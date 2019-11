Padre de Camilo Catrillanca: “He buscado todas las formas de hcer justicia y estamos cerca»

“Como papá de Camilo he buscado todas las formas de hacer justicia, y estamos cerca”. Con estas palabras, Marcelo Catrillanca se refiere al primer aniversario del homicidio de su hijo a manos de fuerzas especiales de Carabineros en un incidente que estuvo marcado por giros y mentiras en las versiones del personal policial.

“Yo creo que como familia estamos esperanzados porque después del año vamos cerca de la justicia, hay situaciones donde ha habido justicia”, agrega Marcelo Catrillanca en conversación con T13.cl

El aniversario del fallecimiento del comunero de 24 años, el 14 de noviembre, coincide con que el 26 de este mismo mes se dará inicio en el Tribunal Oral de Angol al juicio por el homicidio de Catrillanca, donde están imputados los cuatro ex carabineros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), entre ellos Carlos Alarcón, quien está en prisión preventiva ya que es el acusado de haber disparado a Catrillanca. Él es imputado por el delito de homicidio.

«Lo que siempre he esperado es que haya justicia real, espero que el señor Alarcón tenga cadena perpetua « Marcelo Catrillanca

En tanto, Raúl Ávila está acusado de apremios ilegítimos al menor de 15 años que acompañaba a Catrillanca en el tractor y que es una de las personas que vio todo lo ocurrido ese 14 de noviembre de 2018.

Por otra parte los otros ex carabineros Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda arriesgan condenas por obstrucción a la investigación. Todo, luego que negaran la existencia de registros del procedimiento y que posteriormente se comprobara que Ávila sí portaba una cámara, cuya tarjeta de memoria fue destruida y que, tiempo después, se conociera una grabación adicional, que había sido realizada a través de una cámara personal de Sepúlveda, la que da cuenta del momento exacto que en muere el comunero, y donde se comprueba que no hubo enfrentamiento y que 12 disparos fueron percutados sin mediar provocación.

“Lo que siempre he esperado es que haya justicia real, espero que el señor (Carlos) Alarcón tenga cadena perpetua, porque es una vida con la que acabó, es una vida. Y los demás, tendrán su juicio porque hay ocultamiento, hay confabulaciones”, dice Marcelo Catrillanca sobre los imputados.

Una cabalgata y una ceremonia mapuche

Marcelo Catrillanca se escucha tranquilo, pero no es menos categórico en sus declaraciones que realiza desde su predio en Temucuicui. Junto con confiar en la justicia, aclara que él no será testigo del litigio porque “si fuera testigo no podría estar en las audiencias”, que se extenderían por cerca de tres meses.

Pero antes del juicio está el aniversario, y para eso se ha preparado una ceremonia mapuche que debería comenzar cerca del mediodía del jueves 14, y luego una cabalgata hasta el lugar donde quedó el tractor de Camilo. “La familia vamos a estar en un recogimiento en la casa, hay una cabalgata y la gente que va a participar que va a estar con nosotros”, señala.

Marcelo Catrillanca no está ajeno a que la figura de su hijo se transformó en un símbolo, y que este jueves habrá actividades conmemorativas en varios puntos del país.

“Hay gente que está llamando a marcha en distintas partes del país, pero yo hago un llamado a que sea en tranquilidad, que no haya provocación de Carabineros, que Carabineros no nos haga provocaciones porque no nos van a encontrar”, puntualiza Catrillanca.

El padre de Camilo Catrillanca también tiene una opinión sobre el estallido social que se vive hace más de tres semanas en el país.

«El gobierno tiene que escuchar a la gente, el gobierno nos llenó de dolor, no era necesario matar a tanta gente (…) Nosotros los mapuche hemos apoyado muchas marchas, y vamos a seguir apoyando al pueblo chileno«, dice Catrillanca sobre las demandas del movimiento social que se aproxima a cumplir su primer mes.

