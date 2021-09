Caso Rojas Vade: La hipocresía y cara dura del momiaje chileno 

El convencional de Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo, más conocido como «pelao Vade», confesó que:

«cometí un terrible error, no fui honesto ni con ustedes ni con mi familia. Mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer».

Según reveló en sus redes sociales, tiene un diagnóstico que le ha costado mucho trabajo reconocer y

«lo oculté para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia y para intentar proteger el poquito autoestima que había logrado construir después de aceptar que era homosexual».

Aún no está claro bajo que circunstancias Rojas Vade se decidió, o lo presionaron, para que hiciera estas declaraciones. Pero tal como el dice, mintió al decir que tenía cáncer, pues no tuvo el valor de contar la verdad y enfrentarse al estigma social que ello suponía, “después de aceptar que era homosexual». Es decir, no tiene cáncer, pero padece de otra enfermedad igualmente grave, que facilmente se puede suponer cual es, pero es él quien debe decirlo.

Pero bastó esta declaración para que salieran todos los personajes del momiaje chileno, de todos los pelajes, a calificar su conducta, como si Rodrigo Rojas los hubiera engañado a ellos.

Ninguno de los parlamentarios que han sido sorprendidos violando la ley, recibiendo financiamiento de forma ilegal, cobrando sumas por trabajar para que las leyes a crear fueron cortadas de acuerdo a los intereses de sus patrones, ha pedido disculpas, como lo ha hecho Rojas Vade.. Ellos -esos parlamentarios corruptos y delincuentes- traicionaron no sólo a sus electores y los intereses de toda la sociedad y sin embargo no se sabe de ninguno que haya pedido disculpas, hasta hoy.

Hace unos cuantos meses, un “senador de la república” llamado Orpis fue condenado a penas de cárcel por diversos délitos y corrupción y, hasta hoy, nunca pidió disculpas, ni ninguno de sus partidarios, esos que hoy gritan y piden la renuncia de Rojas Vade han emitido juicios quejándose de haber sido traicionados. ¡Hipócritas!

Cuando se hablaba de las investigaciones a que estaba siendo sometido Orpis, el actual ministro de justicia decía:

Generales de la república, generales de carabineros, han robado a saco. Lo que hoy se ventila y descubre en los tribunales es una fracción de todo lo que han defraudado, recibido en coimas y robado, por largos años. Y ninguno de ellos ha pedido disculpas.

Altos jerarcas de la iglesia chilena han cometido abusos y crímenes, han violado a niños y jóvenes y no hemos escuchado nin una palabra de arrepentimiento, ni un intento de disculpa.

Más de 400 jóvenes han sido cegados total o parcialmente por Carabineros, en acciones represivas que superan incluso a la que realizada Israel en la zona de Gaza. Y la funcionarios de gobierno no han emitidio ni una palabra de disculpa a los afectados. Nadie ha sido sancionado hasta hoy.

Grandes empresas evaden el pago de impuestos por cifras que se elevan a millones y millones de dólares y nadie pide disculpas cuando es llevado a los tribunales.

Rojas Vade no ha cometido delito. Y es evidente que él ha tenido una conducta -la de mentir- a la que ha sido forzado, en gran parte, por la forma en como actúa y comunica esta sociedad decadente, corrupta, inhumana, individualista, que tritura y hace papilla, diariamente, a miles de ciudadanos, viejos, jóvenes, niños, mujeres y hombres, sin contemplación.

El actual ministro de justicia, Hernán Larraín, mintió durante años en el tema de Colonia Dignidad , ayudando con ello a que se siguieran cometiendo crímenes en esos predios visitados por Pinochet, por Contreras, por Jaime Guzmán, y tantos más. Y nunca ninguno de ellos ha pedido disculpas:

Un ministro de Estado que ha mentido hasta la saciedad, ocultando criminales:

Incluso la prensa de la derecha peruana rompe vestiduras y cita a la constituyente Marcela Cubillos:

“Lo que ha ocurrido es un daño quizás irremediable a la credibilidad de la Convención (…) Un vicepresidente que durante meses construyó su historia y su campaña disfrazado de una enfermedad que no tiene”, señaló la constituyente conservadora Marcela Cubillos. El Comercio – Perú

Bernardo de la Maza expresó: «El gran embuste nos salpica a todos: a la Convención, a los constituyentes, a la política y al país. Lo único aceptable ahora es que concrete su renuncia inmediata». El Mercurio

Hay que ser muy cara dura, para haber sido personaje de la tv-chilena durante todos los años de la dictadura y decir hoy, que, recién en los años 90 supo de lo terrible que había sido la dictadura. Dice no haber sabido de los horribles crímenes que se cometían día a día, en este largo territorio. ¡Hipócritas!

¿Ha criticado alguno de estos críticos de Rojas Vade a los políticos y partidos que recibieron dineros para financiar sus campañas?. Aquí está la lista de las 1.123 empresas que financiaron campañas y partidos y no precisamente para fortalecer la democracia en Chile.

¿Quien no recuerda al Grupo Penta y los miles de millones de pesos evadidos al arca fiscal? Los ‘choreos’ y coimas de Orpis son ‘maní’ comparado con lo defraudado por Lavín y Délano. Como se puede ver, ni entre ellos son iguales. «Hay unos más más iguales que otros». ¿Cuál fue la pena que recibieron? ¡Asistir a clases de ética!. ¿Alguno de los críticos de Rojas Vade dijo algo denunciando esta injusticia? Se ríen de 18 millones de chilenos y sólo protestamos los mismo de siempre.

TVN ha impuesto a Youtube que impida insertar aquí el video que queríamos mostrarles. Haga clic aquí para verlo:

Por si alguien se olvidó o no sabe que ocurrió en ese caso, aquí tiene un «ayuda memoria»: “Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta”

¿Se olvidaron de las colusiones de las grandes empresas papeleras, criadoras de pollos y vaya a saber cuantas más?



Elisa Loncón ha declarado ayer que:

Sobre si este hecho podría provocar una mala imagen para este proceso, la líder de este organismo puntualizó que «tenemos 155 convencionales y la imagen de la Convención es el trabajo arduo que hacemos entre todos, es el trabajo colectivo».

También aseguró que lo que representa el órgano «es lo que salen hacer los convencionales cuando cruzan en barco y se van a las islas a trabajar con la gente… Cuando le estamos diciendo aquí no había nada y en un mes instalamos la Convención, es la imagen más bella que ha logrado el pueblo de Chile con esfuerzo, con tantas dificultades, las que hemos tenido y las hemos superado».

«Espero que esa imagen se guarde, que se lleve en el corazón, que estamos respondiendo a la altura de los acontecimientos», indicó Loncon.

Fuente: Cooperativa

Repetimos que, en nuestra opinión y desde el punto de vista legal, Rojas Vade no ha cometido ningún delito y es un ser humano que necesita ayuda, apoyo, atención médica.