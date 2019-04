Roban Banda Presidencial y efectos personales del Presidente Salvador Allende

ROBAN BANDA PRESIDENCIAL Y EFECTOS PERSONALES DEL PRESIDENTE ALLENDE EN EL MUSEO ALLENDE DE SANTIAGO DE CHILE

“Ayer sábado 20 de abril a las cinco de la madrugada, fue asaltado el Museo y la Fundación Salvador Allende ubicado en Avenida República 475. Yo me enteré hoy en la mañana, gracias a una llamada telefónica hecha por Patricia Espejo, ex secretaria privada del Presidente.

Las obras y objetos sustraídos revelan claramente un móvil político.

Los asaltantes ingresaron a la Sala del Presidente, destrozaron los gruesos cristales que protegían la muestra de sus objetos personales y los sustrajeron. Entre ellos se encuentra la Banda Presidencial, su reloj pulsera, la billetera donde aún asomaban un par de billetes de la época, el carnet de militante del Partido Socialista acreditando ser uno de sus miembros fundadores, su capa de médico forense y un par de piezas de ajedrez talladas en madera, que el Presidente mantenía en una sala adjunta a su despacho en La Moneda, adonde se refugiaba para jugar con alguno de sus amigos o colaboradores, dándose un momento de distracción en medio de sus responsabilidades políticas. Estas piezas de ajedrez fueron recogidas en medio de los escombros de la Moneda, por un arquitecto funcionario del Departamento de Arquitectura del Ministerio de OOPP, quién fue enviado al Palacio a constatar los daños originados por el bombardeo. Las recogió y conservó en su poder hasta 2006, cuando enterado que se construía el Museo Salvador Allende, me llamó para entregarlas.

El valor de las piezas sustraídas es invaluable bajo el punto de vista patrimonial y de la memoria histórica. No hay como sustituirlas. Es una obligación hacer todos los esfuerzos posibles para lograr su recuperación.

Los asaltantes también sustrajeron un par de obras del pintor Hugo Rivera y subieron hasta las oficinas del Museo, para hurtar un par de computadores.

Estaban a la vista obras de mucho valor histórico como un cuadro de Miró, que no sustrajeron, lo que confirmaría que su móvil es claramente político.

Ex agentes de la CNI circulan libremente por las calles de nuestro país, especialistas en detener y hacer desaparecer personas, y resulta razonable suponer que pudieran ser los principales sospechosos de este delito.

Chile y el mundo viven hoy tiempos políticos difíciles debido al auge del neofascismo y esta acción calza dentro de esta tendencia.

Han transcurrido 45 años desde el golpe militar que acabó con la obra y la vida del Presidente y su memoria se mantiene vigente en todos los rincones del planeta. No hay país en el mundo donde no se sigan inaugurando plazas, calles, hospitales o colegios con su nombre. La tentativa de construir un modelo económico social en favor de los sectores más humildes en democracia, pluralismo y libertad, tal como tantas veces lo afirmó el mismo Allende, sigue iluminando a las fuerzas progresista de todo el mundo. La canción El pueblo Unido Jamás Será Vencido, acompaña las luchas populares en muchos rincones del planeta.

Es nuestra obligación hacer todos los esfuerzos posibles para recuperar estas joyas invaluables de nuestra historia. Confiamos que la policía se esmere en efectuar las investigaciones necesarias para su recuperación

Mientras tanto, es nuestro deber rodear a la Fundación y al Museo Salvador Allende de la más amplia solidaridad. Quizás promover un multitudinario acto de desagravio.

Miguel Lawner (Chile)

Objetos personales del presidente Salvador Allende y dos obras del artista chileno Hugo Rivera – Scott son parte de las especies robadas esta madrugada en el edificio que alberga a la Fundación Salvador Allende y al Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA).Ambas instituciones llaman a la ciudadanía a estar alertas y no adquirir estos bienespatrimoniales de gran valor histórico y artístico. Como un grave robo patrimonial que afecta a la historia de Chile y al arte nacional, ha sido calificado el hecho delictual que ocurrió este sábado 20 de abril a las 5 am. en el barrio República, cuando un grupo de personas sustrajo invaluables especies desde el palacio Heiremans, vulnerando la seguridad del edificio, destrozando vitrinas y elementos de seguridad.Actualmente, la Fiscalía y Policía de Investigaciones está realizando las primeras diligencias investigativas y la causa fue catalogada como robo en lugar no habitado. El espacio cuenta con servicios de seguridad de una empresa externa, alarmas y cámaras de vigilancia, las que están siendo periciadas por los detectives. Por el día domingo 21 de abril el MSSA estará cerrado a público por motivos de investigación.Entre los objetos personales de Salvador Allende -pertenecientes a la Fundación del mismo nombre-, se encuentra el carnet original de militante del Partido Socialista, donde se visualiza su fecha de incorporación al partido en 1933, el reloj marca Jaeger-LeCoultre, y la capa azul de médico. Estos objetos forman parte de una colección compuesta por objetos patrimoniales que han sido donados por coleccionistas, amigos, y adherentes del ex presidente, que se exhiben desde 2006 en la sala dedicada a la memoria de Allende.“Estamos muy conmovidos por lo ocurrido. Los objetos del presidente Allende forman parte de un patrimonio y legado histórico que ha costado muchas décadas reconstruir, luego de circunstancias trágicas y de mucho dolor, y que ha sido posible gracias al ánimo desinteresado de personas que reconocen la reparación y dignidad de devolver lo que fue usurpado, permitiendo así recuperar algo que no sólo le pertenece a la familia del presidente Allende, sino que se ha puesto en exhibición al público por considerarse un patrimonio de todo Chile”, expresa Claudia Labbé, directora de la Fundación Salvador Allende.En tanto, al Museo de la Solidaridad Salvador Allende -entidad administrada por la Fundación Arte y Solidaridad- fue sustraídos dos óleos del artista y académico Hugo Rivera- Scott, quien recientemente había inaugurado la muestra antológica Ancla 637 con Hugo Rivera – Scott y otros . Se trata de las obras Pintura (69.9 x 109.8 cm) y Cuadrados azules (50 x 50.5 cm), que realizó a finales de los años sesenta en Chile. Avaluadas en 10 mil dólares, ambas obras pertenecen a la colección personal del artista y se encontraban en calidad de préstamo al MSSA para su exhibición. A estos dos graves robos patrimoniales, se suma la sustracción de dos equipos informáticos del MSSA.“Nos encontramos profundamente afectados por el robo de las dos obras más antiguas de la exposición temporal del artista Hugo Rivera-Scott. Por su lugar en la historia del arte nacional, consideramos que éste podría ser un robo selectivo, por lo que llamamos a la ciudadanía a no adquirir obras sin verificar su procedencia y a entregar antecedentes que puedan ayudar en la investigación en el correo electrónico museo@mssa.cl”, señala Claudia Zaldívar, directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende.

CONTACTO PRENSA

María José Vilches G.

Coordinadora de Comunicaciones MSSA

mariajose.vilches@mssa.cl