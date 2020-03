DECLARACIÓN PÚBLICA

Cuidemos la vida de quienes protegen nuestras vidas

Ante la crisis sanitaria originada por el Covid 19 en nuestro país, como Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por el respeto a los DDHH de todas las personas que, por razones de sus funciones o ejercicio profesional, están expuestas a contagio, lo que incluye, especialmente, a los trabajadores del Sector Salud; a los trabajadores de entidades públicas o privadas que proveen servicios esenciales para la población; y a los funcionarios y conscriptos de las FFAA, Gendarmería de Chile, Carabineros e Investigaciones.

Cada día nos informamos como importantes sectores de profesionales y trabajadores que no pueden mantenerse en sus hogares en razón de sus funciones e incluso sobrevivencia económica, se ven expuestos ellos y sus familias ante el contagio involuntario, sea en el transporte público atestado en los horarios punta, hasta por la falta de condiciones sanitarias mínimas en sus lugares de empleo.

Resultan alarmantes situaciones de contagio masivas por falta de condiciones mínimas de salubridad, como la acontecida recientemente en el Hospital de La Florida. Situación tan indignante, como la negativa gubernativa de otorgar licencia de trabajo a quienes, sin ser detectados como positivos, se les obliga a una cuarentena preventiva.

Hacemos un urgente llamado a respetar los derechos humanos de tales prestadores de servicios, emplazando a sus empleadores y al Estado, para que, a lo menos, se adopten de manera oportuna en su favor, medidas mínimas de resguardo sanitario, como la provisión de insumos de protección ante el contagio, por ejemplo, a quienes hoy son la primera línea en la defensa de una salud digna.

Llamamos también a los profesionales y trabajadores en general, a denunciar a empleadores que no presten las condiciones mínimas sanitarias para desarrollar sus funciones, sobre todo por cuanto se encuentran protegidos legalmente por el derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar su lugar de trabajo cuando considere que, por motivos razonables, continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente parasu vida o salud (Art. 184 bis C. del Trabajo).

Instamos a las autoridades a adoptar las medidas de dotación de insumos y la política de cuarentena cuando esta sea necesaria, considerando factores biopsicosociales por sobre factores económicos en la decisión. El cuidado de la vida no puede ser restringida por el lucro.

Es también deber del Estado actuar de manera responsable en el respeto de los DDHH, en toda circunstancia, especialmente en situaciones de emergencia y catástrofes, de acuerdo a la normativa internacional vigente, y esa responsabilidad opera tanto por acción, como por omisión o negligencia.

Es de cargo del Estado la protección del derecho a la salud, y por salud entendemos, como lo entiende la OMS, el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, desde esta perspectiva instamos a la autoridad a incorporar en el abordaje de la pandemia a profesionales de todas las áreas. Para el cuidado de la salud, no basta su sola declaratoria como derecho, es menester que ella también se encuentre garantiza efectivamente y aquello, hoy en Chile, no existe.

Instamos a la autoridad a sumar a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile a la mesa social COVID-19, dado su amplio conocimiento y capacidad de coordinación de los profesionales del país.

Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile

http://www.federaciondecolegiosprofesionales.cl/

Santiago, 26 de marzo de 2020

