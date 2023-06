«Simulaciones realistas podrían haber predicho las enormes pérdidas sufridas por Kiev» 

Imagen superior: Sputnik © RIA Novosti, Equipo de guerra ucraniano destruida cerca de Artyomovsk (26.05.2023)

30 de junio de 2023

William Scott Ritter Jr. (nacido el 15 de julio de 1961) es un escritor y experto estadounidense, ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, ex inspector de armas de la Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM).

La OTAN envió a sabiendas a las tropas ucranianas a una muerte segura con su contraofensiva contra Rusia. A la vista de los resultados en la batalla de Orejov a principios de este mes, el lema «… hasta el último ucraniano» también parece haberse convertido en el grito de guerra general de la OTAN.

Ucrania envió una de sus mejores brigadas a la batalla a principios de este mes como parte de su largamente esperada contraofensiva destinada a recuperar el territorio controlado por las fuerzas rusas.

Al frente del asalto cerca de la ciudad de Orekhov, en la región de Zaporozhye, se encontraba la 47ª Brigada Mecanizada, armada ahora con material de la OTAN y que utiliza la doctrina de armas combinadas y las tácticas de armas combinadas de la OTAN. Antes de la operación, esta brigada pasó varios meses en una base en Alemania para aprender la «conocimiento técnico occidental» en la guerra de armas combinadas.

Para prepararse para las batallas que se avecinaban contaron con la ayuda de una simulación informática de la OTAN desarrollada en Alemania llamada KORA, que está diseñada para permitir a los oficiales y suboficiales simular las condiciones del campo de batalla y desarrollar así mejores cursos de acción contra un enemigo concreto – en este caso, las fuerzas rusas.

Si existiera un ejemplo de lo que haría una fuerza ucraniana de la OTAN contra un enemigo ruso, la 47ª Brigada sería el caso de estudio ideal. Pero a los pocos días de comenzar el ataque, el grupo de combate quedó literalmente diezmado, con más del diez por ciento de los más de 100 vehículos de combate de infantería M2 Bradley de fabricación estadounidense destruidos, así como cientos de soldados de la brigada muertos o heridos en el campo de batalla. Los carros de combate principales Leopard 2 de fabricación alemana e innumerables dragaminas completaron el campo de escombros al oeste de Orekhov tras fracasar en su intento de atravesar la primera línea de defensa rusa. Las razones de esta debacle se remontan al papel del KORA en la creación de una falsa confianza en sí mismos entre los oficiales y soldados de la 47ª Brigada.

Desgraciadamente, los ucranianos y sus jefes de la OTAN tuvieron que darse cuenta de que lo que funcionaba en una simulación por ordenador no equivale automáticamente a un éxito real en el campo de batalla.

KORA es un avanzado sistema informático de simulación bélica desarrollado por encargo de la Bundeswehr alemana para apoyar el análisis de acciones y los experimentos tácticos basados en escenarios para los oficiales de Estado Mayor. Este sistema se integró en el sistema de simulación bélica de la OTAN para apoyar el adiestramiento de la 47ª Brigada en el Centro de Adiestramiento del Ejército de Tierra de Grafenwöhr. Grafenwoehr, en Alemania, fue la sede de la 47ª Brigada de enero a mayo de 2023. Aunque inicialmente KORA es capaz de generar mapas genéricos del terreno para simulaciones de combate contra un enemigo ficticio, también puede adaptarse utilizando modelos reales del terreno y secuencias de batallas reales para apoyar los preparativos de una próxima misión de combate.

Sin duda, KORA funcionó en este último modo cuando se utilizó para entrenar a la 47ª Brigada, complementando los mapas digitalizados del terreno alrededor de Orekhov con posiciones defensivas rusas ocupadas por unidades de la 42ª División Rusa de Fusiles Motorizados, concretamente los Regimientos 291 y 70 de Fusiles Motorizados.

Con el apoyo de sus instructores de la OTAN, los oficiales de la 47ª Brigada ucraniana probablemente habrían realizado varios escenarios que preveían una actuación defensiva adecuada por parte de Rusia, para permitir a los ucranianos anticipar los resultados en el campo de batalla y determinar el eje ideal de avance que podría haber penetrado las defensas rusas.

De todas las operaciones militares que KORA es capaz de simular, la ruptura de una línea defensiva fortificada es posiblemente la operación más difícil. La doctrina diseñada para ello se conoce en el ejército estadounidense por las siglas SOSRA (Supress, Obscure, Secure, Reduce and Assault = Suprimir, Oscurecer, Asegurar, Reducir y Asaltar ). Cada uno de estos cinco modelos habría requerido un submodelo KORA separado, diseñado específicamente para simular los requisitos de misión únicos asociados a cada uno de ellos. Sin embargo, el hecho es que los conocimientos básicos de los ucranianos sobre los elementos del SOSRA no pudieron practicarse de forma adecuada porque, sencillamente, carecían de los recursos necesarios para llevar a cabo esas tareas.

Tomemos como ejemplo la «supresión«. Según las especificaciones del ejército estadounidense, «la supresión es una tarea táctica diseñada para emplear fuego directo o indirecto o ataques electrónicos contra personal, armas o equipos enemigos para impedir o perjudicar el fuego enemigo y la observación de fuerzas amigas por parte del enemigo». KORA necesitaría emplear al menos cuatro submodelos para apoyar la simulación principal a fin de crear un modelo de supresión adecuado que incluya los elementos de defensa aérea, defensa antiaérea, guerra electrónica y fuego de artillería. Sin embargo, Ucrania carece de capacidades viables de ataque aéreo y, gracias a la sistemática supresión rusa de las operaciones de defensa antiaérea enemigas, las zonas operativas de Ucrania, donde se reunían y operaban unidades como la 47ª Brigada, estaban prácticamente indefensas ante los ataques aéreos rusos. La superioridad rusa en artillería y guerra electrónica también anuló cualquier ventaja táctica que Ucrania hubiera esperado obtener utilizando sus recursos. El objetivo de la supresión en las operaciones de avance es proteger a las fuerzas encargadas de atravesar un obstáculo. En cuanto a la «supresión», el Ejército de Estados Unidos afirma en su doctrina política que se trata de «una tarea crítica para la misión que se lleva a cabo durante una operación de ruptura. La supresión generalmente desencadena acciones posteriores en el obstáculo enemigo». En resumen, sin una supresión adecuada, todo el ataque fracasará.

La lógica dice que cualquier uso responsable del sistema de simulación KORA habría predicho el fracaso del ataque de la 47ª Brigada. Según el Washington Post, los oficiales de la 47ª Brigada «planificaron sus ataques y luego hicieron que [KORA] les mostrara los resultados: cómo podrían responder sus enemigos rusos, dónde sería posible una ruptura y dónde se sufrirían bajas». La simulación KORA permitió a los oficiales ucranianos coordinar sus acciones «para probar cómo se trabajaría conjuntamente en el campo de batalla».

Dado que la estructura de las fuerzas ucranianas no era suficiente para cumplir la tarea crítica de supresión, las fuerzas ucranianas no tenían ninguna posibilidad de cumplir los requisitos reales de una operación de ruptura, es decir, la destrucción de las fuerzas enemigas en el lado opuesto de la línea defensiva. Sin embargo, los ucranianos, de acuerdo con su «experiencia» en el KORA, asumieron con confianza que habían ideado un plan exitoso con el que romper las líneas defensivas rusas en Orechov y sus alrededores.

Al examinar la estructura de una simulación basada en KORA, queda claro que el sistema depende por completo de los diversos datos que definen una simulación en su conjunto. Cada aspecto de la simulación se deriva de aquellos parámetros que han sido programados por los responsables del entrenamiento. Aunque cabe esperar que los instructores hayan llevado a cabo la simulación con un mínimo de integridad profesional, los datos importantes habrían tenido que modificarse y ajustarse de forma significativa. A no ser que tanto los instructores de la OTAN como sus reclutas ucranianos estuvieran dotados de características de lemming suicida, que por sí solas podrían haber tenido el efecto de motivar a las fuerzas ucranianas a aceptar semejante plan de ataque.

Cabría esperar que las características de actuación de las fuerzas atacantes, aunque exageradas en una simulación, reflejaran de forma realista, al menos en un grado relativo, las capacidades reales de las fuerzas implicadas; creer lo contrario indicaría que los ucranianos estaban completamente delirando. Sin embargo, uno de los factores cruciales utilizados en la programación de KORA son los denominados «agentes de comportamiento», como los llaman los diseñadores de KORA para establecer reglas «para el comportamiento de las respectivas unidades». Aquí es donde los instructores de la OTAN han fallado con toda probabilidad a sus reclutas ucranianos.

El eje de avance en Orekhov debía explotar una «grieta» entre los Regimientos de Fusiles Motorizados 291º y 70º de la 42ª División de Fusiles Motorizados rusa. Los «agentes de comportamiento» programados por los instructores de la OTAN parecían tratar a los rusos -especialmente a los del 70º Regimiento- como tropas mal entrenadas, mal dirigidas, mal equipadas y mal motivadas. En resumen, los entrenadores de la OTAN compensaron la incapacidad de Ucrania para reunir fuerzas capaces de realizar incluso las tareas más básicas de represión prediciendo como inevitable el colapso de la voluntad de resistencia de los soldados rusos. Sin embargo, los verdaderos defensores rusos reaccionaron de forma exactamente opuesta a la simulación de su capacidad. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, los rusos «respondieron al ataque ucraniano con un inusitado [¡sic!] grado de coherencia» mientras aplicaban «su doctrina formal de defensa táctica» y rechazaban los ataques ucranianos al suroeste de Orekhov.

La realidad es que en ningún momento los ucranianos estuvieron siquiera cerca de alcanzar, y mucho menos de romper, las defensas rusas alrededor de Orechov.

Las razones de este fracaso son muchas, incluyendo el fracaso en el dominio del equipamiento occidental utilizado por la 47ª Brigada, una planificación táctica deficiente y, lo que es más importante, el fracaso de los ucranianos a la hora de suprimir el fuego de artillería ruso, la guerra electrónica y la falta de fuerzas en el aire, que hicieron imposible la ruptura táctica de los cinturones de obstáculos rusos, especialmente los densos campos de minas. Todos estos fallos eran previsibles, lo que significa que los instructores de la OTAN debieron «manipular» deliberadamente el sistema KORA para conseguir el resultado deseado en el campo de batalla simulado durante la fase de entrenamiento.

Puedo hablar por experiencia propia sobre el papel que desempeñan las simulaciones por ordenador en la preparación de un ataque contra posiciones fortificadas. En octubre de 1990, el Cuartel General del Cuerpo de Marines me encargó realizar una simulación por ordenador utilizando el recién adquirido sistema de simulación JANUS para ayudar a los planificadores operativos de los Marines destacados en Arabia Saudí en su misión de abrir una brecha en las posiciones defensivas iraquíes en la frontera entre Kuwait e Irak. El General de Ejército Norman Schwarzkopf había ordenado a los Marines que llevaran a cabo un asalto frontal de dos divisiones contra las defensas iraquíes. El ataque formaba parte de un esfuerzo por impedir que Bagdad desplazara allí tropas en respuesta al asalto principal del ejército estadounidense al flanco occidental de Irak.

El comandante de los Marines en el Golfo Pérsico, el general Walt Boomer, se había dirigido al general de división Matthew Caulfield, director del Centro de Guerra del Cuerpo de Marines en la base de Quantico (MCB Quantico), para que le ayudara a seleccionar los sectores más ventajosos de las defensas iraquíes para las operaciones ofensivas. En septiembre de 1990, fui destacado de la Escuela de Guerra Anfibia para proporcionar apoyo de planificación a un equipo ad hoc reunido por el General Al Gray, como Comandante del Cuerpo de Marines, para diseñar opciones alternativas al asalto frontal impulsado por el General Schwarzkopf.

El resultado de este esfuerzo -un asalto anfibio a la península de al-Faw- fue aprobado por el General Gray pero finalmente rechazado por el General Schwarzkopf. Eso devolvió a los Marines al Campo Uno, desde donde tuvieron que llevar a cabo lo que muchos consideraron un asalto suicida contra las densas defensas iraquíes.

Como uno de los principales autores del plan de ataque contra al-Faw, yo había alcanzado un perfil bastante alto en el ambiente gentil de MCB Quantico, especialmente para alguien con el rango de joven capitán. El general de división Caulfield me encargó que utilizara el sistema JANUS para probar las distintas opciones que podrían emplear los marines del general Boomer para romper las defensas iraquíes. Yo no sabía nada de JANUS ni de simulaciones por ordenador. Afortunadamente, contaba con un equipo de marines expertos que ya habían utilizado JANUS para entrenar a reclutas. Sin embargo, JANUS también era nuevo para los Marines. El ejército estadounidense llevaba utilizando JANUS desde 1983, incluso para realizar simulaciones en preparación de la invasión estadounidense de Panamá en 1989, y el sistema también se utilizó en la planificación del ataque del general Schwarzkopf contra el flanco occidental de las defensas de Irak. Sin embargo, el Cuerpo de Marines no empezó a utilizar JANUS hasta agosto de 1990, e incluso entonces sólo para apoyo al entrenamiento. La misión que se me asignó representaba el primer uso operativo de JANUS por parte del Cuerpo de Marines en apoyo de un escenario del mundo real.

Después de que mi equipo me informara de los distintos parámetros que había que programar en JANUS para simular los escenarios deseados, me dispuse a recopilar imágenes aéreas detalladas para crear mapas precisos del terreno de las defensas que serían atravesadas por los Marines. También pedí a la NSA que me proporcionara un orden de batalla detallado de las unidades iraquíes desplegadas en las posiciones defensivas, con informes sobre su experiencia en combate, su rendimiento y su liderazgo. Encargué a mis marines que recopilaran datos similares sobre las unidades del Cuerpo de Marines que se esperaba que llevaran a cabo el ataque. A continuación, introdujimos cuidadosamente estos datos en JANUS y pulsamos enter.

El resultado de la simulación fue un desastre: los marines estadounidenses fueron aniquilados antes incluso de llegar a las defensas iraquíes.

Me senté con mis marines para analizar los resultados. Dos cosas quedaron claras: habíamos sobrestimado las capacidades iraquíes en la programación y subestimado las medidas de los marines para suprimir al enemigo. Pero yo no iba a permitir simplemente que se «amañara» el sistema. Junto con mis marines, tratamos de definir qué medidas habría que tomar para reducir las capacidades defensivas iraquíes y definir adecuadamente los recursos que necesitaban los marines para suprimir las capacidades defensivas iraquíes y cumplir al mismo tiempo la tarea de romper las líneas defensivas.

Durante más de un mes, mi equipo llevó a cabo la simulación una y otra vez, evaluando cada vez las lecciones aprendidas, antes de volver de nuevo a la laboriosa tarea de programar adecuadamente los datos en el sistema JANUS. A principios de noviembre, por fin teníamos una solución que podía funcionar. El General de División Caulfield estuvo presente en la simulación final de JANUS y después me ordenó que redactara un informe que luego envió al General Boomer.

Una de las cosas de las que me siento más orgulloso en mi carrera militar es el hecho de que los avances en el ataque de los Marines durante la Operación Tormenta del Desierto se desarrollaron casi exactamente como mi equipo y yo habíamos predicho en la simulación JANUS. Después de la guerra, el General Caulfield nos elogió a mi equipo y a mí por haber desempeñado un papel importante en el éxito del ataque de los Marines. Conseguimos este resultado adhiriéndonos a los principios básicos de profesionalidad e integridad, negándonos a recortar gastos por conveniencia, y siendo así realistas respecto a la potencia militar de combate que habría que emplear para conseguir el resultado deseado.

Ojalá los instructores de la OTAN que a sabiendas enviaron a la muerte a los hombres de la 47ª Brigada Mecanizada ucraniana y de muchas otras brigadas se hubieran atenido a esas normas. En vez de eso, enviaron a esas tropas a un intento inútil de romper unas defensas imposibles de superar debido a las diferencias de adiestramiento y composición de las tropas entre las fuerzas ucranianas y rusas.

Si estos instructores de la OTAN hubieran sido concienzudos, hoy habría muchas menos viudas y medias esposas ucranianas llorando la pérdida de sus maridos y padres. Esta, más que cualquier otra cosa, es probablemente la lección más importante que debemos aprender de la balada de KORA y JANUS: Ni a la OTAN ni a los Estados Unidos de América les importan las vidas de los ucranianos a los que están entrenando en el terrible arte de la guerra.

Al parecer, la senadora republicana Lyndsey Graham no es la única que quiere que continúe el conflicto ruso-ucraniano hasta que Kiev no tenga más carne de cañón. En vista de los resultados en Orechov a principios de este mes, «… hasta el último ucraniano» parece ser también el grito de guerra general de la OTAN.

Traducido del alemán al castellano para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: RT.DE.com