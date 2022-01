¿Quién es el Constituyente Patricio Fernández Chadwick? 

Es hijo de Patricio Fernández Barros casado con María Paula Chadwick Piñera, y a través de ella es nieto de Herman Chadwick Valdés, por lo tanto sobrino de Herman y Andrés Chadwick Piñera.1​

Estudió Literatura y Filosofía en la Universidad Católica de Chile, y posteriormente Historia del Arte Renacentista en la Universidad de Florencia.2​

En 1998, tras el arresto de Augusto Pinochet en Londres, fundó el semanario satírico The Clinic, invocando el nombre de la clínica donde fue detenido el exdictador, y más tarde el portal The Clinic Online.

Es panelista de Mesa Central en Tele13 Radio e invitado frecuente en programas de análisis de la contingencia nacional. Sus columnas de opinión y reportajes acerca de distintos temas del acontecer latinoamericano lo han convertido en una de las voces más reconocidas y respetadas en la región.

Entre 2015 fue designado miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente iniciado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.2​

Se inscribió como candidato independiente en un cupo por el Partido Liberal a las elecciones de convencionales constituyentes de 2021, en el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén), formando parte del pacto Lista del Apruebo.3​ Resultó elegido en los comicios del 15 y 16 de mayo.4​ Fernández integró la comisión transitoria de Comunicaciones, Información y Transparencia, donde fue elegido coordinador de dicha instancia junto a Loreto Vallejos.5​ Tras la aprobación del reglamento de la Convención, en octubre de 2021, Fernández se incorporó a la comisión temática de Derechos Fundamentales.6

*Fuente: Wikipedia​

Al ver estos datos, no pude resistir acordarme del chiste aquel, que no es chiste, sino detalles reales de la vida de la elite política chilena.

LA ENCUESTA

– Perdón… ¿Ud. es Herman Chadwick, el

nuevo administrador de Villa Baviera?

– Sí…

– Entonces usted es hijo de Herman Chadwick, ex Alcalde de Providencia en el Gobierno Militar, ex Vice-Presidente del Consejo Nacional de Televisión, ex- Presidente de la Cámara de Comercio Chileno-Española… y actual Presidente de Enel?

– Sí….

– Su abuelito Herman Chadwick ¿No fue el Conservador de Bienes Raíces de Santiago hace algunos años?

– También.

– Su tío, Pepe Piñera… ¿ministro del Trabajo de Pinochet?

– Sí….

– Su otro tío… ¿No es el Sebastián Piñera?

– También

– ¡¡¡ No me diga que es sobrino del farrero, el negro Piñera, el de la «Luna llena»!!!

– Bueno, sí…no lo puedo negar..

– ¡¡¡Me va a decir que el Polo Piñera, Subsecretario de Obras Públicas del Gobierno de Lagos y ex Director de TVN…¿ Es tío tuyo? !!!

– Claro…

– Su otro tío ¿no es tambien José Antonio Viera-Gallo que la ex-presidenta Bachelet lo sacó por viejo y que se quejo más que Antonio Vodanovic cuando lo cortaron del festival?

– Así dicen…

– Pero … ¿Este Viera Gallo no es casado con su tía, María Teresa Chadwick que dirigió el CONACE que es algo así como el control nacional de los estupefacientes?

– Sí…la verdad es que no se la conoce mucho……

– Chadwick… Chadwick…. ¿También es sobrino del ex-senador Andrés Chadwick y ex-ministro de Piñera?

– También…..

– ¿O sea que viene siendo como el sobrino nieto del Obispo Bernardino Piñera?

– También

– Y la Ministra de Cultura Consuelo Valdés Chadwick…

– Si. También pariente.

– Solo le quería quitar dos minutos no más, pero se alargo esto con lo de la parentela. Lo que pasa es que ando haciendo una encuesta pa’ganarme unos pesos.

– Sí … díme no más…

– Le quería preguntar…. ¿Hay nepotismo en Chile?…

Otro ‘chiste’ de mal gusto de este payaso: