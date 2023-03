Chile: La metamorfosis de Quilapayun e Inti Illimani 

21 de marzo de 2023

Un gran amigo y compañero de lucha y también de sueños, me envió este afiche la semana pasada. Me comenta que apareció en el diario Las Últimas Noticias, es decir es un aviso pagado en el consorcio de diarios El Mercurio. Diario golpista, saboteador y cómplice de la dictadura.

Yo no sé si será un simbolismo que mi compañero se haya enterado de este concierto de homenaje a Víctor Jara en ese diario de ultra derecha, pero así están las cosas hoy en día en nuestro país, paraíso del modelo neoliberal.

No es que me sienta sorprendido por los músicos que le ofrecerán un concierto de homenaje a uno de los más insignes cantantes chilenos, sino más me siento ofendido que estos metamorfoseados conjuntos de música utilicen el nombre de Víctor para ganar algunos miserables pesos. (NdR: Ya en los años 80, Inti Illimani era conocido, entre gente de izquierda, como «Inti Illimoney» y Quilapayún, como «Guitapayún». Esta bien, son empresas comerciales, pero entonces que respeten a nuestros mártires y no los usen para ganar dinero y menos para hacer publicidad en los medios de El Mercurio.)

Víctor Jara, aparte de declararse un orgulloso comunista, consecuente y leal a sus principios, no dudó un instante en estar en el lugar que su pueblo lo requería.

El 11 de septiembre de 1973, sabiendo lo que ocurría y lo que vendría en la asonada golpista de las Fuerzas Armadas y Carabineros sobre el presidente Allende, y de acuerdo a las palabras de su viuda Joan Jara, en su libro: Un canto truncado, le dijo que debía estar en el lugar que se había comprometido. Ese lugar era la Universidad Técnica del Estado, donde el presidente iba a realizar un acto e iba a convocar a un plebiscito para la continuidad del gobierno. Esa actitud de Víctor era un ejemplo de vida y consecuencia.

Hace un tiempo atrás el vocero del grupo Quilapayún dijo lo siguiente:

«Una vez que esta gentuza llega al poder se transforma en prohibiciones y persecuciones a todo el que no se alinea con la verdad oficial. Si alguno se ha preguntado alguna vez por qué muchos artistas dejamos de ser comunistas, la respuesta está a la vista», expresó la banda mediante un comunicado.

«Ojalá que estas lacras no se abran nunca paso en nuestro país.»

Es decir, este grupo piensa homenajear a un músico tildado de “lacra comunista”. Peor aun trató a los jóvenes comunistas que antes habían funado al otro grupo metamorfoseado de Inti Illimani, tratándolos de: “Partidarios de Jadue”, como si esos jóvenes no fueran seres pensantes y actuaban al son de “órdenes” del alcalde Recoleta. (NdR.: piensaChile no comparte la acción de funar a una persona, grupo u organización que forma parte del espectro democrático de la sociedad y con los cuales, a pesar de las diferencias, estamos dispuestos a aliarnos)

Como es la vida. Muchos de estos grupos que se definen o se definían de “izquierda”, posiblemente tenían el lema: “Apurémonos en cambiar el mundo, porque después el mundo nos cambia a nosotros”. Es posible que la vida cómoda del exilio que vivieron en Francia o Italia, los haya moderado o derechamente los haya convertido en anticomunistas. Mientras tanto en Chile, miles y millones nos jugábamos la vida en las innumerables protestas y movilizaciones contra la dictadura militar de Pinochet.

El grupo Inti Illimani, no lo hizo peor, ya que después que la canción: El pueblo unido, jamás será vencido”, se convirtiera casi en un himno de lucha contra la dictadura, el mismo conjunto fundador se dividió en dos grupos antagónicos. Uno llamada Inti Illimani a secas y el otro Inti Illimani histórico. Es decir, todo lo que decía y pregonaba esa canción lo tiraron a la profundidad de las cloacas. Ahora ya no es el pueblo unido. Sentirán algo de vergüenza al cantar esa canción, me pregunto siempre.

Cuando se produjo la última elección presidencial el grupo Inti Illimani apoyó abiertamente al candidato Gabriel Boric, en desmedro del candidato de la “lacra comunista” de Daniel Jadue. Todos sabíamos que Boric era la continuidad de los gobiernos de La Concertación. Al final terminamos como siempre votando por el mal menor.

Los hijos de mis compañeros que salieron a luchar en las innumerables jornadas de movilización en contra de este contubernio de 30 años post dictadura en octubre del año 2019, están indignados que estos grupos musicales ocupen el nombre de Víctor Jara para ganar unos miserables pesos. Ya están haciendo campaña para funarlos el día del concierto.

No hay problema que hagan el acto, pero que por favor no se cuelguen del nombre de Víctor Jara, un músico que fue martirizado hasta el final por su consecuencia, para ganar dinero.

Hugo Farias Moya

21 de marzo de 2023