Domingo 12, acto por compañeros chilenos Detenidos en Mendoza y Desaparecidos en Villa Grimaldi
por piensaChile
2 horas atrás 1 min lectura
11 de abril de 2026
Luis Muñoz, Juan Hernández, Manuel Tamayo
El 3 de abril de 1976, en el marco de la Operación Cóndor, la Dina y la policía federal argentina secuestraron, en Mendoza, a tres jóvenes socialistas chilenos: Luis Muñoz Velásquez, detenido junto a Juan Hernández Zaspe, presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile, que militaba en el PS clandestino sector Comisión de Consenso, y Manuel Tamayo Martínez, ex dirigente de los estudiantes industriales, alumno de sociología e ingeniería comercial de la Universidad de Concepción, que militaba en el PS clandestino como enlace del dirigente nacional Ricardo Lagos Salinas. Los tres jóvenes trabajaban en la reorganización clandestina del socialismo chileno. Luego de ser trasladados a Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, en Chile; se pierde el rastro de ellos, siendo por tanto, detenidos desaparecidos.
¡LA MEMORIA VENCE A LA MUERTE!
«Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
…
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.»
Miguel Hernández
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