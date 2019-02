“Que se mantengan todas la cartas sobre la mesa”: Guaidó anuncia que se reunirá este lunes con Pence

El parlamentario venezolano, que se encuentra en Colombia, pidió a la comunidad internacional que “mantenga todas las cartas sobre la mesa” sobre Venezuela y anunció que acudirá a la reunión del Grupo de Lima.



El diputado venezolano Juan Guaidó informó que este lunes se reunirá con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, como parte de una encuentro con el Grupo de Lima para discutir “acciones diplomáticas y otras medidas” contra Venezuela.

El autoproclamado “presidente encargado”, que se encuentra en Cúcuta, Colombia, pidió a la comunidad internacional que “mantenga todas las cartas sobre la mesa” sobre Venezuela.

“No vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela”, manifestó el parlamentario durante una rueda de prensa conjunta con el presidente colombiano, Iván Duque, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El vicepresidente estadounidense, quien viajará por quinta vez a América Latina, ha manifestado en distintas oportunidades que el “tiempo para que Maduro esté en el poder ha terminado“.

To @jguaido & all the people of Venezuela taking a stand for freedom & humanitarian relief: Estamos con ustedes. We are with you. As @POTUS said: ‘The people of Venezuela are standing for freedom and democracy, and the USA is standing right by their side.’ ¡Vayan con Dios!

— Vice President Mike Pence (@VP) 23 de febrero de 2019