Trump: su oreja y Palestina

Trump y su oreja mutilada han acabado el análisis en momentos en que arrecian los crímenes, detenciones, torturas, violaciones contra la población palestina de Gaza, fundamentalmente, pero sin olvidar que Cisjordania está siendo atacada en forma paralela. La oreja del procesado ex mandatario estadounidense tiene más importancia para los medios internacionales que el exterminio de un pueblo.

Thomas Crooks, joven de 20 años, sindicado como el responsable de disparar contra el ex mandatario estadounidense Donald Trump, cuando éste hablaba ante un millar de personas en un mitin electoral, usó un fusil de alto poder como es el AR-15 de propiedad de su padre. Según los registros judiciales públicos de Pensilvania, el tirador no tenía antecedentes penales. Graduado de Bethel Park High School en 2022 tenía preferencias por el mundo de los números -recibió un “premio estrella” de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Crooks creció en Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh situado a unos 65 kilómetros al sur del lugar donde se desarrollaba el evento donde disparó contra Trump (1)

Una oreja famosa, sin duda, que ha trascendido a lo largo de 136 años hasta el día 13 de julio de este 2024 cuando otro cartílago, que forma la parte exterior del órgano del oído, ha generado que los medios de información del mundo entero ocupen sus espacios radiales, televisivos, redes sociales, medios escritos frente al “intento de asesinato” según expresión dada en Estados Unidos al acto por el cual el joven Thomas Matthew Crooks habría disparado contra el ex mandatario republicano.

En diversos medios ha sido replicado mi artículo sobre el atentado a Donald Trump. esto en el marco de 9 meses de acciones continuas de genocidio que lleva a cabo el régimen nacionalista israelí contra el pueblo palestino. Trump y su oreja mutilada han acabado el análisis en momentos en que arrecian los crímenes, detenciones, torturas, violaciones contra la población palestina de Gaza, fundamentalmente, pero sin olvidar que Cisjordania está siendo atacada en forma paralela. La oreja del procesado ex mandatario estadounidense tiene más importancia para los medios internacionales que el exterminio de un pueblo.

.

No es extraño lo sucedido en Pensilvania, toda vez que medios de prensa e instituciones dedicadas al estudio de las armas suelen afirmar y emitir estudios donde se señala que “Estados Unidos es el único país en el mundo donde hay más armas que ciudadanos”. El medio se sitúa en un total de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes, según la organización suiza Small Arms Survey (SAS). Esta excepcionalidad está enraizada en el derecho a portarlas que continúa dejando un reguero de muertos casi a diario. Las cifras dibujan una realidad desoladora. Los estadounidenses poseen 393 millones de armas, de un total de 857 millones disponibles tanto en el mercado legal como ilegal, lo que supone cerca del 46% del arsenal civil mundial” (2)

.

En otra parte del mundo, donde durante más de siete décadas no sólo se arrancan orejas sino que se extermina a miles y miles de personas, en Palestina, mientras se discute sobre la oreja de Trump, sólo en esta última semana han sido asesinados 400 palestinos . La última masacre fue este sábado 13 de julio, donde 90 palestinos fueron acribillados y más de 300 fueron heridos en un ataque a Al Masawi, un campo de desplazados en la Franja de Gaza, definido hipócritamente como una “zona segura”. Frente a este hecho, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, un especialista ya en materia de declaraciones condenatorias pero paralizado de ocupar las herramientas que posee la ONU, como es su carta general y aplicar el artículo 42 del capítulo de esta carta señaló a través de su portavoz que estaba “conmocionado y entristecido por la pérdida de vidas” tras los ataques aéreos de las Fuerzas ocupantes israelíes que atacaron la zona de Al-Mawasi en Khan Younis.

Por su parte, el portavoz del mencionado secretario general Guterres, Stéphane Dujarric, dijo que los informes indicaban que el ataque había tenido lugar en una zona densamente poblada “designada como zona humanitaria que alberga a personas desplazadas”. “Esto subraya que ningún lugar es seguro en Gaza”, afirmó. “El secretario general condena la matanza de civiles, incluidos mujeres y niños”. El titular de la ONU subrayó una vez más que debe haber un alto el fuego humanitario inmediato, con todos los rehenes liberados “inmediata e incondicionalmente” (3)

Guterres, como suele suceder habitualmente, condena la matanza de civiles, pero no hace referencia alguna a la responsabilidad del organismo que dirige, para así impedir masacres como ésta. La pregunta que surge es: qué factores hay que poner en la balanza frente a hechos que dejan claro el enorme margen de maniobra en materia de impunidad del que goza el régimen nacionalista. De Guterres ya nada sorprende, como tampoco de aquellos gobiernos que suelen desgarrar vestiduras frente a lo que llaman atropellos de los derechos humanos, pero cuando se trata de sus rivales, no de sus amigos criminales, como es el caso del régimen israelí simplemente callan y otorgar. El margen de manejo del criminal Netanyahu es amplio: puede hacer lo que le venga en gana porque para eso tiene el beneplácito de su padrino, de su aliado incondicional como es Washington y la protección de los gobiernos de Francia, Gran Bretaña, Alemania. El testamento de ese poder hegemónico como es la entidad sionista se considera con licencia para matar en forma eterna con la convicción de que no será castigado.

Si consideramos que los factores son aquellos elementos o causas que actúan junto a otros, en concomitancia, lo que podemos decir es que estos factores son múltiples, variados y entre aquellos que debemos poner en la balanza están:

El carácter criminal de la ideología que domina a la sociedad israelí: el sionismo es equivalente a una visión de mundo totalitaria, racista, supremacista y genocida.

Organismos internacionales como la ONU, que hacen odios sordos, pero además son mudos y ciegos interesados ​​frente al exterminio al que está sometido el pueblo palestino.

Sólo existen diagnósticos y constatancias, algún mensaje de condena siempre acompañado de una teoría del empate, crónicamente poniendo una especie de balanza que de equilibrada no tiene nada.

La impunidad absoluta de la cual goza el criminal de guerra Benjamín Netanyahu y el jefe del ejército ocupante Yoav Gallant, ambos con solicitud de detención internacional. Impunidad y complicidad cuyo mayor ejemplo lo vemos en el hecho de que el próximo 24 de julio tendremos a Netanyahu hablando urbi et orbi en el congreso estadounidense, invitado por las autoridades estadounidenses.

La traición de ciertos gobiernos y monarquías árabes más favorables al trato y alianza con Estados Unidos, Europa y el sionismo que van en apoyo del pueblo palestino. Vergüenza y traición son dos conceptos unidos al hablar de aquellos que han privilegiado las relaciones con el enemigo.

Bombardeo del campo de desplazados en Al Mawasi, al oeste de la ciudad de Khan Yunis en la Franja de Gaza

Entre muertos y heridos en Al Mawasi, se habla de 400 víctimas y de esto los medios occidentales han preferido el silencio obsequioso, el análisis mínimo en otros o simplemente dedicarse a hablar de la oreja sangrante de Donald Trump como si el mundo se fuera en ello. . El ataque al ex presidente Trump ha llevado toda la atención invisibilizando, ocultando las manos llenas de sangre del régimen nacionalista.

El embajador iraní en Rusia, Yalal Kazemi, ha censurado la reacción dispar de los funcionarios occidentales ante dos hechos: el ataque a Trump y la matanza israelí de palestinos en Gaza. Kazemi ha criticado a los funcionarios occidentales por su inacción y silencio ante el asesinato del pueblo palestino, mientras condenan de manera generalizada el fallido intento contra la vida del expresidente estadounidense Donald Trump. “Las autoridades occidentales condenan el rasguño en la oreja de Trump, mientras su inacción ante el martirio de más de 38 000 personas inocentes en Gaza, las han convertido en socias y cómplices del régimen sionista”, escribió Kazemi en la red social X (4 )

Trump y la burla sobre el disparo en su oreja