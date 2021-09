Banco Central ayudó con 30 mil millones de dólares a las AFP para pagar los retiros 

Recientes declaraciones del diputado UDI, Guillermo Ramírez en un programa de TV, obligaron al Banco Central (BC) a emitir dos comunicados en pocos días. El parlamentario declaró que fue esta entidad la que pagó los tres retiros y no las AFP. La excusa, “para que estas no tuvieran que vender todos los activos altiro y no se fuera toda la economía y los valores al suelo”. Si, además, es cierto que todos cumplieron su parte y no hay daño patrimonial para el BC, las AFP y las Compañías de Seguro, podrían hacer lo mismo con el 4° retiro.

Sin embargo, el diputado Ramírez informa que “ahora el Banco Central ha dicho en las comisiones que no le queda plata para prestarle a las AFP y que si hay un cuarto retiro, van a tener que vender todos los activos y eso va a hacer que La Bolsa se derrumbe”. Me llama la atención esa afirmación, ya que en un comunicado oficial, el BC, afirma “Las recompras comprometidas han sido cumplidas íntegramente dentro de los plazos estipulados, quedando pendiente solo el saldo correspondiente a la última operación asociada al tercer retiro” y que ellas no han afectado el patrimonio de la Institución financiera del Estado.

Si el BC en sus declaraciones públicas dice que no ha tenido pérdida patrimonial alguna, y un diputado UDI señala que en las Comisiones del Congreso sus representantes han dicho que ya no tienen recursos, alguien está mintiendo al Parlamento y al país. Conozco a varios de los integrantes del Directorio del BC y, aunque discrepo de su enfoque neoliberal, no creo que se presten para ese tipo de conductas.

Sé que la Presidenta del Senado, Ximena Rincón, está haciendo las gestiones necesarias para transparentar esta gravísima situación, ya que los comunicados el Banco Central reconocen que puso a disposición de las AFP US$ 30 mil millones de dólares al contado en tres etapas, para enfrentar retiros por un monto de US$ 50.000 millones. (Declaración BC 22.09.2021.) Es decir, plata de todos los chilenos para pagar las obligaciones de las AFP con los dueños de los fondos de pensiones que tan mal administran.

En un reciente artículo publicado en Cambio21, recordé que las AFP, para explicar las pérdidas grandiosas de los Fondos D y E. , afirmaban que ,“los retiros anticipados de fondos obligan a la liquidación de inversiones locales, lo que impulsa una mayor tasa de interés de los instrumentos de renta fija nacional. Esto se traduce en una caída en la valorización de los fondos más conservadores, principalmente los Fondos D y Fondos E, impactando en el ahorro previsional de los trabajadores”.” Incluí en mi nota una pregunta: ¿Por qué no venden otros activos, acciones o bonos?

Las AFP no dijeron ni una palabra sobre el programa de ayuda que el BC había aprobado para ellas y del cual hicieron uso completo. También es extraño que esta entidad pública no le haya informado oportunamente al país, como sí lo hace con su exagerada y errónea campaña en contra de estos retiros.

Es también muy reprochable que el BC haya permanecido en silencio cuando las AFP engañaban sobre la causa de los malos resultados que muestran los Fondos supuestamente más seguros, D y E, que afectan principalmente a personas de más de 55 años.

Por otra parte, todos entendemos qué significa comprar al contado. El BC puso en manos de las entidades financieras, entre ellas, las AFP, 30 mil millones de dólares, para que no se dañaran las inversiones de los fondos de los pensionados o afiliados, que por ley, no pueden invertirse en los Fondos A y B. Y, ¿En que han mejorado las rentabilidades de los fondos “más conservadores”?. El Mercurio del sábado 25 de septiembre 20221, informa que las pérdidas de los Fondos D y E se sitúan, en 12 meses, entre un 7,53 % y un 12, 49%. Es decir, un afiliado con $100 millones en su cuenta, ha perdido entre $ 7.500.000 y $12.490.000, a pesar de la intervención del BC.

¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Usaron esos recursos para solucionar cartera morosa de las empresas de sus dueños? ¿Facilitaron más recursos financieros baratos a sus dueños para que aprovecharan oportunidades especulativas creadas por la crisis? ¿Ayudaron para que las acciones de los grupos económicos subieran de precio o no bajaran?