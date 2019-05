Aunque no lo crea: El Senado decidió aprobar el TPP-11 sin discusión, ‘por secretaría’

Los cinco senadores tienen varios puntos en común: los códigos de salud, semillas o propiedad intelectual no les son familiares. Manejan las minutas enviadas por el gobierno pero están preocupados por el ruido de #NoAlTPP en sus distritos y twitters. Y no han leído los 30 capítulos del tratado, ni menos los anexos o cartas bilaterales. Y eso se nota cuando interrogan a Ricardo Yáñez de la DIRECON y a Felipe Lopehandía paladines del TPP de ahora y siempre. En la sesión del pasado martes 7 de mayo Moreira suplicó a Rodrigo Yáñez que cuando los opositores al TPP asistan a la comisión, ellos estén nuevamente presentes para responderles de inmediato y así “despejar los mitos”. No les basta con escuchar una vez los beneficios del TPP proclamados por ministros, funcionarios y empresarios. Como no retienen los argumentos técnicos, necesitan que se los expliquen de nuevo cuando lleguemos los mitómanos (los que propalamos mitos).

Somos los extraños seres de otra galaxia –un Chile diferente al que habitan ellos- que junto a miles de chilenas y chilenos organizados casi como un nuevo movimiento social, seguimos exigiendo a los senadores una discusión profunda y democrática sobre el TPP, sin éxito hasta ahora. Fueron más de seis años de secretismo, que también afectó al Senado ya que el ejecutivo nada informó durante la negociación, y el tratado sólo se conoció después de su firma por la ex Presidenta Bachelet. El silencio de los medios de comunicación sobre el TPP cambió para publicitar la versión oficial. Por eso, lo lógico sería que al menos el Senado organice la discusión de otra manera y vote cuando tenga información suficiente sobre los impactos del TPP, descentralizando el debate para abrir paso a una reflexión informada. Ni siquiera está igualando a la Cámara de Diputados, que analizó el tema en 4 comisiones. El senado omite salud, agricultura, trabajo, ambiente, DDHH.

En la sesión pasada, los senadores quedaron perplejos al enterarse por sus invitados, los empresarios de la Asociación de Propiedad Intelectual de Chile ACHIP, que con el TPP Chile debía optar entre 2 tratados de Propiedad Intelectual (Protocolo de Madrid o el de Singapur). ACHIP eludió pronunciarse a favor o en contra del TPP pero aseguró (con el sustento de un estudio del abogado constitucionalista José Luis Cea) que el Protocolo de Madrid es anticonstitucional, por lo cual esperaba la reserva quede registrada en esta discusión. DIRECON respondió que la opción del gobierno por uno u otro tratado no es un tema decidido, y agregaron no tener idea que se debiera hacer reserva de constitucionalidad. Este nuevo elemento disruptor prueba que el TPP es una caja de sorpresas, y refuerza la necesidad de mirar en detalle sus implicancias.

Suspender no es eliminar

En el tema de salud el gobierno repitió en la Comisión de Relaciones Exteriores que nadie debe temer por el acceso de la población a genéricos, porque las disposiciones referidas a prolongación de la extensión de las patentes están suspendidas y para ser reincorporadas tendrían que ser votadas por el Congreso. Omitió reconocer que si hay demandas entabladas por las farmacéuticas respecto de patentes, para hacer un genérico habrá que esperar el término del litigio. Pero además, en rigor el Senado votará los mismos 30 capítulos originales a los que no se les cambió ni una coma y sus mismos anexos. Los únicos cambios son los artículos iniciales del tratado, que contienen el listado de suspensiones. Las 20 disposiciones suspendidas habían sido firmadas por los 11 países antes de la retirada de Estados Unidos.

El procedimiento que se seguirá en caso de que regrese Estados Unidos estipula: “cualquier acuerdo de las Partes para poner término a una suspensión sólo aplicará a una Parte una vez concluidos los procedimientos legales aplicables de esa Parte”. ¿Cuáles son los procedimientos legales aplicables en Chile respecto de suspensiones en un tratado? No hay precedentes anteriores o jurisprudencia. ¡No sería un nuevo tratado! Si ahora hay discusión express para las 7000 páginas del tratado, ¿qué discusión habría para 20 disposiciones que no suman más de 3 páginas y ni siquiera fueron desagregadas en el anexo sobre suspensiones? ¿Acaso algún senador se opondría al reingreso de Estados Unidos al TPP tan sólo porque implica ceder un poco más? Todos nos dicen hoy que cuando se negocia, algo hay que ceder… Por eso en la Plataforma Chile Mejor sin TLC hemos sostenido que en la práctica, el TPP11 es lo mismo que el TPP anterior.

El relator de Naciones Unidas sobre DDHH y empresas, Alfred de Zayas, sostuvo en su reporte del tema a Naciones Unidas entregado en la sesión de septiembre de 2016, que el TPP no debía ser aprobado sin realizar una evaluación de sus impactos en salud, ambiente y Derechos Humanos, y sin ser sometido a un plebiscito. ¡Qué diferente sería todo si esos criterios fueran adoptados respecto de TPP y los tratados siguientes!

*Fuente: El Desconcierto