Filtran audio de Whatsapp donde dirigenta de agricultores de Victoria atacó duramente al Gobierno por violencia tras muerte de Catrillanca

02.01.2019 Gloria Naveillán aseguró que todo es culpa “de un Gobierno falto de pantalones, cobarde y maricón que lo que ha hecho es entregarnos a nosotros en bandeja a cambio que de Moreno pueda sacar adelante su plan Impulso que no sirve para ninguna estupidez«. La ex candidata a diputada UDI también justificó el operativo donde fue ultimado Camilo Catrillanca.

La vocera de la Asociación de Agricultores de Malleco y ex candidata a diputada UDI por el distrito 22, Gloria Naveillán, aseguró a través de un audio de Whatsapp que se filtró esta semana, que una de las profesoras asaltadas habría reconocido a Camilo Catrillanca como uno de los autores del robo ocurrido el 14 de noviembre que dio origen al operativo policial en donde el joven comunero mapuche fue ultimado. También acusó al Gobierno de Sebastián Piñera de “crear un monstruo” con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, a quién acusó de azuzar todas las protestas ocurridas en La Araucanía en las últimas horas.

En el audio, Gloria Naveillán dice que “Catrillanca fue uno de los ladrones de los vehículos de las profesoras, es más, fue reconocido por una de las profesoras, que le informó de esto para que tú sepas al ministro Espina, y el ministro Espina fue tan maricón como siempre lo ha sido, que dijo Yo ya no soy senador por allá no puedo hacer nada, está absolutamente reconocido por esta profesora que está muerta de miedo porque obviamente está amenazada y tiene temor por su familia de hablar” expresó la dirigente gremial.

Gloria Naveillán también explicó una versión acerca de cómo habría ocurrido el montaje sobre las cámaras de video de los policías imputados por el crimen de Catrillanca, asegurando que “Carabineros efectivamente mintió con respecto a las cámaras, porque eran sus cámaras personales ¿Y por qué mintió? Porque resulta que cuando llegaron a su cuartel en Pailahueque la orden fue que esperaran ahí al general de Carabineros que venía de Santiago, cuando ellos lo que iban hacer de acuerdo al procedimiento era ir a la Fiscalía de Collipulli a explicar lo sucedido. Los obligaron a quedarse en Pailahueque, llegó el general de Santiago, el Franzani, con el abogado, el abogado se comunicaba permanentemente a un teléfono en Santiago, que me encantaría saber de quién era a pesar de que sospecho de quién puede haber sido, y recibió ordenes de cómo hacer la declaración de estos carabineros que era falsa”.

A la ex candidata a diputada también se fue con todo en contra del Gobierno del Presidente Piñera, aseverando que todo lo ocurrido es culpa “de un Gobierno falto de pantalones, cobarde y maricón que lo que ha hecho es entregarnos a nosotros en bandeja a cambio que de Moreno pueda sacar adelante su plan Impulso que no sirve para ninguna estupidez, más que beneficiar a mapuches violentos, porque eso es para lo único que sirve”.

Gloria Naveillán también culpó al Gobierno del Presidente Piñera de haber creado un monstruo con Marcelo Catrillanca, quien asegura es el líder de los movimientos y tomas en la región tras la muerte de Camilo. “El papá del muerto, de San Camilo, es un delincuente que estuvo prófugo por años de la justicia. Y resulta que el abuelo no es ninguna maravilla de persona tampoco y el ministro Moreno no encontró nada mejor que pedirle disculpas en el funeral, imagínate tú, o no sé si en el funeral o cuándo al lonco, y ahora anda por la prensa ofreciendo juntarse con el Marcelo Catrillanca para pedirle disculpas a él por la muerte del hijo. Pero si hay que ser rematado de weón, cómo se te puede ocurrir crear un monstruo como el que crearon. Ahora el Gobierno no sabe qué hacer con el Marcelo Catrillanca porque ¿adivinen quién es el que anda avivando la cueca en todas las tomas y los cortes de camino acá? Marcelito Catrillanca con su gente pueh, entonces ahora el Gobierno después de que creó el monstruo, no sabe qué hacer” finalizó.

