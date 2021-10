El importante discurso geopolítico de Vladimir Putin en el Club Valdai 2021 

El tema general de la intervención de Vladimir Putin en la sesión plenaria del Club Valdai, una de las principales reuniones intelectuales de Eurasia celebrada en octubre de 2021, se enfocó en la exposición del ataque neoliberal contra el individuo, los valores y el Estado en el siglo XXI, así como en las alternativas al modelo intervencionista de los atlantistas, neoconservadores y neoliberales.

La sesión plenaria es el punto álgido tradicional de los debates anuales del Club Valdai, una de las principales reuniones intelectuales de Eurasia.

Vladimir Putin es uno de los principales oradores. En Sochi este año, como relaté en una columna anterior, el tema general fue “la sacudida global en el siglo XXI al individuo, los valores y el Estado”.

Putin lo abordó de frente, en lo que ya puede considerarse uno de los discursos geopolíticos más importantes de los últimos tiempos (aquí puede encontrarse una transcripción incompleta), que define sin duda su momento de mayor protagonismo. Después hubo una amplia sesión de preguntas y respuestas (a partir de 4:39:00).

Como era de esperar, los atlantistas, neoconservadores e intervencionistas liberales se pondrán furiosos. Eso es irrelevante. Para los observadores imparciales, especialmente en el Sur Global, lo que importa es prestar mucha atención a cómo Putin compartió su visión del mundo, incluyendo algunos momentos muy francos.

Nada más empezar, evocó los dos caracteres chinos que representan la “crisis” (como en “peligro”) y la “oportunidad”, fundiéndolos con un dicho ruso: “Combate las dificultades con tu mente. Lucha contra los peligros con tu experiencia”.

Esta elegante y oblicua referencia a la asociación estratégica entre Rusia y China dio paso a una concisa valoración del actual tablero de ajedrez:

“El reajuste del equilibrio de poder presupone una redistribución de las cuotas a favor de los países emergentes y en desarrollo que hasta ahora se sentían excluidos. Para decirlo sin rodeos, el dominio occidental de los asuntos internacionales, que comenzó hace varios siglos y, durante un breve periodo, fue casi absoluto a finales del siglo XX, está dando paso a un sistema mucho más diverso.”

Eso abrió el camino a otra caracterización oblicua de la guerra híbrida como el nuevo modus operandi:

“Antes, una guerra perdida por un bando significaba la victoria del otro, que asumía la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo. La derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, por ejemplo, no convirtió a Vietnam en un “agujero negro”. Al contrario, allí surgió un Estado que se desarrollaba con éxito y que, ciertamente, contaba con el apoyo de un fuerte aliado. Ahora las cosas son diferentes: Independientemente de quién tome la delantera, la guerra no se detiene, sino que sólo cambia de forma. Por regla general, el hipotético vencedor se muestra reacio o incapaz de garantizar una recuperación pacífica de la posguerra, y no hace sino agravar el caos y el vacío que supone un peligro para el mundo.”