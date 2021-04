Sahara Occidental: 45 años y 2.500 km de muro ¿el conflicto más olvidado? 

Uno de los conflictos más duraderos del mundo es también uno de los más desconocidos y olvidados: desde 1975, el pueblo saharahui y Marruecos se disputan el Sahara Occidental. Un enfrentamiento que parecía dormido… pero no lo está.



¿Que significa MINURSO?

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) se estableció por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO).

Y ahí siguen, desde hace 30 años ¿y el Referendum? Sigue esperando

La tropas de la MINURSO no ven, no oyen, no hablan sobre los crímenes que cometen las tropas de ocupación marroquí en el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática