la primera clase de bienes físicos que se codicia es el conjunto de minerals que se conoce bajo el nombre de ‘minerales críticos’, es decir, tierras raras, cobalto, niquel, grafito, cobre, litio, galio, y germanio, entre los más requeridos. Pero hay otros que no son bienes físicos y, no obstante, también se les codicia: es la información. Se require, como dice un analista,

“[…] convertir la experiencia cotidiana en un flujo continuo de información acumulable para ser vigilada y explotada”[8].

Así, pues, la información ha pasado a ser uno de los bienes más codiciados por los conservadores libertarios. La visita a Argentina y Chile, de Peter Thiel ─quien, junto a Alex Karp, organizara Palantir─, a Argentina y Chile se orienta, precisamente en esa dirección: la compra y venta de información para los efectos de la ‘protección’ del Estado.

La generalidad de los representantes latinoamericanos del conservantismo libertario tiene dificultad para determiner el tipo de crisis que sacude al planeta; y, aunque pudiera hacerlo alguno de ellos, poco o nada podría influir en la solución de la misma. Se explica, así, que todos apliquen, con rigurosidad, los principios más radicales de la economía social de mercado, profundizando la crisis que existe en sus respectivos países[9]. No parecen darse cuenta que ese modelo está agotado y que urge reemplazarlo por otro. Actúan, en consecuencia, en contra de la historia y, paradojalmente, están sentados a la grupa de los acontecimientos.

NEGOCIANDO LA SOBERANÍA

Nuestra idea es que los encuentros con los representantes del gran capital que comienza a tener la representación política del conservantismo libertario no es una relación de igual a igual. No pueden negociar en un mismo plano de igualdad unos con otros, aún cuando tengan la representación política de su nación porque van a negociar sobre un bien jurídico que está fuera del comercio humano cual es la soberanía de cada Estado.

Sería tremendamente ingenuo suponer que la representación política del conservantismo libertario latinoamericano hará los cambios que le imponga el gran capital por ‘amor a la Patria’. Acciones de esa naturaleza inducen a suponer que obedecen a motivaciones económicas; más directamente, a retribuciones pecuniarias. Porque no deja de ser sugerente que el modelo de todos estos líderes de esta parte del planeta, es decir, el presidente Trump,

“Cuando abandonó involuntariamente el poder en 2021, su fortuna había crecido al menos en 2.400 millones de dólares… En el primer año de su segundo mandato… Según los cálculos de The New York Times, basados en datos públicos, Trump y su familia habrían ganado al menos 1.400 millones de dólares en un año, aunque la cifra es con toda certeza superior, pues no incluye sus negocios opacos, ni los de sus amigos”[10].

¿Quién nos puede asegurar que la fortuna de los líderes latinoamericanos no seguirá idéntico derrotero? El ’amor a la Patria’ no parece ser más poderoso que el mostrado por el presidente Trump en este último tiempo. En el caso de Chile, hay un precedente, que se mantiene aún en la penumbra, a pesar que es de público conocimiento: el presidente Orbán entregó dineros al entonces parlamentario republicano José Kast para el funcionamiento de la Political Network for Values de una corporación[11]. ¿Para qué se necesitaba ese dinero? ¿Qué relación tenia aquella organización con nuestro país? ¿Y con Italia, España, Argentina…?

Entonces, tenemos pleno derecho a preguntarnos si acaso se venderá a Palantir la información de nuestra vida privada, cuál es el precio de esa transacción, si acaso se planifica la vemta de nuestra soberanía y cuál es el objetivo de todo ello. E, incluso, si se nos quiere dejar en manos de quienes creen que la vida es acumular riquezas, y que es lícito y moral el genocidio. ¿Es esa la vía por la cual nos conduce el presidente Kast? De ser así, los horizontes que nos aguardan parecen ser tremendamente tenebrosos y justifican desde ya la entrega de una explicación. Comenzando por la reunion con Peter Thiel.

Estocolmo. Junio de 2026

Notas:

[1] Redaccion: ”Kast declara $5,200 millones en sociedades familiares, pero vuelve a omitir que es dueño del Colegio Campanario ‘Interferencia’, 14 de abril de 2026.

[2] Leclercq, Giselle: ”El patrimonio de los Milei: el presidente declaró más de 200 millones y su hermana, un incremento de 221%”, ’Perfil’,28 de julio de 2025,

[3] Véase ’Donald Trump’, en Wikipedia.

[4] Redacción: ”Estas son las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026”, ’Forbes México, 1 de junio de 2026.

[5] López, Franco: ”Oficial: Elon Musk es el primer billonario de la historia tras la salidav a la bolsa de Space X”, Radio Biobío, 12 de junio de 2026.

[6] Jamele, Agustin: ”Peter Thiel, el magnate tecno de USD 30.000 millones que eligió Argentina para vivir”, Revista Forbes (Argentina), 29 de mayo de 2026.

[7] Redacción: ”La vida en el fin del mundo de Peter Thiel, el gran magnate de Palantir: ajedrez con niños en Buenos Aires y negocios con Milei”, ’El Mundo’, 07 de junio de 2026.

[8] Gajardo, Iván: ”La desregulación y el extractivismo de datos encuentran tierra fértil en los gobiernos de ultraderecha del Cono Sur”, ’El Desconcierto’, 13 de junio de 2026.

[9] Portales, Felipe: ”Kast pretende un neoliberalismo aún más extremo!”, Radio Biobío, 27 de mayo de 2026.

[10] De la Sotilla, Javier: ”Trump se ha enriquecido más durante su mandato que ningún presidente en la historia de EEUU”, ’La Vanguardia’, 22 de marzo de 2026.

[11] Pizarro Sanguesa, Claudio: ”Los ’papeles’ húngaros: las pruebas del financiamiento de Orbán a organización presidida por Kast”, ‘El Mostrador’, 09 de mayo de 2026.

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