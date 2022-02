Pascua Lama: El Llanto de la Montaña 

La investigación comenzó a partir de una inquietud universitaria cuenta el periodista Rodrigo Insunza. “Fue en el año 2002, si no me equivoco, la primera vez que escuché del tema”, dice.

Sin embargo, esta inquietud derivó en el documental El llanto de la montaña, un trabajo en donde el periodista recopiló diversos testimonios de los habitantes del Valle del Huasco, además de imágenes de las sesiones realizadas en la Cámara de Diputados durante el año 2013.

El llanto de la montaña, también es un trabajo de investigación en donde el periodista intercala las declaraciones de los empresarios de Barrick Gold, las opiniones de los diputados chilenos y el debate de los pobladores del Huasco sobre los glaciares y el agua.

“La única forma de constatar los daños reales era ir precisamente al lugar. Uno supone que distintos órganos del Estado fiscalizaron que se estuviera haciendo lo que correspondía, y la verdad es que cuando fuimos nosotros, vimos otra cosa”, explica.

Al respecto, Rodrigo Insunza comenta que en el Valle del Huasco se encontró con, por ejemplo, la decisión de los pobladores de no tomar agua frente a la escasez del recurso.

El documental también revela los daños propiciados por la empresa frente a los glaciares y el agua: “O sea, había sedimento en distintos terrenos agrícolas, un sedimento que tenía una capa de dos o tres centímetros, lo que impide que el terreno absorba el agua para generar los frutos”, agrega Insunza.

El llanto de la montaña también es un testimonio sobre cómo se llevó la discusión en la Cámara de Diputados, ya que muestra cómo se dieron los debates al interior del Congreso y los argumentos que utilizaron de uno y otro sector.

“A mí me dio la impresión que habían tres diputados que estaban tratando de ser objetivos, diputados que manifestaron que se estaban violando ciertas normas o ciertos estándares y había otros parlamentarios, que se mantenían al margen. O sea, no había mucho compromiso en querer decir algo, ya sea a favor o en contra y eso a mi me llamó la atención”, dice Insunza.

Este documental fue lanzado en Internet de manera gratuita y según su realizador, este trabajo busca explicar los conflictos generados a raíz de Pascua Lama.

La investigación también se dio en un contexto en donde el proyecto Pascua Lama fue paralizado por una orden judicial. En este sentido, el periodista manifiesta: “Una cosa es tener un negocio, obtener beneficios económicos y otra cosa es atentar contra la vida de las personas. Yo creo que aquí claramente corre peligro la salud de las personas, y eso es muy delicado”.

*Fuente: diarioUchile