Jadue: «yo desconfío de aquellos que dicen que son los mejor preparados para gobernar» 

06.04.2021

El alcalde de Recoleta y una de las principales cartas presidenciables de la oposición, Daniel Jadue, aclaró que no tiene intenciones de llegar a La Moneda y que ni siquiera el Partido Comunista lo ha proclamado como tal.

Daniel Jadue nuevamente descartó que quiera ser candidato presidencial, sorprendiendo a Mónica González en un nuevo capítulo del programa ‘Poder y Verdad’ en La Red.

El alcalde de Recoleta insistió en que

“yo nunca he dicho que quiero ser presidente. Ni siquiera tengo la proclamación del partido al cual pertenezco. Si hoy figuro en las encuestas es por lo que hemos hecho en la comuna de Recoleta, que a toda la gente le parece muy bien”.

Ante la contrapregunta de Mónica González, que le dijo “pero usted una vez dijo que estaba disponible”, Jadue reaccionó con un “por supuesto”.

“No quiero hablar con ambigüedades, señor Jadue”, siguió la periodista, por lo que el alcalde tuvo que volver a aclarar que “no, si no tengo ambigüedades. Y se lo digo así, mirándola a la cara: Yo no quiero ser Presidente”.

“La diferencia fundamental es que los liderazgos que puedan transformar Chile los tiene que elegir el pueblo y no uno. Lo he dicho cientos de veces: yo desconfío de aquellos que dicen que son los mejor preparados para gobernar, que pueden hacerlo mejor. No, yo efectivamente me he preocupado de hacer, en el cargo que ostento, lo mejor para la vida de las y los recoletanos”,

cerró Daniel Jadue.



Fuente: ElDesconcierto

Aquí la entrevista completa:



