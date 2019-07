La Unión Europea acepta la nominación ‎de sus cuatro más altos funcionarios

Ignoro en qué oscuros asuntos pueden estar implicados Charles Michel y Josep Borrell, pero ‎seguramente hay alguno. No está de más recordar que Charles Michel fue primer ministro ‎porque aceptó dirigir un gobierno minoritario mientras que Josep Borrell abandonó la escena ‎política española durante una decena de años, precisamente cuando parecía estar en el apogeo de ‎su carrera. ‎

Christine Lagarde fue condenada por el Tribunal de Justicia de la República Francesa, que ‎la encontró culpable de « negligencia »… pero la exoneró de cumplir la pena pronunciada ‎contra ella. Siendo ministro de Economía de Francia, Christine Lagarde había decidido llevar un ‎litigio financiero entre un banco público y un ex ministro francés a una corte de arbitraje en vez ‎de presentar el caso a los tribunales. El arbitraje dio la razón al ex ministro contra el banco ‎perteneciente al Estado, cosa que nunca debería haber ocurrido. ‎

La justicia alemana había emprendido una investigación judicial sobre el manejo del ministerio ‎de Defensa por parte de Ursula von der Leyen. Aunque es de público conocimiento que las ‎fuerzas armadas alemanas no cuentan con el equipamiento necesario, un gigantesco exceso de ‎los estimados en varias transacciones ya había dado lugar anteriormente a una investigación de ‎una oficina de auditoría, que finalmente se dio por satisfecha con las explicaciones presentadas. ‎Pero luego se descubrió que quien había dirigido la auditoría en el seno de dicha oficina era ‎precisamente el hijo de la ministro de Defensa, descubrimiento que movilizó al ministerio público. ‎El « estado de Derecho » alemán está concebido de tal manera que la Cancillería (o sea, la ‎oficina del jefe del gobierno) puede poner fin a las investigaciones judiciales sobre los miembros ‎del gobierno. ‎

Por supuesto, los cuatro felices designados habían sido invitados a reuniones del Grupo de ‎Bilderberg, el club de la OTAN. El único que no pudo utilizar su invitación el mes pasado fue ‎Josep Borrell… porque el jefe de su gobierno le prohibió participar. ‎

Charles Michel es el primer ministro del país sede de la OTAN y cuenta con la recomendación de ‎su padre, Louis Michel, quien fue comisario europeo para la cooperación internacional, la ayuda ‎humanitaria y la respuesta frente a crisis. Josep Borrell, quien trabajó en el kibbutz de Gal On –‎en el desierto de Neguev– y fue presidente del Parlamento Europeo, donde defendió con ardor el ‎principio de sumisión europea a las órdenes de la alianza atlántica. Estará perfecto en su papel de ‎‎“ministro europeo de Exteriores y de Seguridad” ya que hace poco calificaba a Rusia de « viejo ‎enemigo » que « vuelve a convertirse en una amenaza ». ‎

Ya no es necesario tratar de demostrar el atlantismo de Christine Lagarde, quien comenzó su ‎carrera como asistente parlamentaria en el Congreso de Estados Unidos y más tarde pasó a ‎hacer trabajo de cabildeo para el complejo militaro-industrial estadounidense en contra de la ‎industria militar de Francia. Fue Christine Lagarde quien convenció a Polonia de comprar el ‎armamento de Boeing y de Lockheed Martin en vez de recurrir a Airbus o Dassault [ 2 ].‎

Por ejemplo, Ursula don der Leyen publicó oportunamente, a principios de este año, en el ‎‎ New York Times , un artículo de opinión donde hace la apología de la OTAN, que « defiende el ‎orden mundial », razón por la cual « el mundo sigue necesitando la OTAN » [ 1 ].‎

No fue el Consejo Europeo quien decidió esas nominaciones. Las decidieron la canciller alemana ‎Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, sin la participación de los demás jefes ‎de Estado y/o de gobierno, y fueron posteriormente aceptadas por los demás miembros del ‎Consejo Europeo.‎

Esas dos mujeres obtienen así los dos puestos más importantes mientras que el belga Charles ‎Michel –actual primer ministro de su país– presidirá el Consejo Europeo (o sea, el consejo de jefes ‎de Estado y de gobierno de la UE, así como el consejo de la eurozona) y el español Josep Borrell ‎‎–actualmente ministro de Exteriores– será el Alto Representante de la Unión para Asuntos ‎Exteriores y Política de Seguridad. En realidad se trata de dos funciones puramente formales ya que el presidente del Consejo ‎Europeo no hace más que dar la palabra a los oradores y representar la Unión Europea en el ‎extranjero mientras que el Alto Representante sólo es el vocero de una política que se decide en ‎Washington, no en el seno de la Unión Europea. ‎

Para adormecer a los electores europeos, una intensa campaña de propaganda les había ‎asegurado que el presidente de la Comisión Europea sería elegido según una « regla ‎democrática », que consiste en que la presidencia va a manos del político que encabeza la lista ‎del grupo parlamentario que más votos obtenga. Y no había duda de que ese sería Manfred ‎Weber, como jefe del grupo conservador Partido Popular Europeo (PPE). Por supuesto, esa regla ‎nunca ha sido democrática ya que lo democrático sería designar una persona respaldada no por ‎un grupo parlamentario sino por una mayoría. Sin embargo, la prensa y los candidatos repetían ‎a coro esa falsedad, conscientes de que la Unión Europea es sólo eso… un engaño. ‎

