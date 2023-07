Los neoconservadores quieren la guerra con China 

23 de julio de 2023

Fue una sesión fotográfica para la eternidad: un presidente Xi Jinping visiblemente bien dispuesto recibiendo al centenario «viejo amigo de China» Henry Kissinger en Pekín.

Reflejando la meticulosa atención china al protocolo, se reunieron en la Villa 5 de la Casa de Huéspedes del Estado Diaoyutai, exactamente donde Kissinger se reunió por primera vez en persona con Zhou Enlai en 1971, preparando la visita de Nixon a China en 1972. La saga del Sr. Kissinger ir a Pekín fue un intento «no oficial» e individual de intentar arreglar las cada vez más díscolas relaciones sino-estadounidenses. No representaba a la actual administración estadounidense.

EE.UU. puede quedar aislado si se centra únicamente en los intereses estadounidenses, afirma Kissinger

💬 «En la época actual, el debate se ha desplazado a los extremos en los que existe una teoría extrema de América primero, que se aplica en ambos bandos, pero de tal manera que se centra demasiado en los intereses estadounidenses y no en los intereses globales», declaró el ex secretario de Estado estadounidense y destacada figura geopolítica Henry Kissinger en una entrevista exclusiva con Bloomberg.

Refiriéndose a las tensiones entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán, Kissinger advirtió que un conflicto militar es una probabilidad dada la actual dirección de la relación bilateral.

Añadió que actualmente depende de ambas partes dar un paso atrás desde «la cima de un precipicio».

Ahí está el problema. Todos los que se dedican a la geopolítica conocen la legendaria fórmula de Kissinger: Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, ser amigo de Estados Unidos es fatal. La historia abunda en ejemplos, desde Japón y Corea del Sur hasta Alemania, Francia y Ucrania. Como sostienen en privado no pocos académicos chinos, si se quiere mantener la razón, y «respetando la sabiduría de este diplomático centenario», Xi y el Politburó deberían mantener la relación China-EEUU tal y como está: «gélida».

Después de todo, razonan, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso pero manejable para un Estado soberano civilizacional como China. Por tanto, Pekín debería mantener «el honorable y menos peligroso estatus» de enemigo de Estados Unidos.

El mundo a través de los ojos de Washington

Lo que realmente está ocurriendo en las trastiendas de la actual administración estadounidense no quedó reflejado por la iniciativa de paz de Kissinger, de alto perfil, sino por un Edward Luttwak extremadamente combativo. Puede que Luttwak, de 80 años, no sea tan visiblemente influyente como Kissinger, pero como estratega entre bastidores lleva más de cinco décadas asesorando al Pentágono en todo el espectro. Su libro sobre la estrategia del Imperio Bizantino, por ejemplo, basado en fuentes italianas y británicas, es un clásico.

Luttwak, un maestro del engaño, revela preciosas pepitas para contextualizar los movimientos actuales de Washington. Eso comienza con su afirmación de que Estados Unidos -representado por el combo Biden- está ansioso por llegar a un acuerdo con Rusia.

Eso explica por qué el jefe de la CIA, William Burns, en realidad un diplomático capaz, llamó a su homólogo, el jefe de la SVR, Sergey Naryshkin (Inteligencia Exterior Rusa), para poner las cosas en orden «porque tienes algo más de lo que preocuparte que es más ilimitado». Lo que es «ilimitado», descrito por Luttwak en un barrido spengleriano, es el impulso de Xi Jinping de «prepararse para la guerra». Y si hay guerra, Luttwak afirma que «por supuesto» China perdería. Eso encaja con el delirio supremo de los psicópatas neoconservadores straussianos del otro lado del Beltway.

Luttwak parece no haber entendido el afán de autosuficiencia alimentaria de China: lo califica de amenaza. Lo mismo para Xi que utiliza un concepto «muy peligroso», el «rejuvenecimiento del pueblo chino»: eso son «cosas de Mussolini», dice Luttwak. «Tiene que haber una guerra para rejuvenecer China».

El concepto de «rejuvenecimiento» -en realidad, mejor traducido como «renacimiento»- lleva resonando en los círculos chinos al menos desde el derrocamiento de la dinastía Qing en 1911. No fue acuñado por Xi. Los eruditos chinos señalan que si uno ve llegar tropas estadounidenses a Taiwán en calidad de «asesores», probablemente también haría preparativos para luchar.

Pero Luttwak tiene una misión: «No se trata de Estados Unidos, Europa, Ucrania o Rusia. Se trata de ‘el único dictador’. No existe China. Sólo existe Xi Jinping», insistió. Y Luttwak confirma que Josep Borrell, el «Jardín contra la jungla» de la UE, y la dominatrix de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyan plenamente su visión. Luttwak, en pocas palabras, desvela todo el juego: «La Federación Rusa, tal como es, no es lo suficientemente fuerte como para contener a China tanto como desearíamos». De ahí la vuelta del combo Biden para «congelar» el conflicto en el Donbass y cambiar de tema. Después de todo, «si esa [China] es la amenaza, no quieres que Rusia se desmorone», razona Luttwak.

Demasiado para la «diplomacia» kissingeriana.

Declaremos una «victoria moral» y salgamos corriendo

En cuanto a Rusia, el enfrentamiento Kissinger vs. Luttwak revela grietas cruciales, ya que el Imperio se enfrenta a un conflicto existencial que nunca tuvo en el pasado reciente. El gradual y masivo giro en U ya está en marcha – o al menos la apariencia de un giro en U. Los principales medios de comunicación estadounidenses estarán totalmente detrás del giro de 180 grados. Y las masas ingenuas les seguirán. Luttwak ya está expresando su agenda más profunda: la verdadera guerra es contra China, y China «perderá».

Al menos algunos actores no neoconservadores en torno al combo Biden -como Burns- parecen haber comprendido el enorme error estratégico del Imperio al comprometerse públicamente a una Guerra para Siempre, híbrida y de otro tipo, contra Rusia en nombre de Kiev. Esto significaría, en principio, que Washington no puede simplemente retirarse como hizo en Vietnam y Afganistán. Sin embargo, los hegemones sí gozan del privilegio de marcharse: al fin y al cabo, ellos ejercen la soberanía, no sus vasallos. A los vasallos europeos se les dejará pudrirse. Imagínense a esos chihuahuas bálticos declarando la guerra a Rusia-China ellos solos.

La rampa de salida confirmada por Luttwak implica que Washington declare algún tipo de «victoria moral» en Ucrania -que de todos modos ya está controlada por BlackRock- y luego mueva las armas hacia China.

Sin embargo, ni siquiera eso será pan comido, porque China y los BRICS+, a punto de expandirse, ya están atacando al Imperio en sus cimientos: la hegemonía del dólar. Sin él, Estados Unidos tendrá que financiar la guerra contra China. Los eruditos chinos, extraoficialmente y ejerciendo su milenario barrido analítico, observan que éste puede ser el último error garrafal que haya cometido el Imperio en su corta historia.

Como lo resumió uno de ellos, «el imperio ha metido la pata hasta el fondo en una guerra existencial y, por tanto, en la última guerra del imperio. Cuando llegue el final, el imperio mentirá como siempre y declarará la victoria, pero todos los demás sabrán la verdad, especialmente los vasallos.»

Y eso nos lleva al giro de 180 grados del ex consejero de seguridad nacional Zbigniew «El Gran Tablero de Ajedrez» Brzezinski poco antes de morir, alineándolo hoy con Kissinger, no con Luttwak. «El Gran Tablero de Ajedrez», publicado en 1997, antes de la era del 11-S, sostenía que Estados Unidos debía gobernar sobre cualquier competidor que surgiera en Eurasia. Brzezinski no vivió para ver la encarnación viva de su última pesadilla: una asociación estratégica Rusia-China. Pero hace ya siete años -dos años después de Maidan en Kiev- al menos comprendió que era imperativo realinear la arquitectura del poder mundial»

Destruir el «orden internacional basado en reglas»

La diferencia crucial hoy, en comparación con hace siete años, es que EE.UU. es incapaz, según Brzezinski, de «tomar la iniciativa en el realineamiento de la arquitectura de poder global de tal manera que la violencia (…) pueda ser contenida sin destruir el orden global.» Es la asociación estratégica Rusia-China la que está tomando la iniciativa -seguida por la Mayoría Global- para contener y, en última instancia, destruir el «orden internacional basado en normas» hegemónico.

Como lo ha resumido el indispensable Michael Hudson, la cuestión última en esta coyuntura incandescente es «si las ganancias económicas y la eficiencia determinarán el comercio mundial, los patrones y la inversión, o si las economías post-industriales de EEUU/OTAN elegirán acabar pareciéndose a la Ucrania post-soviética y a los estados bálticos o a Inglaterra, que se están despoblando y desindustrializando rápidamente.»

Entonces, ¿el sueño húmedo de una guerra contra China va a cambiar estos imperativos geopolíticos y geoeconómicos? Danos un respiro, Tucídides. La verdadera guerra ya está en marcha, pero ciertamente no es una guerra identificada por Kissinger, Brzezinski y mucho menos por Luttwak y otros neoconservadores estadounidenses.

Michael Hudson, una vez más, lo resumió: en lo que se refiere a la economía, el «error estratégico de autoaislamiento de EEUU y la UE respecto al resto del mundo es tan masivo, tan total, que sus efectos equivalen a una guerra mundial».

Fuente: SputnikGlobe