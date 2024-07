Carolina Toha sobre Villa Francia: «Ante estas cosas, no tengamos dobleces»

«Ante estas cosas, no tengamos dobleces«. Eso ha dicho doña Carolina Tohá en un video que se ha hecho viral. Pues no, porque hay que tener la ropa bien dobladita para que no nos tomen por roteques de la población Villa Francia, que está muy desprestigiada.

Pero lo que hubo aquí no son dobleces sino puras arrugas bien arrugadas. No había ningún arsenal como dice la señora ministra cuando va leyendo una lista que tiene es su teléfono celular, que es de suponer que se la mandó la fiscalía o los pacos que son sus subordinados.

El hecho es que en ese arsenal había botellas par hacer bombas, según lee la señora ministra, que en realidad eran botellas de vino chileno de lo más patriótico, vacías, porque los chicos habían estado celebrando un cumpleaños, además de ayudar a Villa Francia en el tercer aniversario de la muerte de doña Luisa Toledo.

Porque a las víctimas, padres o hijos de las víctimas de la dictadura, siempre hay que acompañarlos y apoyarlos, porque no hay dolor más grande que el que se siente cuando a alguien le matan a un hijo o a un padre maravilloso como fue José Tohá.

Aprovecho esta ocasión para reiterarles mis sinceros sentimientos de pesar a la familia Tohá.

Ahora bien, la que sabe todo sobre este asunto es la abogada Maria Rivera, compañera estupenda y magnífica abogada que llegó corriendo a defender a los detenidos. Reproduzco aquí, con mucho trabajo, algunas de sus palabras que las tuve que sacar de un video, una entrevista realizada por Gustavo Burgos en el programa Mate al Rey que se emite desde Valparaíso en El Porteño, con producción de Sergio Rizenberg.