«Los rusos no sólo no quieren la guerra, sino que tampoco quieren la muerte ni de Estados Unidos ni de ningún otro país» 

02 de abril de 2023

Entrevista de Patrushev con Rossiyskaya Gazeta 27 de marzo

Tanto Sputnik como Ria Novosti publicaron pequeños contenidos contradictorios de esta importante entrevista que Nikolai Patrushev mantuvo hoy 27 de marzo de 2023 con Rossiyskaya Gazeta, así que aquí está íntegra para que no haya confusiones:

¿Han perdido completamente el miedo? Nikolai Patrushev sobre la apertura mañana de la «cumbre por la democracia» bajo bandera estadounidense.

En vísperas de la segunda «cumbre por la democracia» organizada por Estados Unidos, Ivan Egorov, de Rossiyskaya Gazeta, habló con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.

Nikolai Platónovich, el martes Estados Unidos iniciará la segunda «cumbre para la democracia», tras la cual, según ha declarado el Departamento de Estado, Washington acelerará la llamada renovación democrática del mundo. ¿Qué opina de esta reunión de vasallos estadounidenses?

Nikolai Patrushev: La «cumbre por la democracia» organizada por el actual personal de la Casa Blanca se celebra sin duda en el marco de la carrera presidencial estadounidense que ya ha comenzado. Será otra reunión a favor del orden mundial, en el que Washington quiere desempeñar un papel central para siempre. Y se espera que los disidentes sean tachados de «Estados no democráticos».

Una vez más, Estados Unidos se declarará defensor del derecho internacional, mientras que declarará definitivamente que el mundo debe vivir según sus reglas. Desde la tribuna se acusará a los adversarios geopolíticos de falsas acusaciones a sabiendas de crímenes de guerra y corrupción, pero, como de costumbre, se hará la vista gorda ante los verdaderos actos de genocidio y fraude financiero cometidos con el beneplácito de la Casa Blanca. Prometerán hacer esfuerzos para alimentar a los hambrientos y liberar de las cárceles a los condenados injustamente. Sin embargo, callarán que alrededor de una quinta parte de todos los presos del mundo están en cárceles estadounidenses, incluidos los condenados a varias cadenas perpetuas. Con especial celo, defenderán los derechos de las minorías sexuales e impondrán una «agenda verde» a todo el mundo, agravando la crisis energética en los países satélites.

Hablando hipócritamente de libertad de elección, Estados Unidos, que se ha autoproclamado principal dictador del mundo, se limitará de hecho a burlarse de los países en los que violan la soberanía y el poder popular.

«Washington quiere desempeñar un papel central para siempre, y se espera que los disidentes sean tachados de «Estados no democráticos»».

Seguramente repetirán que Estados Unidos es un ejemplo de democracia para toda la humanidad, y el público, por supuesto, no querrá oír críticas en su discurso.

Nikolai Patrushev: Por supuesto. Después de todo, la principal tarea del régimen político de los Estados Unidos modernos es engañar a su propia población en las condiciones de la crisis sistémica en la que ellos mismos se encuentran.

Su democracia no es más que una hermosa fachada de la estructura del Estado, diseñada para ocultar el desprecio por los derechos de los estadounidenses de a pie. Cualquiera que haya estudiado detenidamente el sistema jurídico y sociopolítico de Estados Unidos carece de ilusiones sobre la libertad de expresión y de manifestación de la voluntad en este país. De qué libertad de opinión podemos hablar cuando ni siquiera al ex presidente de Estados Unidos se le permite hablar en las redes sociales y en la prensa sobre temas de interés para la sociedad, y los medios de comunicación son los portavoces de las mayores empresas y grupos de élite.

Al defender de boquilla la competencia, el gobierno estadounidense ha hecho que la economía del país dependa de los lazos de corrupción y de los grupos de presión que llegan hasta la Casa Blanca y el Capitolio.

El proceso político se ha convertido en un enfrentamiento de corporaciones que colocan a su gente en lugares clave del poder. También forman la política exterior, se esfuerzan por mantener el dominio internacional, crean focos de tensión en todo el mundo por sus ganancias multimillonarias en diversos contratos, cuya transparencia imaginaria ellos mismos controlan.

Proclamando eslóganes democráticos en su sitio y fuera de él, de hecho, Washington lleva mucho tiempo siendo un campeón en la violación de la soberanía de los Estados, en el número de guerras y conflictos desatados, en la caza burda e ilegal de ciudadanos de otros países.

Si Estados Unidos decide realmente avanzar hacia la democracia y deja de humillar a sus aliados -vasallos-, no haremos sino darle la bienvenida.

¿En la cumbre también escucharemos discursos patéticos sobre cómo Kiev, con el apoyo de la «buena» OTAN, se enfrenta al «mal universal» frente a Rusia?

Nikolai Patrushev: Estoy seguro de que este tema se convertirá en uno de los principales. De hecho, los países de la OTAN son parte en el conflicto. Han convertido Ucrania en un gran campamento militar. Envían armas y municiones a las tropas ucranianas, les proporcionan datos de reconocimiento, incluso con la ayuda de una constelación de satélites y un número importante de vehículos aéreos no tripulados. Instructores y asesores de la OTAN entrenan a los militares ucranianos, y mercenarios luchan como parte de batallones neonazis. Tratando de prolongar este enfrentamiento militar el mayor tiempo posible, no ocultan su principal objetivo: la derrota de Rusia en el campo de batalla y su ulterior desmembramiento.

«A principios de marzo, un bombardero estratégico estadounidense practicó un ataque nuclear condicional sobre San Petersburgo desde una distancia de 200 kilómetros».

¿Esta línea de Washington no cambia, porque la élite estadounidense nunca ha querido reconciliarse con una Rusia fuerte e independiente?

Nikolai Patrushev: Así es. Al menos desde 1945, la fuente de cualquier escalada de tensiones a escala global ha sido el deseo irrefrenable de las autoridades estadounidenses de conservar un papel dominante en el mundo. Como ellos creen, ahora se ven obstaculizados en esto por dos grandes potencias: Rusia y China.

La Federación Rusa no sólo persigue una política independiente de fortalecimiento del mundo multipolar, sino que en muchos aspectos supera a Estados Unidos en términos espirituales, morales y militares. China es el principal competidor económico de Estados Unidos. Tras los intentos de «suprimir» a Rusia, Washington se enfrentará a la RPC.

Permítanme recordarles que las medidas específicas para destruir la URSS fueron aprobadas hace 75 años por la conocida directiva del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU «Tareas hacia Rusia». Con el colapso de la Unión Soviética, Occidente se puso eufórico. Sin embargo, no duró mucho, ya que en Rusia se trabajó sobre los errores. Hoy, nuestro país puede garantizar no sólo la estabilidad interna, sino también la seguridad de su pueblo frente a las amenazas exteriores.

A principios de marzo, un bombardero estratégico estadounidense practicó un ataque nuclear condicional contra San Petersburgo desde una distancia de 200 kilómetros sobre la isla de Gotland, en el mar Báltico, provocando deliberadamente un agravamiento de las tensiones. ¿Han perdido completamente el miedo?

Nikolai Patrushev: Por alguna razón, los políticos estadounidenses cautivos de su propia propaganda siguen confiando en que, en caso de conflicto directo con Rusia, Estados Unidos es capaz de lanzar un ataque preventivo con misiles, tras lo cual Rusia ya no podrá responder. Se trata de una estupidez miope y muy peligrosa.

Olvidando las lecciones de la historia, algunos en Occidente ya están hablando de venganza, que conducirá a una victoria militar sobre Rusia. Podemos decir una cosa al respecto. Rusia es paciente y no intimida a nadie con ventaja militar. Pero dispone de un arma moderna única capaz de destruir a cualquier adversario, incluido Estados Unidos, en caso de amenaza a su existencia

Sin embargo, Occidente apuesta no sólo por la derrota militar, sino también por el agotamiento económico de Rusia.

Nikolai Patrushev: Evidentemente. Bajo la presión de Washington, muchas empresas occidentales abandonaron el mercado ruso. Sin embargo, al esperar el colapso de nuestra economía y el crecimiento de los sentimientos de protesta, se equivocaron gravemente.

En la última década, Occidente ha puesto en práctica la idea de crear un orden tecnológico en el que sólo él debe prosperar, y el resto del mundo está destinado al destino de la periferia del desarrollo socioeconómico. Por ello, sus dirigentes están furiosos en relación con La equilibrada reacción de Rusia a la presión de las sanciones. Nuestro país irrita a los gobernantes de Estados Unidos y Europa con su independencia económica, de materias primas y de pensamiento científico. Los propios países occidentales dependen por completo de las empresas transnacionales y de las cadenas económicas mundiales. Si, por ejemplo, se impusieran sanciones del mismo nivel contra Inglaterra o Francia que contra nuestro país, estos Estados se sumirían rápidamente en el caos.

Al mismo tiempo, Rusia no va a cerrar su economía al mundo. Permanecerá abierta y se integrará en las economías de países soberanos preocupados por su propia prosperidad, incluso mediante la cooperación con nosotros.

Está claro que socavar la economía rusa y desangrar en seco al ejército ruso son dos caras de la misma estrategia que Occidente lleva siglos intentando aplicar…

Nikolai Patrushev: Por supuesto. No hay que creer ingenuamente que los métodos de agresión económica son más suaves y humanos. Los países europeos y Japón, por ejemplo, han dejado de suministrar a Rusia una serie de medicamentos, incluso vitales. En este sentido, las farmacéuticas occidentales continúan dignamente las «tradiciones» de sus predecesores. Es bien sabido que la mayoría de estas mismas empresas trabajaron en su día en el desarrollo de gases venenosos y asfixiantes por orden de la Alemania nazi. Es decir, apoyaron plenamente la ideología del genocidio de los llamados pueblos «superfluos».

Recordemos cómo los mismos anglosajones alimentaron a los nazis en los años 30, con la esperanza de volverlos contra la Unión Soviética. Tras haber obtenido dividendos financieros y geopolíticos de la segunda guerra mundial, hoy Washington y Londres vuelven a complacer al nazismo y al fascismo. Utilizando a Ucrania, no tienen reparos en encender un conflicto paneuropeo o incluso mundial, imaginando que pueden salirse con la suya.

Parece que el Occidente colectivo no va a aprender del pasado.

Nikolai Patrushev: La «Internacional» occidental se ha opuesto a nuestro país más de una vez. A veces bajo las banderas de los polacos y los suecos, luego con las águilas napoleónicas, bajo la bandera británica o bajo la esvástica de Hitler. El resultado es el mismo: todos los intentos de aplastar a Rusia son en vano. Poco dispuestos a aprender la lección, los occidentales se meten en líos una y otra vez.

A Washington tampoco le entusiasma la estabilidad en Asia creada a raíz de la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de liberación. La Estrategia Indo-Pacífica de Estados Unidos es un intento de crear una OTAN asiática. La nueva alianza se convertirá en otro bloque agresivo dirigido contra China y Rusia, y al mismo tiempo a pacificar los Estados ahora independientes.

El rearme de la Marina australiana en el marco de la nueva alianza AUCUS, incluso con el suministro de submarinos nucleares, el apoyo militar a Taiwán y Corea del Sur tienen un objetivo a largo plazo: el establecimiento del dominio de Estados Unidos y la OTAN sobre Eurasia desde su flanco oriental.

«Incluso durante la Guerra Fría, el Pentágono, al menor peligro de la URSS, estaba dispuesto a convertir Europa en un desierto radiactivo».

Washington empujó a Tokio a una nueva militarización. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón se están convirtiendo en un ejército de pleno derecho capaz de llevar a cabo operaciones ofensivas. Esto ya ha sido confirmado legalmente por la legislación japonesa, lo que de hecho supone una flagrante violación de uno de los resultados más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Apostando por las armas de ataque, el primer ministro Kishida afirmó que su país adquiere 400 misiles de crucero Tomahawk de Estados Unidos.

Además de armar a Japón, Washington intenta reavivar el espíritu del militarismo japonés, que, al parecer, fue erradicado en 1945. Parece que los habitantes del Estado insular quieren volver a hacer de kamikazes, muriendo por intereses ajenos. Los occidentales no quieren recordar y callan deliberadamente cómo a principios del siglo XX utilizaron su agresividad contra la Unión Soviética y China, y como resultado, los japoneses volvieron sus armas contra los estadounidenses, los británicos y sus aliados.

Al mismo tiempo, los políticos estadounidenses y europeos de hoy no sólo «olvidan» hechos incómodos del pasado, sino que reescriben deliberadamente la historia, incluso en contra del sentido común. Esto puede verse en la campaña lanzada hipócritamente para rehabilitar el nazismo. Incluso inventaron que sólo los ucranianos liberaron a Europa de los nazis. Promueven el mito del Holodomor como un acto de genocidio.

Nikolai Patrushev: Los que conocen la historia y no tratan de falsificarla saben muy bien que en las décadas de 1920 y 1930 la situación del acceso a los alimentos era peor en la RSFSR que en Ucrania. Esto está documentado, hay muchos hechos. Como ejemplo, podemos citar la biografía del Héroe de la Unión Soviética Grigory Ivanovich Boyarinov. A finales del año pasado se celebró su centenario. Conocido oficial de los servicios de inteligencia, participante en la Gran Guerra Patria y en numerosas operaciones especiales, murió mientras dirigía el asalto al palacio de Amín en Afganistán. Nació en 1922 en la región de Smolensk, su padre era el presidente de la granja colectiva. Sin embargo, en la década de 1930, su familia se trasladó a Ucrania, ya que allí era más fácil alimentarse y sobrevivir.

Por cierto, los eslóganes del Holodomor han sido adoptados ahora por los estadounidenses a escala mundial, acusando a nuestro país de provocar una crisis alimentaria global. No me cabe duda de que durante la cumbre por la democracia se volverá a hablar de este tema. Al mismo tiempo, los propios occidentales bloquean el suministro de cereales y fertilizantes rusos en el extranjero, y se limitan a saquear y revender a triple precio los contenedores ucranianos a los países más pobres en condiciones de esclavitud, como hacían sus antepasados coloniales.

A veces parece que Occidente, con sus acciones, se está cavando un agujero a sí mismo. Viendo lo que ocurre en la Unión Europea, se tiene la fuerte sensación de que le espera un futuro muy vago.

Nikolai Patrushev: El colapso de la Unión Europea está a la vuelta de la esquina. Por supuesto, los europeos no tolerarán esta superestructura supranacional, que no sólo no se justifica a sí misma, sino que empuja al Viejo Continente a un conflicto abierto con nuestro país. Estados Unidos está dispuesto a luchar contra Rusia no sólo hasta el último ucraniano, sino también hasta el último europeo. Incluso durante la Guerra Fría, el Pentágono, al menor peligro de la URSS, estaba dispuesto a convertir Europa en un desierto radiactivo. Es poco probable que nada haya cambiado en la mente de los estrategas estadounidenses.

¿Y cómo encaja esto con el hecho de que Estados Unidos y Europa sean los principales aliados en palabras?

Nikolai Patrushev: La paradoja es que Washington está directamente interesado en la desintegración de la Unión Europea para eliminar a su competidor económico, para impedir la prosperidad de Europa mediante la cooperación con Rusia. Los estadounidenses ya han hecho mucho para que el Viejo Continente pierda su condición de poderoso actor económico. En muchos sentidos, esta es la razón por la que Washington tejió la historia de las sanciones antirrusas. Estamos asistiendo a un cambio radical del modelo económico de la UE, basado en una combinación de recursos energéticos baratos procedentes de Rusia y tecnologías europeas avanzadas.

No será un golpe menor para Europa la puesta en marcha de planes conjuntos con Washington para reducir la dependencia tecnológica y de materias primas de Pekín. Además, la Unión Europea se encuentra en un callejón sin salida migratorio. Muchos de los migrantes no sólo no quieren integrarse en la familia europea, sino que crean sus propios califatos, obligando a las autoridades locales y a la población a vivir según sus leyes. Junto con ellos, van a Europa representantes de grupos delictivos y militantes. Los autores de los sonados atentados terroristas de los últimos años en Londres, Bruselas y París eran ciudadanos de la UE, inmigrantes procedentes de enclaves nacionales ya existentes en Europa. Si recordamos que Al Qaeda, ISIS (organizaciones terroristas internacionales prohibidas en la Federación Rusa) y otras organizaciones terroristas fueron creadas por Estados Unidos en su día, y los terroristas en Siria e Irak son entrenados por instructores de la CIA, es posible que estas mismas personas estén detrás de la preparación de atentados terroristas en Europa. Su objetivo es desestabilizar la situación en un continente cuyo futuro le es indiferente a Estados Unidos.

Estados Unidos domina Europa, ignorando el hecho de que Rusia ha desempeñado históricamente un papel de liderazgo en el continente. En el siglo XIX – el Imperio Ruso, en el siglo XX – la Unión Soviética. Lo mismo ocurrirá en el siglo XXI.

¿Confía Estados Unidos en su propia fuerza? En su opinión, ¿pueden amenazar a todo el mundo, pero no a ellos? En mi opinión, Estados Unidos también puede verse amenazado por los riesgos de desintegración.

Nikolai Patrushev: Estados Unidos se ha ganado el estatus de gran potencia con logros económicos basados en acciones cínicas para apoderarse de territorios, recursos, explotar pueblos y beneficiarse de los males militares de otros estados. Al mismo tiempo, seguían siendo una colcha de retazos que puede deshacerse fácilmente por las costuras. Digamos que, como en un principio, se dividirán en Norte y Sur. Además, nadie puede excluir que el Sur se desplace hacia México, de cuyas tierras se apoderaron los estadounidenses en 1848. Y se trata de más de dos millones de kilómetros cuadrados. Por cierto, los dirigentes latinoamericanos no ocultan que se ha generalizado la conciencia del papel destructor de Estados Unidos. El establecimiento de la base de Guantánamo se considera un robo directo de la soberanía cubana. Y éste es sólo uno de los muchos ejemplos de usurpación sistemática de la independencia de los países latinoamericanos. No cabe duda de que tarde o temprano los vecinos del sur de Estados Unidos recuperarán los territorios que les fueron robados.

Además, existen muchas contradicciones internas en Estados Unidos. No hay unidad ni siquiera dentro de la propia élite estadounidense.

Nikolai Patrushev: Cierto. El antagonismo entre republicanos y demócratas no hace más que crecer. Crecen las contradicciones entre diversas estructuras financieras y empresas transnacionales que sólo se preocupan por su capitalización y no por el bienestar de Estados Unidos. Las élites estadounidenses, que se consideran intocables, nunca se han asociado con el pueblo estadounidense.

Sus proyectos como BLM, es decir, «Black Lives Matter», y la imposición universal de teorías transgénero tienen como objetivo la degradación espiritual de la población, que ya se encuentra en un estado de apatía. El individualismo y el consumismo alimentados en los estadounidenses jugarán una broma cruel con su país. Los ciudadanos de a pie no moverán un dedo por preservar la integridad de Estados Unidos, al darse cuenta de que no necesitan a sus autoridades. Sin saber lo que hacen, las autoridades estadounidenses se están destruyendo a sí mismas paso a paso.

El problema de Estados Unidos es que ha jugado demasiado a juegos geopolíticos, olvidándose de sus propios problemas acuciantes. Mientras Estados Unidos inventa en sus laboratorios militares-biológicos nuevos virus para destruir a los pueblos de países indeseables, las antaño limpias ciudades norteamericanas se ahogan en suciedad y basura.

Construida a golpe de imprenta, la pirámide financiera americana da repetidamente fracasos tangibles. El modelo de emisión incontrolada, en el que cualquier problema económico se inunda literalmente de dinero, no puede funcionar eternamente. Con una deuda de más de 31,5 billones de dólares, Estados Unidos se encamina cada vez más hacia el impago. La caída del nivel de confianza en el dólar, no respaldado por bienes reales, así como del sistema de operaciones especulativas infladas en el mercado de valores, llevará a Estados Unidos a una potente crisis financiera.

No importa lo patético que pueda sonar, pero los rusos no sólo no quieren la guerra, sino que tampoco quieren la muerte ni de Estados Unidos ni de ningún otro país.

Nikolai Patrushev: Estoy totalmente de acuerdo. Nuestra cultura secular se basa en la espiritualidad, la compasión y la misericordia. Rusia es una defensora histórica de la soberanía y la estatalidad de todos los pueblos que acudieron a ella en busca de ayuda. Salvó a los propios Estados Unidos al menos dos veces, durante la Guerra de la Independencia y la Guerra de Secesión. Pero creo que esta vez no es práctico ayudar a Estados Unidos a mantener su integridad.

*Fuente: VK