Carta a padre de carabinero asesinado 

17 de octubre de 2022

Señor Juan Carlos Retamal:

Le escribo como un ciudadano honrado que trabaja y paga sus impuestos en forma religiosa. Creo necesario responderle ante una serie de declaraciones que realizó el día jueves recién pasado por los medios de comunicación, debido a la muerte de su hijo, el sargento de Carabineros Carlos Retamal, a manos de un delincuente juvenil. Yo sé perfectamente que mi carta no tendrá la misma cobertura mediática de la cual usted goza en este momento, pero si algún medio de comunicación me la publica, ya estaré satisfecho de mi propósito.

Sepa usted don Juan Carlos Retamal, que comprendo muy bien el dolor que siente como padre. La vida no nos prepara para enterrar a nuestros hijos, eso no es lo correcto. Entiendo y solidarizo con su pena porque mis padres tuvieron que enterrar a tres hijos mientras ellos estaban vivos. Ese recuerdo de mis padres, ha quedado guardado en mi memoria por muchos años. Es una muerte en vida la que ellos sufrieron y también nosotros como hermanos. Mis padres se fueron consumiendo en el dolor.

Señor Retamal, pese a la lamentable pérdida de su hijo, no comprendo lo destemplada e imprudente que han sido sus palabras, de lss que, pese a su emplazamiento, no creo que la sociedad deba hacerse responsable. Es más, creo que mucha culpa de lo que ocurre hoy en día la tiene la institución a la cual pertenecía su hijo.

Me explico de algunas situaciones por la que esa institución ha perdido prestigio y ascendencia sobre la comunidad. A la consulta “Confianza en la era de la Marca Pública: Empatía Social y Manejo de Conflictos, centrales para construir confianza hoy” mostró que,

de un total de 296 marcas analizadas, la peor evaluada es Carabineros de Chile, cayendo del puesto número 3 en 2016 al 159 durante el 2020. ¿Esta realidad no la vio venir Carabineros de Chile? ¿Se han preguntado alguna vez porqué la ciudadanía les ha perdido el respeto? De hecho, en los últimos años ni siquiera se llena la dotación de vacantes a ocupar para cumplir con la necesaria renovación del personal.

Usted señaló el día jueves 13 de octubre por televisión que la ciudadanía le rendía culto al emblemático perro llamado “mata pacos” y que esos valores “trastocados” le hacen daño a la sociedad. Yo no sé si debido a su profundo estado de pena lo hace decir esas palabras, pero le puedo contestar que los valores trastocados como usted dicen no los tiene la sociedad, sino la institución donde trabajaba su hijo y por lo cual recibía una remuneración, mucho más alta que cualquier trabajador promedio en Chile. El perro “matas pacos” era un can noble y fiel a su estilo y estirpe, defendía a los estudiantes en sus innumerables manifestaciones por conseguir una mejor educación, cuando eran gaseados y apaleados por los Carabineros de Chile. Es decir, el perro mata pacos cumplía la función que debía haber cumplido la policía, que es defender a los débiles. De ahí que la gente le tomara tanto cariño y respeto. Algo que talvez usted nunca comprenderá.

Cuando la institución de carabineros nos dice que hacen patria en los rincones más apartados del territorio nacional, yo le puedo replicar que esto no es cierto. Yo trabajo en el rubro de la construcción y cuyos obreros y profesionales si hacen patria, construyendo caminos, campamentos, sistemas de agua potable, y toda la infraestructura necesaria en los lugares más inhóspitos y apartados de nuestro país. Posteriormente las Fuerzas armadas y carabineros ocupan esas instalaciones. Es decir, los primeros que hacen patria en Chile son los trabajadores de nuestro país, recibiendo a veces un miserable sueldo, que no se condice con los elevados sueldos que reciben los integrantes de la defensa. Entonces, debo decirle que lo primero que busco con mi argumentación, es derribar este mito que el servicio que prestan lo hacen por amor a la patria, cuando en realidad lo hacen por una remuneración.



En el año 2018 la institución de Carabineros había caído al puesto 39, luego de que se conociera el millonario fraude al interior de sus filas. Todo el alto mando se vio envuelto en robos y por consiguiente en un desprestigio a niveles históricos. El estallido social del año 2019 ahondó su crisis de credibilidad y ello se reflejó en las cinco dimensiones que mide el índice ICREO (honestidad, transparencia, empatía, respaldo y cercanía), quedando en el puesto 89, de 100 instituciones estudiadas.

Es demasiado el historial de escándalos, chanchullos, por decir lo menos, donde carabineros se ha visto involucrado en los hechos más deleznables en la historia de Chile. No le puedo enumerar la larga lista de masacres en que ha participado esta institución desde su nacimiento, porque sería una lista interminable. Han sido culpables de estafas, montajes, de escuchas ilegales, de masacres a campesinos, obreros, trabajadores, asaltos a sindicatos, muertes a estudiantes, secuestros, torturas, desaparición de cuerpos, degollamientos, fusilamientos, represión al pueblo en general.

La pregunta que le hago a usted ahora señor Retamal:

¿Conocía su hijo este historial delictivo de carabineros de Chile, antes de ingresar a esa institución?

Durante el estallido social de octubre de 2019, el prontuario criminal de carabineros dejó la siguiente cifra: 31 muertos y 5.558 personas detenidas, muchas de ellas torturadas en recintos de la institución. En cuatro de las 31 muertes, estas son atribuibles a agentes del Estado, mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en comisarías, indica el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, se cuentan 285 denuncias por lesiones oculares y dos personas ciegas. La institución más apuntada y denunciada por estos hechos es por lejos Carabineros de Chile (2020).



Hoy existe en nuestro país una grave crisis de delincuencia e inseguridad, pero como Carabineros de Chile es una policía política o guardia pretoriana de la oligarquía, no se ha ocupado de su deber esencial que es combatir los delitos y darle una mínima seguridad a la población que clama con urgencia más presencia de carabineros, no combatiendo ni reprimiendo las protestas, sino verla desplegada en la calle para hacerle frente a las mafias que tienen a la población encerrada en sus casas.

Cuando se filtraron a la prensa las escuchas ilegales de Carabineros de Chile, la ciudadanía quedó pasmada al darse cuenta que carabineros espiaba a los dirigentes sociales y políticos de Chile en desmedro de los narcotraficantes que se apoderaron de nuestras poblaciones. Se apoderaron de los sueños de miles de niños que hoy son atrapados por ese flagelo que son las drogas y a las cuales nadie combate.

Don Juan Carlos Retamal, no me hago cargo de su emplazamiento ni de sus palabras. Tampoco le creo sus lágrimas de cocodrilo. Si quiere emplazar a alguien, dígale a la institución que integraba su hijo, que entregue la información donde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos en la dictadura, ya que sus madres y hermanos han muerto sin saber dónde están los restos se sus seres queridos. Esto sería un gesto de humanidad que lograría revertir la enorme vergüenza que cargan sobre sus hombros.

Por último, don Juan Carlos, usted tiene el consuelo de saber donde están los restos de su hijo y la fortuna de llevarle flores y honrar su memoria, algo que miles de madres, esposas, abuelos, hermanos, sobrinos de los miles de detenidos desaparecidos en dictadura no lo pueden hacer.

Hugo Farias Moya

16 de octubre de 2022

Nota: Si alguien quiere publicar este artículo en sus medios de comunicación o replicarlo en sus redes sociales, no solamente lo autorizo, sino que se lo agradezco de antemano

