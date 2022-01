Sáhara Occidental: empresas europeas «cómplices» de los «crímenes de guerra» de Marruecos 

Estas explotaciones violan numerosas leyes internacionales. Hasta la misma ONU ha manifestado en numerosas resoluciones calificando estas actividades como ilegales y clandestinas realizadas con el aval de la comunidad internacional, impunemente, permitiendo a Marruecos enriquecerse a costa de los saharauis; que están en el paro, cobrando salarios indignos, en el exilio o sobreviviendo en los campamentos de refugiados de Tinduf.

.

Las leyes comerciales de la Unión Europea prohíben expresamente cualquier propiedad o control extranjero sobre los recursos saharauis, así como el comercio con los productos provenientes de los territorios ocupados, sin embargo estas leyes no disponen de mecanismos que vigilen su estricto cumplimiento, máxime teniendo en cuenta la riqueza que alberga el Sáhara Occidental, por ello varias multinacionales españolas no aparecen aquí ya que usan un vacío legal mediante el cual financian filiales marroquíes para que expolien los recursos por ellas o bien crean empresas opacas.

Como es sabido, Marruecos sigue adelante con su plan de explotación y expropiación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental, que ocupa por la fuerza desde finales 1975. Recursos como los fosfatos, la pesca, la agricultura, gas, hierro, cobre, uranio y ahora le sigue la búsqueda del petróleo y de energías renovables.

Recursos que son vendidos en el mercado internacional por parte del Gobierno marroquí sin ningún tipo de escrúpulos. Consumidos la mayoría de ellos por toda la Unión Europea, Oceanía, Estados Unidos, Japón y algunos países de Medio Oriente y otros de Sudamérica.

En el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental no todas las empresas que participan son marroquíes, la mayoría de ellas son extranjeras que disfrutan de un permiso de Marruecos, lo que les hace cómplices de la violencia represiva que lleva el régimen marroquí en el Sáhara Occidental. Cabe destacar que han habido algunas empresas que tras denuncias del Polisario y de varias organizaciones, han cesadosu actividad alegando que »antes de la economía, está lo ético y moral y hay que respetar la legalidad internacional.»

La siguiente lista muestra algunas de las empresas que actualmente tienen un contrato o han mantenido alguno con Marruecos, llevando a cabo su actividad extractiva en territorio saharaui. El ránking de empresas lo lideran las españolas con una participación considerable (14), seguidos de Francia (9) y después Marruecos (6).

1. Sinofert. (China)

2. Coromandel International. (India)

3. Nutrien LTD (Canadá)

4. Almstom (Francia)

5. Engie (Francia)

6. San Leon Energy (Irlanda)

7. Gamesa. (España)

8. Kosmos Energy. (EE.UU)

9. TOTAL. (Francia)

10. ONHYM. (Marruecos)

11. LongreachOil and Gas Ventures. (Australia)

12. Azura. (Francia)

13. Idyl. (Francia)

14. Siemens. (Alemania)

15. Deutsche Bank. (Alemania)

16. Acciona. (España)

17. Abengoa. (España)

18. AlstomWind. (Francia)

19. Kerr-McGee. (EE.UU)

20. OCP Maroc. (Marruecos)

21. Atwood Oceeanics. (EE.UU)

22. FMC Foret. (España)

23. Jealsa. (España)

24. EuroPacífico. (España)

25. Granintra. (España)

26. IsoFotón. (España)

27. ISUSA. (Uruguay)

28. Metalex. (México)

29. Deval Shipping and Trading. (Turquía)

30. Ership. (España)

31. Pequiven. (Venezuela)

32. Gildo. (España)

33. NETMAR. (España)

34. Tamoil Sakia. (Libia)

35. Meripul. (España)

36. PotashCorp. (Canadá)

37. Derhem Seafood. (Marruecos)

38. King Pesca. (España)

39. TROULO. (España)

40. Lifosa. (Lituania)

41. TGS-Nopec. (Noruega)

42. EDF Energies. (Francia)

43. VESTAS. (Dinamarca)

44. Theolia. (Francia)

45. ACWA Power. (Arabía Saudí)

46. FuGro. (Holanda)

47. Thor Marino. (Dinamarca)

48. Wessex Exploration. (Reino Unido)

49. Cairn Energy. (Escocia)

50. Island Oil. (Chipre)

51. Terra Sola Groupe AG. (Bahráin)

52. Innophos. (EE.UU)

53. Tripoliven. (Venezuela)

54. Agrium Incorporated. (Canadá)

55. Incitec Pivot. (Australia)

56. Ballance Agri-Nutrients. (Nueva Zelanda)

57. Nareva Holding. (Marruecos)

58. GDF Suez. (Francia)

59. Pura Vida Energy. (Australia)

60. Freeport-McMoRan. (EE.UU)

61. TAQA. (Emiratos Árabes Unidos)

62. KFW Bank. (Alemania)

63. BEI. (Europa)

64. DLM Maroc. (Marruecos)

65. Mitsui & Co. (Japón)

66. Enel Green Power. (Italia)

67. General Electric. (EE.UU)

68. Al-Ajial Funds. (Marruecos)

69. International Power Ltd. (Reino Unido)

70. Cognis. (Alemania)

*Fuente: Aplaneta