¿Quién se beneficia del terror de los gasoductos? 

03 de octubre de 2022

Este artículo fue publicado por TheCradle el 29 de septiembre de 2022. Este dato es importante para comprender algunos comentarios del autor. pues pasada esa fecha han ocurrido hechos que definen el curso que van siguiendo los procesos en curso.

Comentario del traductor

Las conversaciones secretas entre Rusia y Alemania para resolver sus problemas del Nord Stream 1 y 2 tenían que evitarse a toda costa…

La Guerra de los Corredores Económicos ha entrado en un terreno incandescente e inexplorado: El terror de los oleoductos.

Una sofisticada operación militar -que requirió una planificación exhaustiva, en la que posiblemente participaron varios actores- hizo estallar esta semana cuatro tramos separados de los gasoductos Nord Stream (NS) y Nord Stream 2 (NS2) en las aguas poco profundas del estrecho danés, en el mar Báltico, cerca de la isla de Bornholm.

Los sismólogos suecos estimaron que la potencia de las explosiones pudo alcanzar el equivalente de hasta 700 kg de TNT. Tanto el NS como el NS2, cerca de las fuertes corrientes que rodean Borholm, están situados en el fondo del mar a una profundidad de 60 metros.

Los tubos están construidos con hormigón reforzado con acero, capaz de resistir el impacto de las anclas de los portaaviones, y son básicamente indestructibles sin cargas explosivas de alto nivel. La operación -que provocó dos fugas cerca de Suecia y otras dos cerca de Dinamarca- se tiene que haber llevado a cabo mediante drones submarinos modificados.

Todo crimen implica un motivo. El gobierno ruso quería -al menos hasta el sabotaje- vender petróleo y gas natural a la UE. La noción de que la inteligencia rusa destruiría los oleoductos de Gazprom es más que ridícula. Todo lo que tenían que hacer era cerrar las válvulas. El NS2 ni siquiera estaba operativo, por una decisión política de Berlín. El flujo de gas en el NS se vio obstaculizado por las sanciones occidentales. Además, un acto así implicaría que Moscú perdería una influencia estratégica clave sobre la UE.

Fuentes diplomáticas confirman que Berlín y Moscú estaban inmersos en una negociación secreta para resolver los problemas de NS y NS2. Por tanto, había que detenerlas, sin tapujos. Desde el punto de vista geopolítico, la entidad que tenía el motivo de detener un acuerdo mantiene como anatema una posible alianza en el horizonte entre Alemania, Rusia y China.

¿Quiénes son los responsables?

La posibilidad de una investigación «imparcial» de un acto de sabotaje tan monumental -coordinado por la OTAN, nada menos- es insignificante. Seguramente se encontrarán fragmentos de los explosivos o de los drones submarinos utilizados en la operación, pero las pruebas pueden ser manipuladas. Los dedos atlantistas ya están culpando a Rusia. Eso nos deja con hipótesis de trabajo plausibles.

Esta hipótesis es eminentemente sólida y parece estar basada en información de fuentes de inteligencia rusas. Por supuesto, Moscú ya tiene una idea bastante clara de lo que ocurrió (los satélites y la vigilancia electrónica funcionan las 24 horas del día), pero no lo hará público.

La hipótesis se centra en la Marina y las Fuerzas Especiales polacas como autores físicos (bastante plausible; el informe ofrece muy buenos detalles internos), la planificación y el apoyo técnico estadounidenses (extra plausible), y la ayuda de los ejércitos danés y sueco (inevitable, teniendo en cuenta que esto estaba muy cerca de sus aguas territoriales, aunque tuviera lugar en aguas internacionales).

La hipótesis encaja perfectamente con una conversación con una alta fuente de la inteligencia alemana, que dijo a The Cradle que el Bundesnachrichtendienst (BND o inteligencia alemana) estaba «furioso» porque «no estaban al tanto«.

Por supuesto que no. Si la hipótesis es correcta, se trató de una operación claramente antialemana, con el potencial de hacer metástasis en una guerra dentro de la OTAN.

El tan citado artículo 5 de la OTAN – «un ataque a uno de nosotros es un ataque a todos nosotros«- obviamente no dice nada sobre un ataque de OTAN a OTAN. Tras los pinchazos en el oleoducto, la OTAN emitió una mansa declaración en la que «cree» que lo ocurrido fue un sabotaje y «responderá» a cualquier ataque deliberado contra sus infraestructuras críticas. El NS y el NS2, por cierto, no forman parte de la infraestructura de la OTAN.

Toda la operación tuvo que ser aprobada por los estadounidenses, y desplegada bajo su marca Divide y vencerás. «Americanos» en este caso significa los neoconservadores y neoliberales que dirigen la maquinaria gubernamental en Washington, detrás del senil lector de teleprompter.

Se trata de una declaración de guerra contra Alemania y contra las empresas y los ciudadanos de la UE, no contra la kafkiana maquinaria eurócrata de Bruselas. No se equivoquen: La OTAN dirige Bruselas, no la jefa de la Comisión Europea (CE) y rabiosa rusófona Ursula von der Leyen, que no es más que una humilde servidora del capitalismo financiero.

No es de extrañar que los alemanes estén absolutamente callados; nadie del gobierno alemán, hasta ahora, ha dicho nada sustancial.

El corredor polaco

A estas alturas, las distintas clases charlatanas están al tanto del tuit del ex ministro de Defensa polaco y actual eurodiputado Radek Sirkorski: «Thank you, USA «. Pero, ¿por qué la insignificante Polonia estaría en primera línea? Hay una atávica rusofobia, una serie de razones políticas internas muy enrevesadas, pero sobre todo, un plan concertado para atacar a Alemania basado en un resentimiento reprimido, que incluye nuevas demandas de reparaciones por la Segunda Guerra Mundial.

Los polacos, además, están aterrorizados de que con la movilización parcial de Rusia, y la nueva fase de la Operación Militar Especial (OME) -que pronto se transformará en Operación Contra el Terrorismo (OCT)- el campo de batalla ucraniano se desplace hacia el oeste. La luz y la calefacción eléctricas ucranianas serán con toda seguridad destruidas. Millones de nuevos refugiados en el oeste de Ucrania intentarán cruzar a Polonia.

Al mismo tiempo, hay una sensación de «victoria» representada por la apertura parcial de la tubería del Báltico en el noroeste de Polonia, casi simultáneamente con el sabotaje.

Hablando de sincronización. El Baltic Pipe transportará gas de Noruega a Polonia a través de Dinamarca. Su capacidad máxima es de sólo 10.000 millones de metros cúbicos, que resulta ser diez veces menor que el volumen suministrado por NS y NS2. Así que Baltic Pipe puede ser suficiente para Polonia, pero no tiene ningún valor para otros clientes de la UE.

Mientras tanto, la niebla de la guerra se hace más espesa cada minuto. Ya se ha documentado que helicópteros estadounidenses sobrevolaban los nodos de sabotaje hace tan sólo unos días; que un buque de «investigación» del Reino Unido merodeaba por aguas danesas desde mediados de septiembre; que la OTAN tuiteó sobre la prueba de «nuevos sistemas no tripulados en el mar» el mismo día del sabotaje. Por no hablar de que Der Spiegel publicó un sorprendente informe titulado «La CIA advirtió al gobierno alemán contra los ataques a los oleoductos del Mar Báltico«, posiblemente una hábil jugada para una negación plausible.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso fue afilado como una navaja: «El incidente tuvo lugar en una zona controlada por la inteligencia estadounidense«. La Casa Blanca se vio obligada a «aclarar» que el presidente Joe Biden -en un vídeo de febrero que se ha hecho viral- no prometió destruir el NS2; prometió «no permitir» que funcionara. El Departamento de Estado de EE.UU. declaró que la idea de que EE.UU. estaba involucrado es «absurda«.

Pres. Biden: "If Russia invades…then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it."

Reporter: "But how will you do that, exactly, since…the project is in Germany's control?"

Biden: "I promise you, we will be able to do that." https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/4ksDaaU0YC

