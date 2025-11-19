Emmanuel Todd / La caída de Occidente: poder y valores en ruinas

19 de noviembre de 2025

En pocas palabras –muy duras–, Todd describe a Estados Unidos como un país de «parásitos» a los que les resulta más fácil producir moneda que bienes materiales y pueden hacerlo a costa del resto del mundo. Por último, señala con el dedo el asombroso aumento de la desigualdad que ha labrado un abismo de odio y desprecio mutuo entre una élite supereducada del 30-40% (que incluye a una ínfima minoría de superricos) y la masa del pueblo. Este último fenómeno ha transformado de hecho el sistema democrático en una oligarquía del censo, barriendo los mitos de la meritocracia, la movilidad social y el «derecho a la felicidad».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Más sobre el tema: