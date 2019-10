«Las Cruces» película que muestra la vinculación de la CMPC con la Matanza de Laja y San Rosendo en 1973

El documental fue estrenado en FID Marsella en julio de 2018, donde obtuvo la Mención Especial del Jurado. Desde esa fecha hasta ahora ha realizado un exitoso circuito por festivales nacionales e internacionales

Teresa Arredondo: “El público se va a encontrar con una película que, a través de una investigación seria, intenta mantener la memoria histórica viva”

En el año 2011 los realizadores se interesaron sobre este caso. “Desde el comienzo nos llamó la atención que la masacre fue dirigida por carabineros, no por el ejército. Muchos de los policías que ejecutaron a los obreros, los conocían. Después de 40 años uno de los policías rompió el pacto de silencio y hoy el juicio sigue abierto.

Nos llamó la atención que ‘La Papelera’ (CMPC), como se conocía en ese momento, que era una empresa privada, participó en la masacre y colaboró logísticamente, en la detención de sus trabajadores. Entonces, el momento decisivo fue cuando conocimos a los familiares de las víctimas y nos dimos cuenta de que tantos años después, con todas las declaraciones realizadas, todavía están tratando de obtener justicia.

Nuestra primera razón fue por intentar mantener la memoria viva. De alguna manera pensamos que existía la posibilidad de que la memoria de los familiares pasara también a ser parte de una memoria colectiva, que esa memoria sea parte también de todo aquel que vea la película. Lo contrario al olvido no es necesariamente el recuerdo, sino es el respeto, acercamiento, entendimiento, acompañamiento y acuerdo”, señala Arredondo.

La directora agrega: “El público se va a encontrar con una película que, a través de una investigación seria, intenta mantener la memoria histórica viva, más allá de las ideologías. Cualquier sistema moral y político debe prevenir la recurrencia de genocidios. Nuestra película apunta modestamente a abordar esta tarea documentando esta historia, haciéndola viva y presente, ofreciendo la interpretación de una historia aterradora al tiempo que intenta devolver un paisaje a sus habitantes”.

Para Arredondo, el documental tiene un factor importante: “la película es una película sobre el presente, aborda una historia que aún resuena en el paisaje circundante a Laja y San Rosendo, un paisaje despojado de toda inocencia. Los familiares padecen aún las consecuencias de todo lo sucedido y llevan esa cruz encima, como un estigma. Nuestra intención fue registrar el eco de aquellos sucesos en el presente, para eso es necesario permitirle al espectador ver en profundidad, oír con atención y el tiempo es muy importante si quieres hacer una película abierta, donde el espectador es invitado a completar con su propia lectura de los elementos que se despliegan en la sala”.

“No estamos seguros de que haya un mensaje en «Las Cruces», quizás contiene muchas preguntas, algunas reflexiones no concluyentes, pero algo que no deja de sorprendernos, cada vez que la vemos, es constatar lo que decía Hannah Arendt, la banalidad del mal en contextos de totalitarismo es una realidad. El caso Laja ha sido, durante muchos años, un caso de derechos humanos de alto impacto en Chile. También es uno de los pocos casos que vincula claramente una empresa privada en crímenes de lesa humanidad”, enfatiza Arredondo.

Leiva Araos: “la mayoría aún tiene miedo de hablar y tomar una posición”

Para el productor Claudio Leiva Araos, uno de los desafíos fue filmar el documental completamente en 16 mm: “Hubo que traer la película desde México, y después volver a revelar allá. Filmamos muy poco, solo 240 minutos, se filmaba normalmente media jornada, el resto del tiempo grabó a los habitantes de Laja y San Rosendo en un estudio de sonido improvisado leyendo las confesiones de los carabineros y algunos informes de las exhumaciones. Esto fue lo más difícil del rodaje.

Desde el comienzo sabíamos que serían lugareños de Laja y San Rosendo quienes harían las lecturas. Pero no incluiríamos a familiares directos de las víctimas en esas sesiones de lectura. Fue difícil encontrar personas que pusieran sus voces para el film. Si bien ellos están interesados en el tema, la mayoría aún tiene miedo de hablar y tomar una posición. Toda la economía del área, está respaldada por la CMPC.

El equipo de rodaje sufrió algunos hostigamientos de parte de la empresa. Lo que se lee es brutal, que estas personas hayan accedido a colaborar en este proyecto para darle vida a ese archivo judicial frío y técnico fue un gesto del que estaremos eternamente agradecidos, ya que constatamos en ese ejercicio como estos hechos afectan profundamente a la comunidad de Laja y San Rosendo en el presente, fueron muy valientes”.

Y agrega: “A partir de los testimonios de los policías, sabemos que la CMPC fue cómplice de aquellos crímenes. Pero este caso lleva tanto tiempo sin resolver que uno se pregunta; por qué nadie quiere abrir la caja de Pandora: que no es otra cosa que, reconocer la participación de empresarios en los crímenes de la Dictadura.

Resultan insostenibles los argumentos de quienes afirman desconocer la violación de los derechos humanos desde los comienzos de la Dictadura. Creo que el rol que cumple la memoria histórica es fundamental en la construcción del espacio de común, y su permanencia, es condición fundamental para la experiencia del ejercicio político, dada la fragilidad a la que hoy estamos sometidos con la experiencia social contemporánea.

En este caso en particular, los verdaderos instigadores y cómplices de este crimen aún están libres. Siguen acumulando poder, por tanto, en este contexto moral, hablar de reconciliación desde ciertos sectores políticos y/o económicos, es inmoral. Ya sabemos que muchas veces, los principios morales como la justicia o la verdad están al servicio del poder, pero es tiempo de cambiar los paradigmas, porque sin justicia verdadera es imposible que haya perdón.”

El documental ‘Las Cruces’ se estrena comercialmente gracias a la convocatoria pública de ‘Estrenos chilenos en red’ organizado por la Red de Salas de Cine de Chile, la cual contempla exhibiciones en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Constitución, Chillán, Valdivia, Puerto Varas.

SOBRE LOS REALIZADORES

Teresa Arredondo nació en Lima, Perú y a partir de 1984 vive en Santiago de Chile. Es titulada de Psicología. En el año 2006 viaja a España donde realiza un Master de Documental Creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2012 estrenó su largometraje “SIBILA”, un documental en primera persona, narrado desde la perspectiva de la directora, sobrina de Sibila Arredondo, viuda del escritor peruano José María Arguedas. Por otra parte, Carlos Vásquez Méndez es cineasta, artista e investigador. Los medios que utiliza son el cine y la fotografía desde la frontera entre el documental y la ficción, estableciendo constantes correspondencias entre la práctica artística, la historia y las ciencias sociales. Sus trabajos fílmicos se han exhibido en diversas muestras y festivales. Su primera incursión en la ficción-documental fue en el año 2016 con su película «[Pewen] Araucaria» que se estrenó en el festival Cinéma du Réel (FR) 2016 y recibió el premio Joris Ivens / Centre National des Artes Plastiques.

INFORMACIÓN DE CARTELERA

QUÉ: Documental ‘Las Cruces’ de Teresa Arredondo y Carlos Vásquez Méndez

CUANDO: se estrena comercialmente el jueves 7 de noviembre

DÓNDE: En Santiago en Centro Arte Alameda, Cineteca Nacional, Sala K; Sala Insomnia Teatro Condell, Valparaíso; Cinecón, Constitución; The Oz, Chillán; Cine Club UACH, Valdivia; Sala -1Cine, Puerto Varas.

DISTRIBUYE: Red de salas de Cine de Chile

FICHA TÉCNICA

Título: Las Cruces

Año: 2018 (Fecha realización Julio 2018)

Duración: 80 min

País: Chile

Formato Filmación: 16 mm

Tipo de Film: Documental

Directores: Teresa Arredondo | Carlos Vásquez Méndez

Productores:Claudio Leiva Araos | Patricio Muñoz G.

Fotografía: Carlos Vásquez Méndez

Sonido: Andrea López Millán

Montaje. Carlos Vásquez Méndez | Martín Sappia [EDA]

Postproducción Imagen: Kiné Imágenes (Daniel Dávila)

Postproducción Sonido: Sonamos (Roberto Espinoza)

Distribuye: Red de Salas de Chile

PREMIOS

Mention Spéciale – Compétition Internationale / 29º FIDMarseille – Festival International de Cinéma de Marseille

Premio Especial del Jurado – Competencia Chilena de Largometrajes / 25º Festival Internacional de Cine de Valdivia

Mejor Largometraje Nacional / FIDOCS 22 Festival Internacional de Documentales de Santiago

Mención Especial Competencia Latinoamericana / 33º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Mejor Película Mercosureña en Competencia Latinoamericana / RECAM – 33 Mar del Plata IFF

Premio Tato Miller a Mejor Película Latinoamericana / SICA – 33 Mar del Plata IFF

Mejor Película – Competencia Nacional Largometrajes / 7º Festival de Cine de Antofagasta – ANTOFACINE

Mejor Largometraje – 11º festival de Cine Chileno FECICH 2019

Mejor Fotografía – 11º festival de Cine Chileno FECICH 2019

Mejor Guión – 11º festival de Cine Chileno FECICH 2019

Mejor Largometraje Premio Jurado Ciudadano – 11º festival de Cine Chileno FECICH 2019/

Mención Especial, 20º Havana Film Festival New York /

Mención Especial del Jurado, 15º Festival de Cine de Rengo – CHILE /

FESTIVALES

29º FIDMarseille – Festival International de Cinéma de Marseille / Compétition Internationale – FRANCIA

25º Festival Internacional de Cine de Valdivia / Competencia Chilena de Largometrajes – CHILE

51º Festival Internacional de Cine de Viña del Mar / Competencia de Largometrajes – CHILE

FIDOCS 22 Festival Internacional de Documentales de Santiago / Competencia Nacional – CHILE

7º ANTOFACINE Festival de Cine de Antofagasta / Competencia Nacional – CHILE

FRONTERA SUR 2º Festival Internacional de Cine de No Ficción / Sección Nacional (Proyección) – CHILE

33º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata / Competencia Latinoamericana – ARGENTINA

6º TRANSCINEMA Festival Internacional de Cine de Lima / Competencia Trasandina – PERU

40º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana / Competencia Documentales – CUBA

ATLANTICDOC 12 Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay / Competencia Internacional

FESTIVAL First Look 2019 – Museum of the Moving Image / New York – USA

FECICH Festival Internacional de Cine Chileno / Competencia Largometraje Radiografía Nacional / CHILE

FESTIVAL DE MÁLAGA Cine en Español / Competencia Internacional Documentales / ESPAÑA

20º HAVANA FILM FESTIVAL NEW YORK / Competencia Internacional Documentales / USA

Festival Choyoncas / Cine Memoria & Territorio / CHILE / 2019

JEONJU International Film Festival 2019 / Seccion Special Focus / COREA

EDOC _ Encuentros con Otro Cine / Festival No Competitivo / ECUADOR

ARICADOC Festival Internacional de Cine Documental / Festival No Competitivo / CHILE

OPEN CITY Documentary Festival 2019 / International Competition / INGLATERRA

FICMEC-NADOR Festival International de Cinéma de Mêmorie Commune de Nador / Comp Internacional / MARRUECOS

BLACK CANVAS Festival de Cine Contemporaneo / Competencia Internacional / MEXICO

YAMAGATA International Documentary Film Festival 2019 / International Competition / JAPON

BANNABAFEST / Festival Internacional de Cine de DDHH de Panamá / Competencia Documentales / PANAMA

CINE OBRERO / Más allá del trabajo: Imaginería de lo obrero en Iberoamérica / COLOMBIA

FECIR / Festival Internacional de Cine de RENGO 2019 / CHILE

Festival Internacional de Cine de La Serena 2019 / CHILE

Corriente – Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción /PERU