Niños israelíes cantan la aniquilación de Gaza (Canción genocida en Israel)

08 de diciembre de 2023

La propaganda en un Estado colonial, en un régimen de apartheid como Israel, produce ministros que comparan a los palestinos con animales humanos, o clips como éste. Siempre se trata del mismo proceso de deshumanización, que allana el camino a las peores atrocidades. Nótese que la nueva versión de esta canción escandalizó a mucha gente, incluso en Israel (I’A).



La traducción del texto de la canción fue hecha con software. Solicitamos y agradecemos a quienes dominen el francés, que nos indiquen los errores cometidos: redacción@piensachile.com

Somos los hijos

de la generación de la victoria

Cae la noche de otoño

en la playa de Gaza

Destrucción de

aviones de bombardeo

Aquí, Tsahal

cruza la frontera

Eliminación de la esvástica

de la esvástica

Otro año

Y no habrá nada

Y volveremos

sanos y salvos

Dentro de un año

Acabaremos con todos

Y luego volveremos

A arar nuestros campos

Y cuidaremos

de todos ellos

La belleza

Y la pureza del cristal

Porque ese mal

es eterno

No dejarás que nuestros

corazones

olviden una amistad como

como esta

El amor se santifica

en la sangre

Volverás a nosotros

para florecer

Y ahora no tenemos

no más palabras

Y nuestra alma

grita

Nuestra alma no sólo

que cantar

Hoy nuestra alma

También es guerrera

Un pueblo

Un pueblo eterno

para siempre

No nos detendremos

Y protegeremos

nuestros hogares

No estaremos

silenciosos

Mostraremos al

mundo

cómo destruimos

a nuestros enemigos hoy

Y recordaremos

a todos ellos

La belleza

y pureza del cristal

Porque tal maldad

es eterno

No dejarás que nuestros

corazones

olviden una amistad como

como esta

El amor se santifica

en la sangre

Volverás a nosotros

para florecer

El amor se santifica

en la sangre

Volverás a nosotros

para florecer

Las caras angelicales de los niños israelíes cantan la aniquilación del pueblo de Gaza. Es imposible no pensar en todas las fotos de niños palestinos muertos o mutilados bajo las implacables bombas de las FDI mientras se escucha esta letra genocida. Una vieja canción versionada y parodiada en la que inocentes glorifican la guerra que Israel libra hoy contra los palestinos.

La «Canción de la amistad» original se escribió un año después del estallido de la guerra árabe-israelí de 1948 y conmemora a todos los caídos en los combates.

Esta es una nueva versión, cantada por un coro de niños que viven en las zonas fronterizas de Gaza evacuadas tras el 7 de octubre. La letra no evoca la nostalgia de sus hogares ni el recuerdo de sus seres queridos. Cantan al caos y a la destrucción. Volverán a casa cuando el ejército lo haya destruido todo…

Esta nueva letra ha sido escrita por Ofer Rosenbaum y Shulamit Stolero. La canción ha sido rebautizada de forma poco imaginativa como «La canción de la amistad 2023». La población de Gaza agradecerá mucho estas muestras de amistad que han estado cayendo sobre sus cabezas durante los dos últimos meses.

El vídeo fue publicado por la cadena nacional israelí Kan News en su sitio web y en X (antes Twitter), pero fue retirado muy rápidamente, ya que escandalizó a mucha gente, incluidos israelíes. ¿Temía Kan News que algún día se le acusara de incitar al genocidio, como hicieron algunos directivos de Radio Télévision Libre des Mille Collines en Ruanda?

Detrás de esta propaganda nauseabunda se encuentra un tal Ofer Rosenbaum, que se presenta como experto en comunicación de crisis. Su empresa de relaciones públicas, Rosenbaum Communication, ha estado detrás de algunas de las campañas mediáticas más incendiarias de Israel. «Yo soy la pistola sobre la mesa«, declaró a Haaretz, uno de los principales periódicos israelíes.

Su última creación es la organización «Frente Civil» que, tras los sucesos del 7 de octubre, ha querido restablecer la confianza de los ciudadanos israelíes en su ejército y sus fuerzas de seguridad. Con este fin, ha lanzado una amplia campaña de afiches por todo Tel Aviv para mostrar su apoyo a los soldados de Tsahal. Grandes vallas publicitarias muestran imágenes de líderes de Hamás y Hezbolá derrotados y capturados por combatientes israelíes. Encima de ellos se leen las palabras «NUNCA MÁS». Se trata de los primeros carteles de este tipo producidos en Israel mediante inteligencia artificial.

Rosenbaum declaró al Jerusalem Post que quería «garantizar que el Estado de Israel pueda seguir operando en Gaza el tiempo que sea necesario».

Hasta hace poco, el vídeo de la canción aún podía verse en el canal de YouTube del «Frente Civil«. Finalmente fue retirado por la plataforma.

En los últimos años, Rosenbaum ha estado detrás de otras campañas polémicas. Fue el cerebro de las vallas publicitarias de la campaña electoral de 2020 en las que aparecían el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, y el presidente palestino, Mahmud Abbas, arrodillados, esposados y con los ojos vendados. El eslogan que acompañaba a esta siniestra caricatura iba en la misma línea: «La paz sólo puede hacerse con enemigos derrotados».

Daniel Pipes y su think tank sionista «The Israel Victory Project» están detrás de la financiación de esta campaña. Daniel Pipes es un académico y periodista estadounidense que ve en el Islam la mayor amenaza para Occidente. Hizo campaña contra los Acuerdos de Oslo y siempre ha apoyado al Primer Ministro israelí Ariel Sharon.

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, prohibió finalmente el anuncio, por considerar que la imagen era «totalmente chocante» por su representación de la violencia, la denigración y la humillación.

Rosenbaum también hizo todo lo posible por impedir la extradición de Malka Leifer, ciudadana israelí-australiana refugiada en un asentamiento de Cisjordania. Esta directora de una escuela judía ultraortodoxa de Victoria (Australia) fue acusada de abusos sexuales a menores. Finalmente fue extraditada y declarada culpable de 18 cargos, entre ellos la violación de una alumna en su domicilio y la agresión sexual a la hermana de la alumna durante una excursión de clase. Tras ser condenada a 15 años de prisión, Rosenbaum declaró: «Estuve implicada en el caso Leifer. Fue un error por mi parte«.

Está claro que Rosenbaum no siempre asume la responsabilidad de sus actos, pero sigue siendo muy lúcido sobre lo que hace. En una entrevista de julio de 2022, se describía a sí mismo así: «Mi especialidad es hacer cosas malas (…) Así es como crecí en la profesión (…) Me hice bueno en ello. Soy el mejor haciendo cosas malas».

*Fuente: Investi’Action

Más sobre el tema:

Imágenes que nos han llegado y que el mundo debe conocer: