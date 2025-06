«Estas son las razones por las que Putin no caerá en la trampa de lanzar una bomba nuclear»

05 de junio de 2025

Los ataques terroristas de Ucrania en Rusia le dan la justificación a Putin para un contraataque. Putin suele ser muy estratégico en estos temas. «No será una respuesta emocional, como dicen, si no una respuesta muy calculada. No sabemos de qué magnitud», ha afirmado Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y exfuncionario de Naciones Unidas. Pero esa ahora mismo no es la principal obsesión del presidente ruso: le han dejado en una posición muy favorable en la que tiene avances por todos los frentes: está a 20 km de Sumy, ya no queda casi nada en Kursk que no haya tomado Rusia. Lo que asombra de toda esta historia es esa Europa frágil, débil, que invierte como loca en armamento pero que no tiene ni voz ni voto, ni ganas de parar esta guerra, ha insistido De Castro.

Europa para nada cree en un ataque posible de nadie. Estamos ante el momento más asombroso del dominio de la ideología de EEUU sobre Europa: nunca hemos conocido un control mayor sobre los dirigentes europeos: se les lleva a dónde le da la gana a Trump.

Estamos pensando demasiado en geopolítica todo el tiempo: Trump quiere MAGA, es un político corporativo. Lo que va a conseguir con la OTAN y Ucrania es hacerle gastar a Europa un dinero que ya no va a tener que gastar América. Somete a Europa con un Rutte absolutamente esclavizado y dirigido por EEUU.

El único objetivo de Trump es puramente económico. Está logrando lo que quiere. Sentarse con Putin no es su objetivo. Europa se deja llevar, con la facilidad, además, de que Alemania ha encontrado el momento perfecto para convertirse en el líder militar europeo.

Juan Antonio de Castro, ha defendido que el objetivo de Zelensky es que la guerra de Ucrania se convierta en un Vietnam. «Un conflicto que no termina jamás. Quiere quedarse en el poder». Quieren provocar a Putin para que cometa el error de lanzar una bomba sucia, una bomba nuclear, en algún lugar que aunque no tenga reacción inmediata de Occidente, reafirme el discurso de Europa de “Rusia es el malo, Rusia era el invasor, hay que hacer el servicio militar». Putin no va a caer, no está en su interés. Su guerra tradicional avanza, sus posiciones son cada vez mayores. Putin no va a caer en la trampa de hacer una barbaridad de ese estilo.