Libro: «Discursos fundamentales del Presidente Salvador Allende» y un Anexo con enlaces a 250 discursos y documentos 

“Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que debe nacer de las raíces mismas de su propia convicción la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”.

Presidente Salvador Allende

ante dirigentes de la Unidad Popular.

5 de septiembre de 1972

26 de julio de 2023

«Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la Patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse.

El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi Patria, tengan fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en que la

traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo, se abrirán grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.»

Este documento, en formato PDF, se puede y se debe leer, bajar, copiar y distribuir, para evitar que se cuente mentiras a las nuevas generaciones. ¡El Presidente Allende sigue entre nosotros! ¡Venceremos!

piensaChile agrega a continuación enlaces a más de 250 discursos y documentos del Presidente Salvador Allende durante su gobierno, incluyendo por supuesto la fecha, lo que transforma el listado en una suerte de bitácora, sobre los 3 años en la presidencia: