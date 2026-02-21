Scott Ritter: “Para la OTAN, Europa sólo fue un montón de prostitutas baratas”

21 de febrero de 2026

Scott Ritter es un antiguo oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que sirvió en la antigua Unión Soviética aplicando los tratados de control de armas, en el Golfo Pérsico durante la Operación Tormenta del Desierto y en Irak supervisando el desarme de armas de destrucción masiva. Su libro más reciente es Disarmament in the Time of Perestroika.

EE. UU. resucita su imperio y Europa deja de ser aliada

Extracto de la entrevista a partir del minuto 6’50»:

Scott Ritter: Minuto 6’50» […] No se puede tomar un solo discurso y decir, «Esto es lo que significa el discurso.» Hay que observar las palabras y la totalidad de lo que ocurre a su alrededor para entender que Estados Unidos simplemente está jugando un gran juego en el que no somos sinceros con nadie, incluidos los europeos. Que los europeos crean que son aliados de Estados Unidos es absurdo en extremo. Me guiaría más por el comportamiento de Lindsey Graham hacia la primera ministra danesa que por las palabras de Marco Rubio en la conferencia de Munich.

Glenn Diesen: Entonces, la era de la alianza. …bueno, dijiste absurdo. ¿Crees que eso ya ha desaparecido por completo?

Scott Ritter: Bueno, quiero decir, ya sabes, la alianza de la OTAN se suponía que era un matrimonio, una unión. Ya sabes, te quiero, me quieres, vamos a vivir juntos en la felicidad. Pero resultó que para los europeos no sois más que un montón de prostitutas baratas. Os usamos y os tiramos. Ya sabes, cuánto dinero quieres desaparece. Eso es todo. Hemos terminado con vosotros. Ya no nos resultáis convenientes. Hemos encontrado a alguien más. Desapareced, pero os mantendremos en nuestra agenda por si alguna vez sentimos un picor, poder llamaros y que nos lo rasquéis.

Europa debe entender que ese es su papel. Eso es todo lo que habéis sido para nosotros. Durante un tiempo fuisteis una prostituta de lujo. Os pusimos en un buen hotel. Pero nunca te dejamos entrar realmente en casa, ¿verdad? No. Y realmente nunca tuvimos esa familia que os prometíamos, ¿verdad? No. ¿Y ahora esperáis que os tratemos como un cónyuge leal?

Glenn Diesen: Todo el cambio en la distribución del poder, sin embargo, parece ser algo que los europeos no aceptan, que sus intereses se han al menos dividido, se han vuelto muy divergentes. En su lugar siempre se habla de valores comunes. No estoy seguro de cómo encaja eso en la analogía.

Scott Ritter: Bueno, quiero decir de nuevo, lo que estamos viendo ahora mismo es que Europa quería ser vista como una sola, ya sabes, una singularidad, pero resulta que Estados Unidos tenía múltiples aventuras con múltiples socios, todo bajo el disfraz de Europa. Así que ahora vemos a todas las novias engañadas reuniéndose. Es como una de esas películas en las que un hombre tiene siete novias y todas se encuentran y empiezan a hablar de, ya sabes, lo que me prometió, lo que me prometió, lo que me prometió. Esto es injusto y esa es Europa hoy, chicos. No es el mundo que creéis que es. Nunca lo fue.

Y jugasteis al juego. Eso es lo otro que no entiendo de Europa. No comprendo la hipocresía.

Al menos el primer ministro canadiense tuvo el valor de decir que el orden internacional basado en normas era una farsa y sabían que era una farsa. Simplemente siguieron el juego mientras se beneficiaban de ello. Y si en Canadá hay tanta claridad, tiene que haber la misma claridad en el resto de Europa. Teníais que saber desde el principio que todo esto era una farsa. Teníais que saberlo. Quiero decir, ¿cómo no ibais a saberlo? Si eres Alemania y tu socio, Estados Unidos, tu socio querido, está espiando tu teléfono o pregúntale a Angela Merkel cómo fue que escucharan sus llamadas.

¿Qué te dice eso?

Cuando eres holandés y la NSA viene a pedirte acceso a las telecomunicaciones francesas. Espera un momento. ¿No formas parte de la comunidad europea, de la familia europea? Pero papá viene a pedirte que espíes a tu hermana. ¿Qué clase de familia es esa? ¿Sabes? Europa, has estado jugando

a este juego todo el tiempo. Sabes lo que son los Estados Unidos. Francia sabe lo que la CIA ha estado haciendo en París. Italia sabe lo que la CIA ha estado haciendo en Roma. Y sin embargo, permanecéis en silencio ante el abuso. Así que la analogía no se desmorona, solo se refuerza. Y lo que tenemos ahora mismo es un síndrome de esposa maltratada colectivamente en Europa.

Y eso fue lo que fue Munich. No puede ser así. Lo tenemos claro. Vamos a hacer exigencias. Vamos a hacer No tienes nada, nada. Y no nos importa. Enviamos a Marco Rubio. Te lanzará un par de palabras que no significan nada. Le darás una ovación de pie y al día siguiente te darás cuenta de que eran solo palabras vacías. Y ahora estás posando, fingiendo que significas algo, que tienes credibilidad en algo. Como dijiste, era una broma. Quiero decir, es una farsa, es teatro del absurdo.