El TPP-11 y sus siete mentiras: de democracia protegida a corporaciones protegidas

SEGUNDA MENTIRA: los que se oponen a este tratado son “proteccionistas”

Los proteccionistas son las corporaciones que lo delinearon y pagaron por su elaboración(aportando abogados y lobistas que escribieron los capítulos del tratado, cada uno trabajando a mil dólares la hora y que a diferencia del resto de los mortales, tuvieron acceso a las negociaciones). Ellas son las que quieren cambiar el añejo “proteccionismo país” por un igualmente añejo “proteccionismo corporativo”: el TPP-11. Una forma específica de socavar nuestra soberanía, colocando un candado para garantizar el inmovilismo en una gran gama de materias que les favorecen.

El TPP-11 es un tratado que les asegura a las corporaciones seguir operando en el futuro de la misma forma como lo han hecho hasta ahora, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y en especial: piense lo que piense la mayoría de nuestros conciudadanos. Ya decíamos: de democracia protegida a corporaciones protegidas.

A diferencia de lo comercial, lo que sí es nuevo en el TPP-11 y relevante para Chile son cuatro elementos. Los dos primeros agregan a nuestros tratados comerciales ya existentes un capítulo (muy controversial) sobre comercio electrónico, y otro con cláusulas nuevas que restringen los requerimientos indirectos de contenido local. El tercero, que es clave, restringe las actividades de las empresas públicas (ver aquí). Estos tres aspectos del tratado no estaban ni siquiera incluidos en el ya limitante tratado comercial con Estados Unidos.

El cuarto, está dirigido a restringir aun más el rol del sector público en la vida económica, como por ejemplo, en materia de compra de remedios para los sistemas nacionales de salud. En Gran Bretaña el costo mediano de un tratamiento de cáncer es equivalente a $2 millones al mes; en Estados Unidos cuesta tres veces más. Y eso, por el poder negociador que tiene el primero vía su sistema nacional de salud, el que atiende a más del 90% de la población.

No extraña entonces que lo primero que le dijo Donald Trump a Theresa May es que si querían hacer un tratado comercial post-Brexit, Gran Bretaña tendría que aceptar al menos dos cosas: que se prohíba el uso del poder de negociación del Sistema Nacional de Salud en la compra de remedios, y que tendrían que aceptar la importación de alimentos hoy prohibidos en Europa, como carne de animales engordados con hormonas y pollos lavados con cloro. En el Estados Unidos de hoy, el Medicare (programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno y que opera como un seguro) ya no puede negociar precios, lo que le cuesta más de US$50 mil millones adicionales al año. Lindo regalo para las farmacéuticas.

A nosotros en Chile, que no se nos vaya a ocurrir una AFP estatal o nuevas formas, más imaginativas, eficientes y equitativas de pensiones. Ahora resulta que uno es “proteccionista” porque quiere que el sector público haga algo más que subsidiar la ineficiencia y avaricia de las AFP privadas vía políticas tipo ‘Pilar Solidario’, un subsidio (bastante caro) para que las AFP puedan seguir haciendo lo mismo, pero con algo más de paz social…

Otro ejemplo, hace unos días un diario financiero local anunciaba (con horror): “Alemania gira hacia el intervencionismo estatal. China ya no es el único país que apuesta por financiar sus grandes empresas, o bloquear inversiones extranjeras en sectores claves”. Está la ignorancia de creer que China es el único país que hace eso, como si Estados Unidos no hubiese hecho lo primero tantas veces (y en muchas áreas, como en Silicon Valley durante todo el período de maduración del paradigma tecnológico actual o, con mucho más descaro, en su sector financiero desde la crisis financiera de 2008); o siga haciendo lo segundo, como excluir a Huawei del 5G. Para eso fue creado el TPP-11, para que algunos países puedan hacer cosas como esas, pero que a nosotros no se nos ocurran herejías semejantes.

Si necesitamos industrializar el sector exportador, piedra angular de nuestra indispensable diversificación productiva, el sector público no se va a poder meter en eso -ni indirectamente con políticas públicas, ni menos como agente productivo- aunque el sector privado (nacional o extranjero) no tenga ningún interés de hacerlo. Y eso por dos razones poderosas: porque el TPP-11 restringe completamente el campo de acción de las empresas públicas; y porque los que se dedican a lo puramente extractivo pueden pedir compensación tan solo porque sus mezquinos intereses se pueden ver perjudicados si, por ejemplo, se implementa un royalty diferenciado para incentivar el procesamiento local de los recursos naturales.