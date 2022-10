Putin: «Nunca olvidaremos a los que se negaron a aceptar el golpe de estado neonazi en Ucrania en 2014» 

«Rusia sigue siendo Rusia para siempre»: el gran discurso de adhesión de Vladimir Putin

1 Oct. 2022 21:42

La firma de los acuerdos de adhesión de cuatro nuevos territorios a Rusia tuvo lugar el viernes en el Kremlin. RT DE emitió el discurso del presidente ruso en alemán y ahora publica el texto.Fuente: www.globallookpress.com © dpa

Queridos ciudadanos de la Federación Rusa, queridos ciudadanos de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, residentes de las regiones de Zaporozhye y Kherson, queridos diputados de la Duma Estatal, queridos senadores de la Federación Rusa,

Como ya saben, se han celebrado referendos en las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y en las provincias de Zaporozhye y Kherson. Ya se han contado los votos. Los resultados son conocidos. El pueblo ha tomado su decisión. Una elección clara.

Hoy firmaremos los tratados de adhesión de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporozhye y Kherson a la Federación Rusa. Estoy seguro de que la Asamblea Federal apoyará las leyes constitucionales según las cuales Rusia admitirá cuatro nuevas regiones y, por tanto, se formarán cuatro nuevos sujetos en la federación estatal de la Federación Rusa. Porque esta es la voluntad de millones de personas.

Se trata, por supuesto, de su legítimo derecho, de su derecho adquirido en virtud del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagra explícitamente el principio de igualdad y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.

Repito: es un derecho adquirido por el pueblo, basado en la unidad histórica. Generaciones de nuestros antepasados han luchado victoriosamente por esta unidad. Desde el principio de la historia rusa, han construido y defendido nuestra Rusia. Aquí, en Nueva Rusia, lucharon [Piotr] Rumyantsev, [Alexander] Suvorov y [Fyodor] Ushakov. Aquí fundaron nuevas ciudades Catalina la Grande y [Grigory] Potyomkin. Aquí es donde nuestros abuelos y bisabuelos lucharon hasta la última gota de sangre durante la Gran Guerra Patria.

Nunca olvidaremos a los héroes de la «primavera rusa» que se negaron a aceptar el golpe de Estado neonazi en Ucrania en 2014, que murieron por defender el derecho a hablar su lengua materna, a mantener su propia cultura y tradición, y por sobre todo, a seguir viviendo. Estos son los guerreros del Donbass, los mártires de Katyn y Odessa, víctimas de los inhumanos ataques terroristas perpetrados por Kiev. Se trata de voluntarios y Fuerzas Armadas Populares, civiles, niños, mujeres, ancianos, rusos, ucranianos, personas de diversas nacionalidades. Se trata de Alexander Zakharchenko, el verdadero líder popular de Donetsk, los comandantes Arsen Pavlov y Vladimir Shoga, Olga Kochura y Alexei Mosgovoy. Este es el fiscal de la República de Lugansk, Sergei Gorenko. Estos son los paracaidistas Nurmagomed Gadzhimagomedov, nuestros soldados y oficiales que sucumbieron a la muerte de los valientes en el curso de la operación militar especial. Ellos son los héroes. Son los héroes de la gran Rusia. Les pido que guarden un minuto de silencio en su honor.

Muchas gracias.

Detrás de esta decisión de los millones de habitantes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, de las provincias de Kherson y Zaporozhye, está nuestro destino común y nuestra historia milenaria. La gente ha transmitido esta conexión espiritual a sus hijos y nietos. A pesar de todas las pruebas de valor, no han perdido su amor por Rusia en todos estos años, y nadie puede destruir este sentimiento en nosotros. Por eso, tanto las generaciones más antiguas como los jóvenes que vinieron al mundo tras el colapso de la Unión Soviética votaron por nuestra unidad y nuestro futuro común.

En 1991, en Belovezhskaya Pusha, los representantes de las élites del entonces partido decidieron dejar que la Unión Soviética se desintegrara sin preguntar a los ciudadanos de a pie. De la noche a la mañana, la gente perdió la conexión con su patria. Fue una cicatriz que desgarró dolorosamente nuestra comunidad nacional, la fragmentó y la convirtió en una catástrofe nacional. Al igual que las fronteras de las repúblicas soviéticas habían sido trazadas en secreto después de la revolución, los últimos dirigentes de la Unión Soviética, en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo expresada en el referéndum de 1991, desintegraron nuestro gran país y simplemente presentaron a los habitantes de la Unión Soviética un hecho consumado.

Entiendo que en ese momento no comprendieran realmente lo que estaban haciendo y cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, eso ya no importa. La Unión Soviética ya no existe. No se puede regresar al pasado. Rusia tampoco lo necesita hoy. No lo queremos. Pero no hay nada más fuerte que la voluntad de millones de personas que se ven a sí mismas como parte de Rusia por su cultura, su lengua, sus tradiciones, cuyos antepasados convivieron durante siglos en un mismo Estado. No hay nada más fuerte que la voluntad de estas personas de volver a su verdadera patria histórica.

Durante ocho largos años, el pueblo fue sometido a un genocidio, a bombardeos y a un bloqueo. En Kherson y Zaporozhye se intentó criminalmente incitar el odio entre ellos contra Rusia y contra todo lo ruso. Incluso ahora, durante los referendos, el régimen de Kiev ha amenazado con matar a los maestros de escuela y a las mujeres que trabajaban en las comisiones electorales. Han intentado intimidar a millones de personas que acudieron a los colegios electorales para expresar su voluntad. Pero no pudieron doblegar a la gente de Donbass, de Kherson y de Zaporozhye. Y ellos han dicho su palabra.

Quiero que el gobierno de Kiev y sus verdaderos amos en Occidente me escuchen, que no se olviden todos: Los que viven en Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporozhye se convierten ahora en nuestros conciudadanos para siempre.

Pedimos al régimen de Kiev que cese inmediatamente el fuego y todas las hostilidades, que ponga fin a la guerra que desató en 2014 y que vuelva a la mesa de negociaciones. Estamos dispuestos a hacerlo. Lo hemos dicho varias veces. Pero la elección de los habitantes de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Kherson ya no está en discusión. Esa elección ya está hecha. Rusia no traicionará esta elección. El gobierno actual de Kiev debería respetar esta libre expresión de la voluntad popular. ¿Qué más sino? Sólo así puede ser camino hacia la paz.

Defenderemos nuestro país con todos los medios a nuestro alcance, haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos. Ahí está la gran misión de liberación de nuestro pueblo.

Reconstruiremos lugares y ciudades destruidas, casas, escuelas, hospitales, teatros y museos. Reconstruiremos y desarrollaremos la industria, las infraestructuras, las fábricas y los centros de producción, el sistema de pensiones, la sanidad y, por supuesto, el sistema educativo.

Por supuesto, trabajaremos para crear más seguridad. Haremos todo lo posible para que nuestros conciudadanos de las nuevas regiones sientan el apoyo de todo el país, de todo el pueblo ruso, de todas las repúblicas, de todas las regiones y de todas las zonas de la Federación Rusa.

Queridos amigos, queridos colegas,

Ahora me gustaría dirigirme a los soldados y oficiales que participan en la operación militar especial. Me dirijo a los guerreros del Donbass y de Nueva Rusia, y también a los que se incorporaron a las fuerzas armadas tras la movilización parcial para cumplir con su deber por la patria. Me dirijo a las personas que, siguiendo su corazón, acuden a los mandos militares del distrito sin ser convocados. También hablo a sus familiares, padres e hijos. Quiero decirles por qué lucha nuestro pueblo, qué clase de enemigo es el que nos enfrenta, que está sumiendo al mundo en nuevas crisis y guerras para sacar provecho de esta tragedia.

Nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas de Ucrania -una parte de nuestro pueblo relacionada con nosotros- han podido ver con sus propios ojos que los círculos gubernamentales del llamado Occidente han dejado caer sus máscaras y han mostrado su verdadero rostro.

Tras la desintegración de la Unión Soviética, Occidente decidió que el mundo y todos nosotros tendríamos que aceptar sus dictados para siempre. En 1991, Occidente calculó que Rusia no se recuperaría de estos choques y se desintegraría por sí sola. Eso casi ocurrió. Todavía recordamos los años 90, la terrible época del hambre, el frío y la desesperanza. Pero Rusia ha sobrevivido, se ha levantado, se ha hecho más fuerte y ha vuelto a ocupar el lugar que le corresponde en la escena mundial.

Mientras tanto, Occidente siempre busca nuevas oportunidades para golpear a Rusia, para debilitarla y desmembrarla. Allí siempre han soñado que nuestro país se desintegraría, que nuestros pueblos se enfrentarían entre sí y se condenarían así a la pobreza y a la extinción. No pueden quedarse tranquilos mientras exista un país tan grande e inmenso en el mundo, con tantos recursos naturales y un pueblo así, un pueblo que nunca pudo vivir bajo el dictado extranjero y que nunca lo seguirá.

Este Occidente está dispuesto a ir más allá para mantener el sistema neocolonial que le permite vivir como parasito, saquear de facto el mundo mediante el poder del dólar y el dictado tecnológico, cobrar un tributo descarado a la humanidad, ser el beneficiario de la riqueza que no ha ganado y cobrar una renta hegemónica. Mantener esta renta es su principal, verdadera y totalmente interesada motivación. Por esta misma razón, es de su interés la des-soberanización total. De ahí su agresión a los Estados soberanos, a los valores tradicionales y a las culturas únicas. De ahí sus intentos de socavar los procesos de integración internacional, las nuevas monedas mundiales y los centros de crecimiento tecnológico que no están bajo su control. Para ellos, es fundamental que todos los Estados cedan su propia soberanía a los Estados Unidos.

Los gobernantes de algunos países también lo hacen voluntariamente y se convierten en vasallos. Otros se dejan comprar o intimidar. Cuando eso no funciona, son destruidos estados enteros. El resultado son catástrofes humanitarias, sufrimiento y ruina, millones de biografías destruidas, víctimas, enclaves terroristas, zonas de miseria social, protectorados, colonias y semicolonias. No les importa. Lo principal es sacar provecho de ello.

Insisto una vez más. Es la avaricia y el deseo de mantener un poder irrestricto lo que conlleva una verdadera guerra híbrida que el «Occidente colectivo» está librando contra Rusia. No quieren la libertad para nosotros. Nos quieren como colonia. No quieren una cooperación igualitaria, quieren saquearnos. No quieren que seamos una sociedad libre. Nos quieren como una turba sin alma.

Nuestra forma de pensar y nuestra filosofía son inaceptables para ellos, por lo que atacan a nuestros filósofos. Nuestra cultura y nuestro arte son una amenaza para ellos. Por eso intentan prohibirlos. Nuestro desarrollo y prosperidad también son una amenaza para ellos, porque eso sería competencia. Occidente no necesita a Rusia. Somos nosotros los que necesitamos a Rusia.

Me gustaría recordarles que las pretensiones de dominar el mundo se hicieron añicos varias veces en el pasado gracias a la firmeza y el valor de nuestro pueblo. Rusia seguirá siendo Rusia para siempre. Esta vez también protegeremos nuestros valores y nuestra patria.

Occidente parte de su propia impunidad, cree que el mundo haría la vista gorda ante todo. En realidad, hasta ahora han hecho la vista gorda a todo. Los acuerdos sobre seguridad estratégica se tiran al tarro de la basura. Los acuerdos alcanzados al más alto nivel político son declaradas fantasías. Sólidas promesas de no dejar que la OTAN se expanda hacia el este -¿cómo han podido caer en esa trampa nuestros antiguos gobernantes? – resultó ser una estafa sucia. Los tratados de defensa antimisiles y de misiles de medio y corto alcance fueron cancelados unilateralmente con pretextos inventados.

Seguimos escuchando por todas partes: «Occidente está comprometido con el orden mundial basado en normas». ¿De dónde vienen estas normas? ¿Quién los acordó? Esto es una absoluta locura, un fraude y un doble, incluso triple rasero. Destinado sólo a los tontos.

Rusia es una gran potencia, un país que existe desde hace mil años y que ha construido su propia civilización. Rusia no seguirá estas reglas de juego mentirosas y falsas.

Fue el llamado Occidente el que pisoteó los principios de la inviolabilidad de las fronteras y ahora decide a su antojo quién tiene derecho a esta autodeterminación y quién debe ser privado de ella. Pero no está claro por qué se lo arrogan, quién les dio ese derecho. Se han arrogado este derecho.

Y por eso la libre elección de los pueblos de Crimea, Donetsk y Lugansk, Zaporozhye y Kherson provoca una amarga ira en Occidente. Occidente no tiene derecho moral a hablar de libertad y democracia. Occidente nunca ha tenido este derecho.

Las élites occidentales rechazan no sólo la soberanía nacional, sino también el derecho internacional. Su hegemonía tiene fuertes rasgos de totalitarismo, despotismo y apartheid. Distinguen descaradamente entre sus vasallos, los llamados países civilizados, y todos los demás que, según los cálculos de los racistas occidentales actuales, deben añadirse a la lista de bárbaros y salvajes. Las etiquetas cínicas, como «Estado canalla», «régimen autoritario», ya están listas, Estados y pueblos enteros son estigmatizados, y esto lo sabemos por la historia desde hace mucho tiempo. Así han sido siempre las élites occidentales, y así han permanecido en su pensamiento colonial. Discriminan, dividen a los pueblos en los de la «primera» clase y los «otros».

Nunca hemos aceptado ese nacionalismo político y ese racismo y no lo haremos en el futuro. Porque, ¿qué es esta rusofobia que se extiende por el mundo sino racismo? ¿Qué es la convicción sin contradicción de Occidente de que su civilización, la cultura neoliberal, es el modelo intocable para todo el mundo, sino racismo? «Quien no está a favor de nosotros, está contra nosotros». La formulación misma ya es extraña.

Las élites occidentales también trasladan la necesidad de arrepentirse de sus propios crímenes históricos a los hombros de todos los demás países. Se exige a los propios ciudadanos y a otros pueblos que hagan penitencia por lo que éstos no son en absoluto responsables, como es la época de la dominación colonial.

Hay que recordar a Occidente que comenzó su política colonial en la Edad Media. Luego siguieron la trata de esclavos en todo el mundo, el genocidio de las tribus indias en América, el saqueo de la India y África, las guerras de Francia e Inglaterra contra China, lo que condujo a este país a abrir sus puertos al comercio del opio. Fueron ellos quienes hicieron a pueblos enteros dependientes de las drogas, eliminaron deliberadamente a grupos étnicos enteros para hacerse con la tierra y los recursos, y cazaron literalmente a la gente como si fueran animales. Todo esto es contrario a la naturaleza humana, a la verdad, al espíritu de libertad y de justicia.

Y estamos orgullosos de que en el siglo XX nuestro país, en particular, estuviera a la vanguardia del movimiento anticolonial que abrió oportunidades para que muchos pueblos del mundo prosperaran, para reducir la pobreza y la desigualdad, para luchar contra el hambre y las enfermedades.

Una de las razones de esta hostilidad hacia Rusia, que ha existido durante siglos, y de la ira no disimulada de las élites occidentales hacia Rusia, es precisamente que no nos dejamos saquear en la época colonial y llevamos a los europeos a comerciar en beneficio mutuo. Lo hicimos convirtiendo a Rusia en un Estado fuerte y centralizado que siguió desarrollándose y fortaleciéndose sobre la base de los grandes valores morales del cristianismo ortodoxo, el judaísmo y el islam, y sobre la cultura rusa y la escritura rusa abierta a todos.

Se sabe que las intervenciones en Rusia se planearon varias veces. Para ello, intentaron aprovechar la agitación de principios del siglo XVII y el periodo de agitación posterior a 1917. A finales del siglo XX, Occidente consiguió acceder a las riquezas de Rusia. En aquella época, a veces nos llamaban amigos, a veces socios. Sin embargo, en realidad, no se nos consideraba más que una colonia. Trillones de dólares fueron desviados de nuestro país con la ayuda de varios trucos. Todavía lo sabemos y no hemos olvidado nada.

Los pueblos de Donetsk y Lugansk, Zaporozhye y Kherson se han pronunciado estos días para restaurar nuestra unidad histórica. ¡Gracias por eso!

Los países occidentales llevan siglos afirmando que llevan la libertad y la democracia a otros pueblos. Pero el caso es el contrario. En lugar de democracia experimentamos opresión y explotación, en lugar de libertad experimentamos esclavitud y violencia. Todo el orden mundial unipolar es antidemocrático y no es libre per se, es hipócrita y mentiroso hasta la médula de los huesos.

Estados Unidos es el único país que utilizó armas nucleares en dos ocasiones, cuando arrasó dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, sentaron un precedente con eso.

Junto con los británicos, los EE.UU. arrasaron Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial sin ninguna obligación militar. Esta fue una acción demostrativa sin que, como dije, fuera militarmente necesaria. El objetivo era sólo uno -también como en el caso de los bombardeos nucleares en Japón- asustar a nuestro país y al mundo entero.

Con los «bombardeos de áreas completas» y las armas incendiarias y químicas, Estados Unidos dejó una terrible huella en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam.

Alemania, Japón, la República de Corea y otros países siguen de facto bajo su ocupación. Estados Unidos les llama cínicamente aliados con iguales derechos. ¡Oigan bien! ¿Qué clase de alianza es esa? Todo el mundo sabe que los políticos más importantes de estos países están siendo espiados, que no sólo los despachos sino incluso las salas de estar de los jefes de estado y de gobierno de estos países están siendo intervenidos. Esto es francamente vergonzoso, no sólo para los que hacen tales cosas, sino también para los que permanecen servilmente callados y se tragan estos descaros sin resistencia.

A las órdenes y reproches groseros e insultantes a sus vasallos las llaman solidaridad euroatlántica y al desarrollo de armas biológicas y a los experimentos con personas vivas, especialmente en los laboratorios de Ucrania, los llaman noble investigación médica.

Es precisamente a través de sus propias políticas destructivas, a través de la guerra y el saqueo, que han llevado a la gente a huir en masa. Millones y millones tienen que sufrir y son maltratados. Miles y miles mueren tratando de llegar a esta misma Europa.

Ahora están exportando grano desde Ucrania. ¿Adónde va a parar con el pretexto de garantizar la «seguridad alimentaria de los países más pobres del mundo»? ¿Adónde? A los países europeos. Sólo el 5% del grano se envió a los países pobres. Otra vez el fraude, otra vez la mentira directa.

Las élites estadounidenses están utilizando de facto la tragedia de estas personas para debilitar la competencia y romper los estados nacionales. Esto afecta a Europa, también afecta a la identidad de Francia, Italia, España y otras naciones con siglos de historia.

Washington sigue exigiendo nuevas sanciones contra Rusia. La mayoría de los políticos europeos están obedientemente de acuerdo. Sin embargo, deben darse cuenta de que Estados Unidos, al tiempo que presiona para que la UE renuncie por completo a la energía rusa y a otros recursos, está trabajando de hecho en la desindustrialización de Europa y quiere someter el mercado europeo a su dominio. Las élites europeas lo entienden todo, pero prefieren ponerse al servicio de los intereses extranjeros. Ya no es una cuestión de servilismo. Es una traición a su propio pueblo. Sin embargo, ese es su negocio.

Los anglosajones ya no quieren contentarse con las sanciones. Ya han pasado al sabotaje, por increíble que parezca, organizando explosiones en los oleoductos Nord Stream tendidos en el fondo del mar Báltico. De facto, esto significa el comienzo de la destrucción de toda la infraestructura energética europea. Sin duda, lo hicieron los que se benefician de ello.

El dictado de los Estados Unidos se basa en la fuerza bruta, en la ley del puño, que a veces está bien empaquetada, a veces no. Pero con la ley del puño, el núcleo sigue siendo siempre el mismo. Como resultado, se han construido y se mantienen cientos de bases militares en todas las partes del mundo, la OTAN se está expandiendo, se están forjando nuevas alianzas como la alianza AUCIS y otras alianzas. El acoplamiento militar entre Washington y Tokio también se está lanzando activamente. Los países que tienen, o quieren establecer, una verdadera soberanía estratégica y son capaces de desafiar la hegemonía occidental son automáticamente clasificados como adversarios.

Estos son los principios sobre los que se construyen las doctrinas militares de EEUU y la OTAN. Exigen nada más y nada menos que el dominio total. Las élites occidentales sirven sus planes neocoloniales con la misma hipocresía. Dan a estos cálculos un aire de tranquilidad y hablan de contención. Esta palabra poco sincera pasa de un documento estratégico a otro y, en el fondo, sólo significa que hay que socavar los centros soberanos en crecimiento.

También hemos oído que hay que contener a Rusia, China e Irán. Creo que otros países también están en ello: de Asia, América Latina, Oriente Medio, así como los actuales socios y aliados de Estados Unidos. Porque sabemos que si a Estados Unidos no le gusta algo, también impondrá sanciones a sus aliados. A veces contra un banco, a veces contra otro. A veces contra una empresa, a veces contra otra. Este es su curso de acción habitual, que sólo se intensificará. También se dirigen a nuestros países vecinos, los Estados de la CEI.

Al mismo tiempo, la realidad está siendo claramente engañada por Occidente y lo ha sido durante mucho tiempo. Cuando planearon la guerra relámpago de sanciones contra Rusia, pensaron que podían dar instrucciones a todo el mundo. Sin embargo, resulta que esta perspectiva halagüeña no entusiasma a todo el mundo, a menos que sean masoquistas políticos y seguidores de otras formas no tradicionales de relaciones internacionales. La mayoría de los países se niegan a cumplir y eligen una vía razonable de cooperación con Rusia.

Probablemente Occidente no esperaba esta desobediencia. Sólo se han acostumbrado a proceder de forma pautada, con torpeza y probando todo a la primera, chantajeando, sobornando e intimidando. Creen que estos métodos funcionarán siempre, como si estuvieran fosilizados con el pasado.

Esta seguridad en sí mismo no sólo se deriva directamente del notorio concepto de la propia exclusividad -lo que ya es bastante desconcertante-, sino también de la verdadera hambre de información que existe en Occidente. La verdad se ha ahogado en un océano de mitos, ilusiones y falsificaciones recurriendo a una propaganda exorbitantemente agresiva. Las mentiras se cuentan como material impreso. Casi como el lema de Goebbels: cuanto más increíble es la mentira, más fácil es creerla. Así es exactamente como se hace.

Pero no se puede alimentar a la gente con billetes de euro y de dólar impresos. No se puede alimentar a la gente con estos trozos de papel. Y no se puede calentar la casa con la capitalización virtual e inflada de las redes sociales occidentales. Todo eso es importante. Pero lo que acabo de mencionar no es menos importante: No puedes alimentar a nadie con estos restos de papel. Para eso se necesita comida. Y no se puede calentar a nadie con estas capitalizaciones empresariales infladas. Para ello se necesitan fuentes de energía.

Por eso los políticos europeos tienen que convencer a sus ciudadanos de que tienen que comer menos, lavarse menos a menudo y vestirse más abrigados en casa. Cualquiera que quiera hacer preguntas legítimas -¿qué sentido tiene? – son inmediatamente denigrados como enemigos, extremistas y radicales. Inmediatamente se refieren a Rusia con las palabras: «Ahí está la raíz de tu mal». Mentir de nuevo.

Quiero dejar claro lo siguiente. Hay muchas razones para creer que las élites occidentales no están interesadas en una salida constructiva de la crisis alimentaria mundial y de la crisis energética mundial. Estas crisis han estallado por su culpa. Son ellos los que tienen la culpa. Es el resultado de su política de larga data, que comenzó mucho antes de nuestra operación militar especial en Ucrania y el Donbass. No quieren resolver los problemas de injusticia y desigualdad. Existe el temor de que quieran recurrir a otro medio conocido.

Pienso en el comienzo del siglo XX, cuando Occidente había iniciado la Primera Guerra Mundial por contradicciones. Gracias a los beneficios de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. pudo por fin superar las secuelas de la Depresión, ascender hasta convertirse en la mayor economía del mundo e imponer el poder del dólar como moneda de reserva global en todo el mundo. La crisis resultante de la década de 1980 -también hubo una culminación en ese momento- fue superada por Occidente en muchos aspectos al apropiarse del legado y los recursos de la Unión Soviética, que entonces estaba en decadencia y finalmente se desintegró. Eso es un hecho.

Ahora, para escabullirse de otro manojo de contradicciones, quieren doblegar a Rusia y a otros Estados que eligen una vía soberana a cualquier precio. Quieren saquear aún más la riqueza extranjera y así tapar sus propios agujeros. En caso de fracasar, no es imposible que acaben intentando llevar el sistema al colapso, que entonces se presentará como la causa de todos los males, o -Dios no lo quiera- recurrir a la consabida fórmula: «La guerra lo liquida todo».

Rusia es consciente de su responsabilidad ante la comunidad mundial y hará todo lo posible por hacer entrar en razón a estos ánimos caldeados.

Es evidente que el actual modelo neocolonial está condenado al fracaso. Sin embargo, repito: sus verdaderos amos se aferrarán a él hasta el final, no tienen otra cosa que ofrecer al mundo que mantener este mismo sistema de saqueo y de extorsión para entregar protección.

De hecho, están desconociendo el derecho natural de miles de millones de personas en la tierra, la mayoría de la humanidad, a la libertad y la justicia y a un futuro autodeterminado. Ahora simplemente niegan las normas morales, la religión y la familia.

Permitannos responder nosotros mismos a una pregunta muy sencilla. Me gustaría volver a lo que ya he dicho. Me dirijo a todos los ciudadanos del país. No sólo a los que están en la sala, sino a todos los ciudadanos rusos: ¿realmente queremos que en nuestro país, en Rusia, en lugar de papá y mamá, haya un padre número uno, un padre número dos, un padre número tres? ¿Están todavía en su sano juicio? ¿Realmente queremos que a nuestros hijos se les inculquen perversiones desde la escuela primaria que acabarán por provocar la decadencia y la extinción? ¿Realmente queremos que se les diga que existe cualquier género además del hombre y la mujer, y que se les ofrezca un cambio de género de inmediato? ¿Realmente lo queremos para nuestro país y nuestros hijos? Todo esto es inaceptable para nosotros. Tenemos otro futuro, nuestro propio futuro.

Repito: la dictadura de las élites occidentales se dirige contra todas las sociedades, incluidos los pueblos de los propios Estados occidentales. Es un reto para todos. La negación al cien por cien del ser humano, el derrocamiento de la fe y de los valores tradicionales, la supresión de la libertad, todo ello adquiere los rasgos de una «religión perversa», una religión satánica. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo denunció a los falsos profetas. «Por sus frutos los conoceréis», dijo Jesús. Los frutos venenosos ya se han hecho visibles, no sólo en Rusia, sino en todo el mundo, incluso para muchos en Occidente.

El mundo está experimentando un cambio revolucionario y fundamental. Están surgiendo nuevos centros de crecimiento. Estos unen a la mayoría -¡sí, la mayoría! – de la comunidad mundial y están dispuestos no sólo a declarar abiertamente sus intereses, sino también a defenderlos. Estos centros de crecimiento entienden la multipolaridad como una oportunidad para consolidar su soberanía y, posteriormente, para encontrar el camino hacia la verdadera libertad, hacia el futuro, hacia su propio derecho a un desarrollo autodeterminado, creativo y, en cada caso, único, y para dar forma a este proceso de forma armoniosa.

En todo el mundo, también en Europa y en EE.UU., como he dicho antes, tenemos muchas personas afines. Sentimos y vemos su apoyo. En muchos países y sociedades diferentes, está surgiendo un movimiento central de liberación anticolonial contra la hegemonía unipolar. Su subjetividad no hará más que aumentar. Es esta fuerza la que determinará la futura realidad geopolítica.

¡Queridos amigos!

Hoy luchamos por un camino justo y libre, que nosotros, Rusia, sobre todo, tenemos que seguir. Luchamos para que el despotismo y las dictaduras sean una cosa del pasado para siempre. Estoy convencido de que los pueblos y los países comprenden que una política basada en el exclusivismo de cualquier tipo, que oprime a otras culturas y naciones, es una política criminal en su esencia. Queremos pasar esta vergonzosa página de la historia. El incipiente colapso de la hegemonía occidental es irreversible. Nada será igual.

El campo de batalla al que la historia y el destino nos han llamado es un campo de batalla para nuestro pueblo, para una gran Rusia histórica. Para las generaciones futuras, para nuestros hijos, nietos y bisnietos. Debemos protegerlos de la esclavitud, de los experimentos monstruosos diseñados para mutilar su conciencia y su alma.

Hoy luchamos para que a nadie se le ocurra borrar de la historia a Rusia, a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra lengua, a nuestra cultura. Hoy necesitamos una consolidación de toda la sociedad. Sólo la soberanía, la libertad, la voluntad de configurar las cosas y la justicia pueden servir de base para ello. Nuestros valores son la filantropía, la misericordia y la compasión.

Quisiera concluir mi discurso con las palabras de Ivan Ilyin, un verdadero patriota: «Si entiendo a Rusia como mi patria, significa que amo en ruso, que contemplo y pienso en ruso, canto y hablo en ruso; que creo en el poder espiritual del pueblo ruso. Su espíritu es mi espíritu. Su destino es mi destino. Su dolor es mi dolor y mi pena. Su florecimiento es mi alegría».

Detrás de estas palabras se esconde una gran elección espiritual seguida por numerosas generaciones de nuestros antepasados en más de mil años de estatalidad rusa. Hoy, nosotros también tomamos esta decisión. Los habitantes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Kherson y Zaporozhye también acaban de tomar esta decisión. Han tomado la decisión de estar con su pueblo, con su patria, de compartir el destino de su patria y de ganar junto con la patria.

Detrás de nosotros está la verdad, detrás de nosotros está Rusia.

*Fuente: RT.DE.com