Guatemala: Bernardo Arévalo llama a los guatemaltecos a protestar en la calle

16 de septiembre de 2023

«Un pueblo que se siente estafado»: Bernardo Arévalo llama a los guatemaltecos a protestar en la calle

El político insiste en que su decisión de suspender temporalmente la transición de poderes es correcta debido a las acciones del Ministerio Público, que tilda de «persecución política».

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, llama a sus compatriotas a salir a la calle en defensa de la democracia en medio de la incertidumbre política que se vive en la nación a raíz de los procesos legales de la Fiscalía contra Movimiento Semilla.

«Es la primera vez que estamos nosotros invitando al pueblo de Guatemala a que nos acompañe en la calle. La primera vez que nosotros convocamos. No solo es a una protesta, esperamos que tenga un carácter nacional, una protesta donde se vea que es una lucha, no de un partido o de Bernardo Arévalo contra el sistema, sino de un pueblo que se siente estafado contra un sistema que está intentado burlarlo», expresó el político este viernes en una entrevista con la agencia Associated Press.

Asimismo, subrayó la necesidad de que «todo el pueblo» lo acompañe a él y a su fuerza a resistir lo que denomina «persecución política» en su contra por parte del Ministerio Público y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que mantienen abierta una indagación en relación al Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para su formación.

«Queremos que vengan empresarios, campesinos, organizaciones indígenas, trabajadores, profesionales. La ciudadanía, que se sigue manifestando en las redes y que dice: ‘¿qué vamos a hacer, a dónde vamos, qué tenemos que hacer?’ Bueno, pues éste es el momento de empezar a manifestar ese rechazo«, dijo.

Paralelamente, Arévalo indicó que, tras formalizarse su llegada al poder, los problemas no van a resolverse rápidamente. «No porque estemos aquí van a desaparecer los cientos de años de marginación, de discriminación. […] Los problemas de 30 años acumulados de asalto corrupto al poder no van a desaparecer, pero sí podemos empezar a cambiar, a hacer que la gente sienta que hay autoridades que respondan», afirmó.

«Las condiciones no están dadas»

Por otra parte, el político defendió su decisión de suspender temporalmente el proceso de la transición de poder después de que la FECI allanara instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e interviniera más de 100 cajas electorales con votos emitidos durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

«Creemos que las condiciones no están dadas por esa contradicción profunda que existe entre la formalidad protocolaria entre un proceso de transición… y el acoso y persecución política ilegal que se hace desde el Ministerio Público», explicó el presidente electo, precisando que reanudará el proceso cuando se den «las condiciones necesarias».

arremetida contra Movimiento Semilla, deben renunciar a sus cargos, algo que viabilidad de las instituciones democráticas«, aseveró. Arévalo reiteró que tanto la fiscal general, Consuelo Porras, como los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, de la FECI, y el juez Fredy Orellana, que han protagonizado la, deben renunciar a sus cargos, algo que exigen también los que salen a protestar en todo el país. «Aquí hay un problema nacional. Lo que está en juego no es el futuro de Semilla. Lo que está en juego es la realidad, la«, aseveró.

Los cuatro señalados, que lideraron el proceso para ordenar la suspensión del partido de Arévalo, que fue frenada por el TSE, ya fueron sancionados por EE.UU. por sus intentos de socavar la democracia en el país, obstruir la lucha anticorrupción, ordenar investigaciones y dictaminar resoluciones judiciales con fines políticos.

*Fuente: Actualidad RT

Más sobre el tema: