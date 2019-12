Sólo un enfermo puede mentir así

Ya son muchos los que sostienen que sólo un tipo enfermo puede mentir tan descaradamente como lo hace Piñera. No entiende, que lo que no muestra la TV oficial,igual llega a millones de chilenos y al mundo, a través de Internet. No entiende que cada persona lleva en su bolsillo una aparato que puede grabar lo que sus verdugos, totalmente drogados, realizan en las calles. En sus discursos realizados para mejorar la imagen de su gobierno, hace el ridículo y se entierra más en el desprestigio. Véalo Usted con sus propios ojos:

