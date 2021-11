Lo que la prensa escribió ayer sobre la Convención Constitucional (28.11.2021) 

29 noviembre 2021

Diputado Bobadilla borra el mensaje ofensivo contra Elisa Loncon, Diputado Ibáñez anuncia su paso a la comisión de ética.

CHV denuncia exceso en el uso de gastos de los CC.

La segunda vuelta presidencial es lo que predomina en la agenda, con el período de campaña, las encuestas y los apoyos a los competidores debiera intensificarse.

Una Convención perpleja

Un análisis bastante curioso del analista Jorge Jaraquemada publica El Líbero según el cual la Convención Constitucional, ya instalada, se ha venido comportando como un tribunal jacobino, debilitando el Estado de Derecho, desconociendo las reglas del juego fijadas en la reforma constitucional que hizo viable el proceso constituyente, pretendiendo encarnar la soberanía, negando la libertad de expresión a quienes disienten, haciendo lo posible por saltarse los quórum e inventando procedimientos, como los plebiscitos dirimentes, todo para avanzar en escribir una Constitución a la exclusiva pinta de la extrema izquierda y de paso, olvidar la construcción de la “casa de todos”, tan pregonada durante la época de propaganda.

Sostiene el autor que la ciudadanía fue tomando nota de todo esto, con cierta distancia y perplejidad, observando este comportamiento avasallador que parecía querer hacer tabla rasa con cualquier institución que limitara a la Convención en sus afanes refundacionales. Y paulatinamente le fue quitando el respaldo a esas intenciones porque fue entendiendo de qué se trata y en qué consiste el camino de incertidumbre hacia el que pretenden conducirnos los pregoneros del “octubrismo”. Por cierto, aunque anecdótico, también contribuyeron los excesos de algunos de sus pintorescos constituyentes.

Agustín Squella: «Estoy en un período de confusión, pero nunca podré votar por la derecha»

RBB hace una entrevista al convencional consttuyente Agustín Squella quien manifiesta sentir gran admiración por los analistas que ya la misma noche del domingo tenían alguna interpretación de lo ocurrido electoralmente el domingo, y que manifestaban con gran seguridad.

“A mí me ocurrió que hechos electorales tan confusos me sumieron hasta hoy en lo que sería natural esperar de hechos de ese tipo: confusión”.

Sin embargo, luego de manifestar aquello, señala Squella, finalmente, que “Para mí está claro que nunca podré votar por la derecha. Mi confusión no llega a tanto como para no saber eso. Pero déjenme allí, prisionero de mi confusión. Al menos por el momento”.

Radio BíoBío

Junta Nacional de la Democracia Cristiana oficializa su apoyo a Gabriel Boric para la segunda vuelta

RUCH, en el plano de la escena política, se refiere al apoyo que brindó la DC en su Junta Nacional al candidato Gabriel Boric y señala que sobre su apoyo al exlíder estudiantil, el partido afirmó que “el PDC no se propone ingresar al futuro gobierno ni condiciona su apoyo. La candidatura de Gabriel Boric tiene ahora la responsabilidad de convocar a una mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas con gobernabilidad y en paz social”.

Diario UdeChile

Gabriel Boric en carta a la DC: “Nos necesitamos para superar la crisis de legitimidad por la que atravesamos”

También RUCH informa que, previamente a la Junta Nacional, el candidato de Aprubo Dignidad había enviado una carta a esa colectividad en la que, junto con hacerse una profunda autocrítica, le señalaba, entre otras cosas:

“Nos necesitamos los unos a los otros, para superar la crisis de legitimidad por la que atravesamos y construir un país en el que nadie sobre (…) avanzar en cohesión social incluyendo a esos grupos que se sienten al margen y que sienten que Chile no les pertenece, o escalar el conflicto y la exclusión, con su estela de violencia e ingobernabilidad”.

Diario UdeChile

Boric ganaría balotaje por 6 puntos de ventaja ante José Antonio Kast, según Cadem

Los primeros resultados de las encuestas fueron dados a conocer ayer. De acuerdo a la CADEM, informa RBB, Gabriel Boric con 39% de las preferencias ganaría la segunda vuelta con 6 puntos de ventaja sobre José Antonio Kast, quien alcanzaría el 33%.

Por otro lado, el 28% de los consultados no sabe, no responde o no votaría en el balotaje del próximo 19 de diciembre, según la última entrega de la Encuesta Plaza Pública de Cadem.

Diario UdeChile

Encuesta Pulso Ciudadano arroja triunfo de Boric sobre Kast en segunda vuelta

Por su parte, El Dínamo señala que la última encuesta Pulso Ciudadano indica que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se impondría a su par del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre.

De acuerdo al medio y a TV13, Boric se queda con el 40,4% de las preferencias, superando a Kast que obtendría el 24,5% de los sufragios. Asimismo, un 15,6 no sabe por quién votar, un 12,8% no irá a sufragar y un 6,9% aseguró que votará nulo.

La encuesta Pulso Ciudadano, en cuanto al votante probable (55% de los encuestados), el diputado del Frente Amplio obtiene el 53,9% de las preferencias, mientras que el abanderado del Partido Republicano el 31,2%.

El Dínamo

Partido de la Gente hará consulta ciudadana online para definir a qué candidato apoyar en balotaje

RBB informa que el expresidenciable del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, llamó a sus adherentes a no revelar por quién votarán el domingo 19 de diciembre, según dijo, para tenerlos en “ascuas”.

Sin embargo, pese a ello, las directivas del PDG aseguran que definirán a través de una consulta ciudadana digital una postura presidencial y que la comunicarán públicamente, pero no obligarán al resto de sus militantes a respaldar esa candidatura.

Así lo aseguró el secretario general de la colectividad, Emilio Peña.

RBB

Paula Daza renuncia a su cargo en el Minsal para dedicarse de lleno a campaña de Kast

También destaca RBB la renuncia de la ahora ex subsecretaria de Salud Paula Daza para incorporarse de lleno a las actividades del Comando de José Antonio Kast.

No indica el rotativo quien tomará a su cargo tales funciones dado que también no estará en funciones el ministro de Salud por razones de un viaje programado con antelación.

RBB

Los más pobres votan más por Kast que por Boric; análisis del experto en datos Santiago Larraín

De acuerdo a El Líbero, en las comunas de menos recursos de todo el país, el discurso de la lucha por las reivindicaciones sociales del candidato de izquierda, Gabriel Boric, no caló mucho, al menos no para la primera vuelta. A medida de que iba aumentando el nivel de pobreza de las poblaciones, disminuía el porcentaje de votación para el abanderado de Apruebo Dignidad. El preferido por los votantes en las comunas menos acomodadas fue José Antonio Kast y lo que se espera para el balotaje es que la tendencia se mantenga. Es lo que pronostica el analista Santiago Larraín para quien en tales sectores se da una suerte de masoquismo político:

“A medida que aumenta pobreza mejora la votación de Kast y a medida que disminuye la pobreza empeora la votación de Boric y en ambos casos es estadísticamente significativo. No podemos ignorar esa correlación, no es lo único que explica el voto, pero sí es un factor más o menos importante”.

Algo interesante de ver.

El Libero

Elisa Loncon corrige noticia falsa compartida por diputado UDI: «No señor Bobadilla, no mienta»

El parlamentario gremialista y representante de la Región del Bío Bío reconoció que «sobrerreaccionó» luego de publicar en sus redes sociales una «fake news» que aseguraba que la presidenta de la Convención Constitucional se «estaba bañando sin ropa en la piscina» del hotel donde supuestamente se registró una fiesta de los constituyentes; situación que ya fue desmentida. Bobadilla pasará a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas, por publicar noticias falsas, según aseguró el diputado Gastón Saavedra (PS).

El Mostrador

Radio Cooperativa

Diputado UDI borró tuit tras evidente fake news contra Elisa Loncon: «Uno sobrerreacciona a veces»

El diputado de la UDI Sergio Bobadilla reconoció que «sobrerreaccionó» luego de publicar en redes sociales una fake news en la que aseguraba que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se «estaba bañando sin ropa en la piscina» del hotel donde supuestamente se registró una fiesta de los constituyentes, situación que ya fue desmentida.

Todo comenzó este viernes, cuando rumores trascendían que un grupo de constituyentes que, en ese entonces se encontraban de visita en la Región del Biobío, habría tenido un comportamiento inadecuado fuera de horario de trabajo en el Hotel Pettra de Concepción, lugar desde donde descartaron esta situación y recalcaron que «no tuvimos desmanes ni problemas con otros huéspedes que hayan reclamado».

Aun así, el diputado UDI Sergio Bobadilla aprovechó la instancia y publicó en sus redes sociales que «sería bueno que dieran los nombres de los constituyentes escandalosos del hotel, porque anda circulando en redes sociales que Loncon se estaba bañando sin ropa en la piscina y no hay como desmentirlo«, lo que resultó ser una fake news por lo que posteriormente el parlamentario tuvo que borrar el tweet.

En Cancha

Diputado Bobadilla borró tuit donde difundía noticia falsa de Elisa Loncon y justificó publicación

El congresista de la UDI causó revuelo por una publicación en su cuenta de Twitter en la que aseguraba que en una supuesta fiesta protagonizada por constituyentes «Loncon se estaba bañando sin ropa en la piscina». Tras un emplazamiento de Loncon, Bobadilla se explicó.

Este domingo el diputado UDI, Sergio Bobadilla, ofreció explicaciones respecto a un polémico tuit publicado el viernes, y que relacionaba a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, con la realización de una supuesta fiesta en un hotel de Concepción.

Diario Concepción

Las imágenes que dejó la Convención Constitucional en su paso por el Biobío

Doce comunas, más de 140 audiencias realizadas y el trabajo conjunto con más de100 organizaciones sociales dejó la visita del órgano constituyente en diferentes comunas de las tres provincias.

Inédito despliegue institucional hacia los territorios de Chile

Se realizaron encuentros y sesiones en 16 comunas de las tres provincias de la Región. La gran cantidad de información recolectada en más de 100 audiencias será sistematizada en una serie de informes, que serán abiertos para la consulta pública.

Radio Bío-Bío

Ripamonti, Mundaca y Bassa ratifican apoyo a Gabriel Boric en segunda vuelta

ue en una convocatoria en donde participaron, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca; la alcadesa de Viña del Mar, Macarena Ripanonti; el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, y diferentes jefes comunales en donde se ratificó el respaldo al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Macarena Ripamonti, señaló que hay una necesidad de defender la sociedad a través de los grupos intermedios.

Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, señaló que en la región hay una amplia mayoría de autoridades y de dirigentes sociales que apoyan la candidatura de Gabriel Boric.

Quien entregó su visión del actual escenario político fue el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa. El abogado constitucionalista, señaló que la carrera presidencial tiene algunos paralelismos con las elecciones de 1999.

Este apoyo se suma al que ya entregó el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, en donde el jefe comunal señaló su respaldo sin negociaciones ni condiciones al abanderado de Apruebo Dignidad.

CHV

Viáticos y gastos de los convencionales: No todos son respaldados con boletas

Cada miembro del órgano que resida fuera de Santiago puede cobrar mensualmente $1.443.852 por gastos de manutención. De ellos, $577.540 pueden ser reembolsados sin tener que presentar ninguna boleta. Ericka Portilla (PC), María Angélica Tepper (IND-RN), María Ramona Reyes (PS) y Jaime Bassa (IND-CS) encabezan el listado de mayores gastos.

Ericka Portilla (PC), María Angélica Tepper (IND-RN), María Ramona Reyes (PS) y el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa (IND-CS), encabezan el listado de mayores gastos de manutención.

https://www.chvnoticias.cl/reportajes/viaticos-gastos-de-convencionales-boletas_20211128/

Diario Financiero

Cadem: Boric obtiene 6 puntos de ventaja por sobre Kast

Encuesta muestra alza en preferencias para el candidato de Apruebo Dignidad y casi un 30% de personas no sabe o no votarían el próximo 19 de noviembre.

Cadem publicó este domingo los resultados de su última encuesta y que ubica en primer lugar de las preferencias para la segunda vuelta presidencial al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con un 39%, estableciendo una ventaja de 6 puntos sobre el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, que obtuvo un 33%.

El 28% no sabe, no responde o no votaría.

Asimismo, indicó que un 38% de las personas que votaron por Franco Parisi en primera vuelta lo harían ahora por Boric, mientras que un 23% se inclinará por Kast y un 39% está indeciso. En el caso de los que votaron por Sebastián Sichel, un 16% apoyaría a Boric, 53% a Kast y 31% está indeciso.

CHV

Diputado Ibáñez pasará a Sergio Bobadilla a comisión de Ética por difundir fake news sobre Elisa Loncon

«Conductas de este tipo deben ser castigadas y condenadas por todo el abanico político. Su partido también debería tomar cartas en el asunto”, señaló el parlamentario de CS por la polémica publicación que fue desmentida por la propia presidenta de la Convención Constitucional.

El diputado Diego Ibáñez (CS) anunció este domingo que pasará a Sergio Bobadilla (UDI) a la comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas por la difusión de una información falsa sobre la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

En la polémica publicación, Bobadilla hizo eco de una fake news que circulaba en redes sociales en que se apuntaba a la representante del pueblo mapuche por el supuesto “carrete” de constituyentes en el Hotel Pettra de Concepción.

The Times

Por difundir noticia falsa sobre Elisa Loncón: Diputado Ibáñez pasa a diputado Bobadilla a comisión de Ética

“No podemos permitir que con el avance de la extrema derecha avance también la difusión de noticias falsas en absoluta impunidad. A esto hay que ponerle un freno porque es un atentado directo contra la democracia»

«Chile le paga el sueldo para que trabaje, no para fabricar noticias falsas sentado en un computador”. Así resume el diputado Diego Ibáñez (CS) su intención de pasar al diputado Sergio Bobadilla (UDI) a la comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas.

TV y Farándula

Elisa Loncon corrige noticia falsa compartida por diputado UDI: «No señor Bobadilla, no mienta»

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, salió al paso de una publicación realizada por el diputado UDI Sergio Bobadilla; quien reprochó en Twitter el supuesto «carrete» de constituyentes en la Región del Bio Bío.

https://tvyfarandula.com/elisa-loncon-corrige-noticia-falsa-compartida-por-diputado-udi-no-senor-bobadilla-no-mienta-2/

Diputado borró tuit tras difundir fake news contra Elisa El diputado de la UDI Sergio Bobadilla reconoció que «sobrerreaccionó» luego de publicar en redes sociales fake news que aseguraban que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se «estaba bañando sin ropa en la piscina» del hotel donde supuestamente se registró una fiesta, situación que ya fue desmentida.

Ilustrado

Elisa Loncon dejó en ridículo a diputado Bobadilla por publicar mentiras

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, respondió a los dichos del diputado Sergio Bobadilla (UDI), luego que el parlamentario criticara el supuesto carrete de constituyentes en la Región del Bio Bío y, además, difundiera una mentira por la web.

Cabe recordar que hace unos días se dio a conocer el rumor sobre un descontrolado festejo en Concepción, sin embargo, este hecho fue descartado por los convencionales apuntados e incluso el mismo hotel involucrado negó esa información.

Bassa por conflicto en Macrozona Sur: «Da la impresión de que hay más ánimo de obtener provecho político que de solucionarlo»

Junta DC: Frei pide respaldar a Boric y Goic anuncia su apoyo al diputado

28 noviembre, 2021

En medio de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana que definirá si apoyar formalmente en segunda vuelta al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, la presidenta de la DC, Carmen Frei, llamó a respaldarlo y a «enmendar el rumbo» de la colectividad.

https://www.nuevopoder.cl/junta-dc-frei-pide-respaldar-a-boric-y-goic-anuncia-su-apoyo-al-diputado/

Segunda vuelta

28 noviembre, 2021

En este contexto, el rol de la Convención y su capacidad de ofrecer un proyecto que concite amplias mayorías es crucial. Ello incluye un sistema político con incentivos a los acuerdos, algo de lo que el actual carece. También incluye una visión práctica del sistema económico, que no deje a nadie fuera, que reconozca que Chile es un país diverso que requiere acordar un modelo de desarrollo que sea tanto sustentable como inclusivo. Imagino una Constitución como las europeas, que combinan derechos sociales con libertad económica, y que delegan al mandato legal la forma en cómo se implementa su contenido.

http://www.nuevopoder.cl/segunda-vuelta-2/

In extremis

28 noviembre, 2021

Lo cierto es que la dicotomía Kast-Boric es el síntoma de una sociedad profundamente fracturada, donde los pocos puentes que se habían logrado construir desde el retorno a la democracia fueron dinamitados. Si en una época cantábamos estrofas distintas de la canción nacional, hoy existen sectores que buscan que el país cambie de nombre, que renuncie a ser una república, y modificar los símbolos patrios. Se suponía que el proceso constituyente era la instancia donde al fin íbamos a reencontrarnos, a elaborar un nuevo contrato social, a construir una casa común; hasta ahora, se ha convertido solo en otro campo de batalla.

http://www.nuevopoder.cl/in-extremis/

DC oficializa apoyo y la ex Concertación en su conjunto da su voto a Boric

28 noviembre, 2021

Pasadas las 18.30 horas y después de más de ocho horas de debate, la junta nacional de la Democracia Cristiana aprobó el voto político en que declaró “su apoyo a la candidatura a la Presidencia de la República de Gabriel Boric Font en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre”.

https://www.nuevopoder.cl/dc-oficializa-apoyo-y-la-ex-concertacion-en-su-conjunto-da-su-voto-a-boric/

Balotaje: a Kast le faltan 1.558.941 votos y a Boric 1.705.551 para ganar

28 noviembre, 2021

Es cierto que solo quienes han pasado en cabeza al balotaje se quedan con la tricolor, pero hasta en el cuartel general derechista remarcan que ganará quien se equivoque menos. Este miércoles en la tarde veremos a los dos candidatos presidenciales cara a cara en Iquique, durante el III Encuentro Nacional de Gobernadores.

https://www.nuevopoder.cl/balotaje-a-kast-le-faltan-1-558-941-votos-y-a-boric-1-705-551-para-ganar/

Pulso Ciudadano: Boric 53,9%; Kast 31,2% entre votantes probables (55%)

28 noviembre, 2021

Tras la primera vuelta presidencial, que dejó como ganadores a José Antonio Kast y Gabriel Boric, la encuesta Pulso Ciudadano entregó la primera medición de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre.

https://www.nuevopoder.cl/pulso-ciudadano-boric-539-kast-312-353-no-sabe-no-ira-o-anulara/

Encuesta Cadem da a Boric 39% y a Kast 33%: 28% no sabe o no responde

28 noviembre, 2021

El candidato presidencial Gabriel Boric -con 39% de las preferencias- comienza la segunda vuelta con 6 puntos de ventaja sobre José Antonio Kast, quien alcanza el 33%. Por otro lado, el 28% de los consultados no sabe, no responde o no votaría en el balotaje del próximo 19 de diciembre, según la última entrega de la Encuesta Plaza Pública de Cadem. Una proyección actual de segunda vuelta le da 54% al candidato del Frente Amplio vs 46% que alcanzaría el candidato del Partido Republicano.

https://www.nuevopoder.cl/encuesta-cadem-da-a-boric-39-y-a-kast-33-28-no-sabe-o-no-responde/

Las almas del PC en conflicto en su mejor momento electoral

28 noviembre, 2021

La calurosa tarde del lunes pasado, la comisión política del Partido Comunista, reunida en el segundo piso de su sede en Vicuña Mackenna 31, no celebró ni analizó el buen resultado obtenido en las elecciones parlamentarias y de consejeros regionales del día anterior como se podría haber esperado.

https://www.nuevopoder.cl/las-almas-del-pc-en-conflicto-en-su-mejor-momento-electoral/

Qué es el neoliberalismo, quién lo impulsó y por qué algunos lo niegan

28 noviembre, 2021

Su nombre agita el debate de América Latina desde hace décadas, aunque para muchos sea difícil definirlo y para algunos ni siquiera existe: neoliberalismo, la palabra que marca una época. Basta mirar la campaña electoral de Chile, el país latinoamericano donde más influencia han tenido las ideas neoliberales, para constatar cómo ese concepto aún divide aguas en la región.

https://www.nuevopoder.cl/que-es-el-neoliberalismo-quien-lo-impulso-y-por-que-algunos-lo-niegan/

Editorial NP: ¿Chile despertó o se durmió?

29 noviembre, 2021

Ese 15 de noviembre constituye, pues, el último acto de gobernanza consciente del “ego organizador” que condujo la transición y que se muestra en retirada, pero que posibilitó el actual proceso de redacción de una nueva constitución política. Tras el fuerte resonar del despertador de las señales ciudadanas del domingo 21, es de esperar, pues, que aquel impulse una reflexión corporativa que posibilite alcanzar un texto a plebiscitar que refleje la real voluntad y deseos de buena vida de la inmensa mayoría; que, a raíz de eso, sea aprobado, y del cual, en definitiva, emerjan gobiernos y parlamentos que, contrario sensu a los recientes, respeten, sin ambigüedades ni condiciones, los preceptos consensuados que eviten las excusas relativizadoras, único modo de convivir pacíficamente y de dar a la ciudadanía soberana la estabilidad, certidumbre y libertad necesarias para un mejor desenvolvimiento de sus respectivos proyectos de vida. (NP)

https://www.nuevopoder.cl/editorial-np-chile-desperto-o-se-durmio/

Las dudas que genera la idea de establecer derechos de la naturaleza en la Constitución

La propuesta es impulsada por los llamados «ecoconstituyentes» y apoyada por convencionales de centroizquierda. Sin embargo, es calificada por abogados como «un error severo e injustificable». 28 de Noviembre de 2021 | 18:28 | Por: Daniela Paleo, Crónica Constitucional

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/11/28/1039714/cronica-constitucional-ecoconstituyentes-derechos-naturaleza.html

Columna de opinión: Iniciativas constituyentes ciudadanas, desarrollando el patriotismo constitucional

Bajada: No es de extrañar que la Convención haya abierto numerosas audiencias públicas durante los primeros meses de trabajo y que su reglamento contemple la posibilidad de que la gente presente iniciativas populares constituyentes. 28 de Noviembre de 2021 | 19:29 | Por Domingo Lovera Parmo, Crónica Constitucional

Colectivos analizan las votaciones y deslizan primeras autocríticas sobre su trabajo

Nadie quedó indiferente. Las elecciones del domingo recién pasado, que dejaron como primera preferencia presidencial al candidato José Antonio Kast y unas parlamentarias donde la derecha obtuvo los mejores desempeños, son leídas por buena parte de la Convención como un llamado de atención. 28 de Noviembre de 2021 | 19:27 | Por Equipo de Crónica Constitucional

Elisa Loncon corrige noticia falsa compartida por diputado UDI: «No señor Bobadilla, no mienta»

El parlamentario gremialista y representante de la Región del Bío Bío reconoció que «sobrerreaccionó» luego de publicar en sus redes sociales una «fake news» que aseguraba que la presidenta de la Convención Constitucional se «estaba bañando sin ropa en la piscina» del hotel donde supuestamente se registró una fiesta de los constituyentes; situación que ya fue desmentida. Bobadilla pasará a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas, por publicar noticias falsas, según aseguró el diputado Gastón Saavedra (PS).

Independientes No Neutrales de la Convención explicitaron apoyo a Boric en segunda vuelta

Quienes queremos una nueva Constitución para Chile, debemos asegurar un Presidente que apoya firmemente el proceso constitucional», dijo la periodista y convencional constituyente por el Distrito 10 Patricia Politzer.

El Mostrador 29 de noviembre 2021

Ahora hay camino

por Agustín Squella

Para llegar al texto de una nueva Constitución, todos tendremos que movernos algo de nuestras posiciones originarias. Esa es la única manera de conectar y enlazar con las de los demás. Aquí no se trata de que cada grupo permanezca fiel solo a sí mismo para cobrar la “recompensa” de mostrarlo más adelante como un logro, sin haber sido fiel al propósito de la Convención. Claro que hay extremos que nunca lograrán entenderse, aunque es preciso evitar que esos extremos bloqueen la posibilidad de llegar a 2/3. Todos aceptamos que las mayorías prevalezcan sobre las minorías, pero no que estas lo hagan con aquellas. En enero tendremos que elegir nuevo presidente(a) y vicepresidente(a) de la Convención, una buena ocasión para que, ese mismo día, tuviéramos una jornada de reflexión y aprendizaje. Algo así se propuso ya a la mesa hace algunas semanas y el momento en que ella será renovada puede ser el más adecuado para nuestro propio autoexamen.

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/11/29/ahora-hay-camino/

El Ciudadano 28 de noviembre 2021

«Difunden odio y mentiras»: El emplazamiento de Elisa Loncon a diputado UDI por promover noticia falsa sobre ella

«¿Qué país pretenden construir desde la mentira?», preguntó la presidenta de la Convención Constitucional.

