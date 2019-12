Menor de edad (10 años) habría quedado inconsciente y con compromiso motor tras represión en velatón

Domingo 29 de diciembre 2019 13:32 hrs.

Una grave denuncia fue dada a conocer durante la madrugada de este domingo por el personal de asistencia médica perteneciente a la organización Salud en Resistencia. En el contexto de una velatón llevada a cabo la noche de este sábado, una menor de 10 años de edad habría sufrido graves afectaciones a su salud debido a un uso indiscriminado de gases lacrimógenos por parte de Carabineros, los que la habrían dejado con compromiso motor luego de estar inconsciente por casi 20 minutos.

Según contaron a Diario y Radio Universidad de Chile varios testigos de los hechos y quienes atendieron a las afectadas en el punto de asistencia médica establecido en Dardignac; la madre, sus dos hijas de diez y siete años, y una sobrina, se encontraban en la esquina de la calle Ramón Corvalán con la Alameda, en la velatón que se llevaba a cabo en memoria de Mauricio Fredes, manifestante que murió el pasado viernes durante la jornada de ‘copamiento’ policial en Santiago.

Quienes vieron lo sucedido relatan que, en medio del acto conmemorativo, efectivos de Fuerzas Especiales comenzaron a reprimir con carros lanza aguas y gases lacrimógenos. Fue en ese contexto que la madre, detallan los testigos, producto de la intensidad de las lacrimógenas, se desmayó.

“Luego la niña de 10 años, por proteger a su hermana de siete años, va donde ella y recibe las lacrimógenas. Cuando viene el zorrillo ella va donde su hermana y, por lo que contó la niña (de diez años), siente un fuerte impacto en la espalda. Lo cual todavía nosotros no sabemos qué es lo que recibió en la espalda. Pero un impacto muy fuerte, porque tenía una desviación de la columna, o sea, era una niña que cuando la recibimos tenía una hemiplegia. No podía mover la mitad de su cuerpo, no tenía fuerza muscular en su pierna izquierda, en su brazo izquierdo. Tenía problemas del habla, hacía mucho esfuerzo para hablar. De hecho, cuando nosotros la vimos en el punto, estaba muy grave”, contó a este medio Natalí Jarpa, estudiante de enfermería que recibió y atendió a la familia en el punto de asistencia médica.

Represión en vivo Velatón por Mauricio Fredes, estos pacos no tienen respeto por nada, ni por el sufrimiento que ha provocado la muerte de nuestro hermano pic.twitter.com/mKJJYKG3Lk — Ema Pino González. (@ema_pino) 29 de diciembre de 2019



“Desde ahí llamamos al SAMU. La niña de 10 años había estado inconsciente por más de 20 minutos y la mamá también había estado desmayada. Fue algo súper fuerte porque incluso la niña no reconocía a su mamá”, agregó Jarpa.

“Llegó el SAMU, ahí nosotros gestionamos para que la llevaran al Hospital Roberto Del Río. Nosotros tenemos coordinación con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, así que una de nuestras compañeras de la Defensoría se fue en la ambulancia junto a la niña. Nosotros también fuimos, pero aparte en otro auto”, relató la estudiante de enfermería a Diario y Radio Unviersidad de Chile.

Ya en el Hospital Roberto Del Río, la menor de edad fue atendida y esta mañana fue dada de alta. En el intertanto, se apersonaron en el centro asistencial efectivos de la Policía de Investigaciones y su brigada de Derechos Humanos. Luego llegó la fiscal, contactada por la Defensoría Jurídica, y personal de la Defensoría de la Niñez.

“Si la niña está bien es porque ella llegó a uno de nuestros puntos de primeros auxilios y nosotros hicimos las gestiones de la manera más rápida para que ella fuera trasladada a un hospital. Pero ella estaba con hemiplegia -la mitad izquierda de su cuerpo no tenía movilidad-, tenía problemas del habla, estaba súper grave. Yo le dije a la fiscal que nosotros habíamos recibido a la niña en pésimas circunstancias, ella fue reprimida y estuvo inconsciente”, señaló Jarpa.

La investigación de los hechos quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte, quienes ya iniciaron las indagatorias para dar con los responsables de esta grave situación. Al mismo tiempo, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile está evaluando, en conjunto con la madre de la menor, interponer una querella independiente a la investigación que inició la Fiscalía.

La muerte de un manifestante el viernes pasado durante la jornada de ‘copamiento’ que se vivió en las inmediaciones de Plaza Dignidad, generó la reacción de cientos de manifestantes que, de manera pacífica, recordaron al fallecido. Foto: Agencia UNO.

*Fuente: Diario UdeChile

