La sombra protectora de la candidata Lusic a favor de las isapres

No tiene explicación la presencia y actuación de la senadora DC Ximena Rincón en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no solo halagando y apoyando la candidatura de Dobra Lusic, sino reconociendo que “la llamó varias veces por teléfono” y agradeciéndole que “le hubiera contestado” llamadas en las que le habría preguntado sobre los hechos que empezaban a circular en la prensa. La prensa y la opinión pública tienen derecho a preguntarse ahora qué conversó o qué compromiso pudo haber sido tomado entre ambas, en esas llamadas tan inusuales y fuera del procedimiento republicano, dado el caluroso apoyo hecho por la parlamentaria a la candidata, sin que al menos por formalidad hubiera existido, si no un riguroso cuestionario cívico, una actitud republicana digna en su participación.