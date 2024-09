Estadio Nacional: No podrán borrar la Memoria

15 de septiembre de 2024

Estadio Nacional de Santiago: No podrán borrar la Memoria

“No pudieron matarme. No Pudieron matarnos. Aunque nos desterraron, aunque nos exiliaron, aunque nos torturaron. No pudieron matarme. No pudieron matarnos. Aunque nos encerraron, aunque nos humillaron, aunque nos exoneraron. No pudieron matarnos».

Andrés Bianque

«Un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro«

Registro de las actividades de conmemoración en el estadio nacional de Chile, convertido por la dictadura mercenaria de las fuerzas armadas, como campo de detención, tortura y exterminio, después de la asonada golpista instigada por Washington, contra el presidente Salvador Allende, en septiembre de 1973.