Las pintadas de las protestas en Chile: un recorrido turístico estremecedor

Los muros gritan contra la injusticia en Santiago. Las pintadas hechas al calor del estallido social que vive Chile se han convertido en un reclamo turístico que abre los ojos a muchos visitantes sobre la realidad de un país que antes contemplaban como un modelo de crecimiento y estabilidad para toda la región. Desde hace semanas, un grupo de jóvenes ofrece de forma gratuita un recorrido por la ciudad haciendo escala en los frescos, murales y pintadas que han acompañado a las protestas desde hace tres meses, un diario a cielo abierto que estremece y sorprende a partes iguales.

«Ha sido muy sorprendente, supongo que el daño fue muy grande. No me lo esperaba. Ya sabe, que todas las aceras estuvieran destrozadas, los edificios cerrados…», confesaba una turista estadounidense.

Y, precisamente, explicar la crudeza de lo vivido, era una necesidad para muchos chilenos. Francisca Sasso, una publicista impulsora de este recorrido inédito, sintió la necesidad de «contar qué hay detrás de nuestras manifestaciones apoyándose en el arte urbano… (porque) la calle está diciendo lo que todos, como país, queremos».

Y muchos, como país, miran al pasado y se proyectan en el futuro con los valores y la ideología que predominó décadas atrás, antes de que Chile sufriera el brutal zarpazo de la dictadura. Visiones idílicas de un mundo que no fue y que, tal vez, nunca será.

«Lo que veo es que tienen una tarea muy grande. Que llevan dos meses y pico de protestas, casi tres meses, y veo que la gente sigue en la calle, sigue protestando y no sé en qué va a acabar todo esto. Me quedo un poco con desasosiego. No sé qué va a pasar», decía una turista española.

Un futuro que tal vez cuenten los muros en Santiago. Tras recibir un aluvión de críticas de la comunidad internacional, las fuerzas del orden dejaron de reprimir con brutalidad las manifestaciones y el Gobierno convocó un referéndum para cambiar la Constitución heredada de la dictadura. Mientras tanto, las protestas continúan.

*Fuente: EuroNews

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp