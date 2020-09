Venezuela: Hay una campaña multimillonaria contra las parlamentarias

Claudio Fermín, es un dirigente político y sociólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Fue alcalde del municipio Libertador de Caracas (1989-1993). Ex diputado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1999. Ex militante del partido político Acción Democrático (AD) y varias veces candidato a la presidencia de Venezuela. Actualmente, milita en el partido Soluciones por Venezuela.

El dirigente opositor y presidente del Partido Soluciones, Claudio Fermín, denunció que hay una campaña con inversiones multimillonarias contras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Es evidente que hay toda una inversión multimillonaria y mucho esfuerzo para decirle a los venezolanos que no voten, que hay un fraude; todavía no han llegado las elecciones y se dice que hay un fraude”, denunció este miércoles 9 de septiembre en entrevista con Unión Radio.

Agregó que existe “un sector muy poderoso, tan poderoso que le llega directamente al presidente de Estados Unidos, que se reúne en el Pentágono y visita el Comando Sur (…) Es decir, hay una tendencia muy poderosa, independientemente de que tenga poca capacidad de convocatoria o no, pero tienen muchos tentáculos, que han venido haciendo una campaña contra la participación”.

Resaltó que la campaña contra la participación está desde hace mucho. “Se plantea inyectarnos un nuevo código moral que el que no vote es honesto y el que vote es un sinvergüenza”, agregó.

Ante estos planes, reiteró el llamado a la participación el 6 de diciembre para lograr una Asamblea Nacional que pueda ejercer sus funciones y que busque acuerdos para superar los conflictos que enfrenta el país.

Por otra parte, denunció que hay “un proceso in crescendo, cada día más terrible (…) una clara conspiración que se ha orquestado para que Venezuela no pueda vender su petróleo, para que no se le pueda dar financiamiento por parte de organismos internacionales a los proyectos nacionales”.

El Gobierno de Venezuela invita por carta a la ONU y la UE a que sean observadores de las elecciones

El Ejecutivo de Nicolás Maduro asegura que adoptará una serie de medidas tras las negociaciones que mantiene con un sector de la oposición liderado por Capriles

Los movimientos se suceden esta semana en Venezuela a ritmo vertiginoso. El Gobierno, a través del canciller, Jorge Arreaza, ha informado que envió este martes, 1 de septiembre, una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres y al Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. En la misiva, ahonda en una serie de medidas adoptadas e invita a ambos organismos a que sean “observadores y acompañantes” de las elecciones que tienen previsto celebrarse el 6 de diciembre,

