Vergüenza mundial: La convención cautiva 

Me vengo enterando, no sé si en Chile todo el mundo lo sabía, pero los que estamos afuera, no. ¿Enterando de qué? Pues de que esta famosa Convención o Asamblea, depende en mucho o en todo, del gobierno, que no tiene independencia, que está cautiva.

Porque me acaba de llegar un correo que dice que la Convención no se pudo reunir por ¿problemas técnicos y otros? ¿Qué problemas técnicos? Nadie lo explica. Es que el gobierno está metido en todo. En primer lugar, hay un secretario administrativo puesto por el gobierno, no sé qué hace, pero el hecho es que gana millones. El local en que se están o deberían estarse reuniendo, también lo puso el gobierno, al igual que la luz, las comunicaciones y otros asuntos que ahora se van sabiendo. ¿Ustedes, lectores de Clarín, lo sabían? Lo dudo.

La Convención debería instalarse en un local completamente independiente de las autoridades, un local sindical, una escuela, una casa que alguien les prestara, un local municipal por último, y no depender para nada del gobierno, que cuando quiera les corta la luz y el agua y los deja fuera de combate.

No me había dado cuenta de todos estos “detallitos”, nunca pensé que confiaban en el Gobierno de Piñera para todo, seguramente hasta para que les pague los pasajes para venir a Santiago, en lugar de que se los paguen sus mandantes. ¿Y dónde se están alojando, en un hotel pagado por el gobierno? Pues que se alojen en casa de amigos, cada uno que se la rebusque, no van a faltar voluntarios encantados de alojar a un constituyente, aunque sea muy modestamente.

Y la carpa que les han puesto, será para que estén al aire libre, pero es demasiado chica, están todos hacinados, pronto van a salir varios contagiados de Covid, ¿no se dan cuenta? No parece que tengan un escritorio o un lugar donde poner una computadora o al menos un celular o un cuaderno y un lápiz, porque dicen que ahora las revoluciones se hacen con un lápiz, aunque yo no lo creo pero esto ya es otra cosa.

El gobierno está haciendo todo lo posible por destruir la Convención o Asamblea, porque ve que se le está escapando de las manos.

Todo esto es obvio, el vicepresidente o los convencionales, especialmente los de Santiago, tienen que buscar y encontrar otro local, sindical, de alguna asociación u organización independiente, de alguna municipalidad, que debe haber muchas, que se los preste sin condiciones. Incluso los locales cerrados tienen ventanas y se pueden ventilar. Peor es estar hacinados en una carpa fría, ya lo vimos en los videos, así no se puede trabajar.

Me doy cuenta de que las cosas son complicadas, la mayoría de los constituyentes no se conocían entre sí. Pero tampoco son unos pobres pajaritos que cayeron del cielo sin saber atar ni desatar. Todos pertenecen a organizaciones, aunque sean independientes, o incluso a partidos políticos que tienen sus sedes en Santiago. También hay muchos que provienen de universidades que tienen grandes locales en Santiago y a las cuales se pude recurrir, porque esos locales en pandemia están desocupados, o casi desocupados.

Esta Convención o Asamblea se le ha logrado imponer a un gobierno que no la quería, y que por lo tanto trata de hacerle todas las zancadillas que pueda. Entonces, compañeritos convencionales, “Aviven el seso y despierten”. No se preocupen demasiado por los plazos, que cada día que no pueda reunirse la Convención, será un día que se agregará a los plazos fijados para elaborar la Constitución. Todo el pueblo los está mirando y evaluando, no nos vayan a defraudar por ¿problemas técnicos?, que son lo de menos. Ánimo.

